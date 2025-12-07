La Liga de Primera División tuvo su segunda jornada: todos los resultados y la programación de este domingo

El sábado dejó una jornada clave en la Liga de Primera División AAT, con varios equipos que quedaron muy bien perfilados para avanzar a la siguiente instancia y otros que deberán seguir peleando por su lugar.
Además, se puso en marcha oficialmente La Semana del Tenis con el Masters Seniors, el Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos y el Curso de Arbitraje.
Con la participación de figuras como Mariano Navone, Máximo González, Leonardo Mayer (Tenis Club Argentino) Román Burruchaga (Buenos Aires Lawn Tenis Club) y Andrea Collarini (Racing Club), además de las jugadoras del equipo argentino de Billie Jean King Cup, Lourdes Carlé (BALTC), Julia Riera (River Plate) y Jazmín Ortenzi (Tenis Club Argentino), la competencia volvió a mostrar partidos muy parejos y definiciones ajustadas en esta etapa de grupos rumbo a Las Finales, que se disputarán la próxima semana en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.
La presencia de jugadores del circuito profesional mezclados con juveniles y referentes de club le dio un marco atractivo a la jornada, que dejó resultados trascendentes y varias series que continúan abiertas.
Este domingo continuará la actividad con encuentros clave para los equipos que buscan meterse entre los ocho mejores de la rama de caballeros y la de damas.
Resultados - Sábado 6 de diciembre
Damas
GRUPO A: Náutico Hacoaj 2 - 1 San Lorenzo
GRUPO A: Vélez Sarsfield 1 - 2 Darling Tennis Club
GRUPO B: Tenis Club Argentino 1 - 2 Ferro Carril Oeste
GRUPO B: San Fernando 0 - 3 Luján Tennis Club
GRUPO C: Independiente 0 - 3 Comercio
GRUPO C: El Jagüel 1 - 2 Gimnasia y Esg. de Bs.As.
GRUPO D: River Plate 2 - 1 Bs.As. Lawn Tennis Club
GRUPO D: Asoc. Dep. Racionales 3 - 0 Harrods, Gath y Chaves
Caballeros
GRUPO A: Urquiza Tenis Club 1-2 Gimnasia y Esg. de Bs.As.
GRUPO A: San Lorenzo de Almagro 3-0 Villa Real Tenis
GRUPO B: Ferro Carril Oeste 2-1 Harrods, Gath y Chaves
GRUPO B: Comercio 1-2 Temperley L.T.C.
GRUPO C: F. Gral. San Martín 0-3 Club Belgrano
GRUPO C: Bs.As. Lawn Tennis Club 2-1 Atlético Monte Grande
GRUPO D: Asoc. Dep. Racionales 2-1 Racing Club
GRUPO D: Tenis Club Argentino 3-0 Banco Prov. de Bs. As.
Programación - Domingo 7 de diciembre
Damas (Inicio 9:30)
GRUPO A: Darling Tennis Club vs Náutico Hacoaj
GRUPO A: San Lorenzo vs Vélez Sarsfield
GRUPO B: Ferro Carril Oeste vs San Fernando
GRUPO B: Luján Tennis Club vs Tenis Club Argentino
GRUPO C: Gimnasia y Esg. de Bs.As. vs Independiente
GRUPO C: Comercio vs El Jagüel
GRUPO D: Bs.As. Lawn Tennis Club vs Asoc. Dep. Racionales
GRUPO D: Harrods, Gath y Chaves vs River Plate
Caballeros (Inicio 16:00)
GRUPO A: Gimnasia y Esg. de Bs.As.vs San Lorenzo de Almagro
GRUPO A: Villa Real Tenis vs Urquiza Tenis Club
GRUPO B: Harrods, Gath y Chaves vs Comercio
GRUPO B: Temperley L.T.C. vs Ferro Carril Oeste GRUPO C: Club Belgrano vs Bs.As. Lawn Tennis Club
GRUPO C: Atlético Monte Grande vs F. Gral. San Martín
GRUPO D: Banco Prov. de Bs. As. vs Asoc. Dep. Racionales
GRUPO D: Racing Club vs Tenis Club Argentino
La Semana del Tenis tuvo su inicio en Vicente López
Este sábado marcó el inicio oficial de La Semana del Tenis en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, donde desde temprano se puso en marcha una amplia propuesta de actividades.
La jornada comenzó con la disputa del Masters de Seniors y continuó con un Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos impulsado por el Departamento de Desarrollo, que contó con la participación del vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, el director de Desarrollo, Franco Squillari, la vicepresidenta 3°, Florencia Labat, el subcapitán del equipo argentino de Copa Davis, Eduardo Schwank, los hermanos Guido y Catalina Pella y el director deportivo, Eddi Fiumara.
También se llevó adelante un Curso de Arbitraje, sumando capacitación y desarrollo al arranque de esta edición especial.
Para este domingo, la actividad continuará con nuevas instancias del Masters de Seniors y el Masters Americano y la segunda jornada tanto del Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, con charlas del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, y el psicólogo Alan Longo, como del Curso de Arbitraje, dando continuidad a un fin de semana cargado de formación y competencia.