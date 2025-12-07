Deportes

La Liga de Primera División tuvo su segunda jornada: todos los resultados y la programación de este domingo

Mariano Navone, Román Burruchaga y Julia Riera fueron algunas de las figuras que jugaron este sábado. Se definen los equipos que estarán en las finales

Guardar
El trofeo de la Liga
El trofeo de la Liga de Primera División (Fuente: Prensa AAT)

El sábado dejó una jornada clave en la Liga de Primera División AAT, con varios equipos que quedaron muy bien perfilados para avanzar a la siguiente instancia y otros que deberán seguir peleando por su lugar.

Además, se puso en marcha oficialmente La Semana del Tenis con el Masters Seniors, el Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos y el Curso de Arbitraje.

Con la participación de figuras como Mariano Navone, Máximo González, Leonardo Mayer (Tenis Club Argentino) Román Burruchaga (Buenos Aires Lawn Tenis Club) y Andrea Collarini (Racing Club), además de las jugadoras del equipo argentino de Billie Jean King Cup, Lourdes Carlé (BALTC), Julia Riera (River Plate) y Jazmín Ortenzi (Tenis Club Argentino), la competencia volvió a mostrar partidos muy parejos y definiciones ajustadas en esta etapa de grupos rumbo a Las Finales, que se disputarán la próxima semana en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.

La presencia de jugadores del circuito profesional mezclados con juveniles y referentes de club le dio un marco atractivo a la jornada, que dejó resultados trascendentes y varias series que continúan abiertas.

Este domingo continuará la actividad con encuentros clave para los equipos que buscan meterse entre los ocho mejores de la rama de caballeros y la de damas.

Resultados - Sábado 6 de diciembre

Damas

GRUPO A: Náutico Hacoaj 2 - 1 San Lorenzo

GRUPO A: Vélez Sarsfield 1 - 2 Darling Tennis Club

GRUPO B: Tenis Club Argentino 1 - 2 Ferro Carril Oeste

GRUPO B: San Fernando 0 - 3 Luján Tennis Club

GRUPO C: Independiente 0 - 3 Comercio

GRUPO C: El Jagüel 1 - 2 Gimnasia y Esg. de Bs.As.

GRUPO D: River Plate 2 - 1 Bs.As. Lawn Tennis Club

GRUPO D: Asoc. Dep. Racionales 3 - 0 Harrods, Gath y Chaves

Caballeros

GRUPO A: Urquiza Tenis Club 1-2 Gimnasia y Esg. de Bs.As.

GRUPO A: San Lorenzo de Almagro 3-0 Villa Real Tenis

GRUPO B: Ferro Carril Oeste 2-1 Harrods, Gath y Chaves

GRUPO B: Comercio 1-2 Temperley L.T.C.

GRUPO C: F. Gral. San Martín 0-3 Club Belgrano

GRUPO C: Bs.As. Lawn Tennis Club 2-1 Atlético Monte Grande

GRUPO D: Asoc. Dep. Racionales 2-1 Racing Club

GRUPO D: Tenis Club Argentino 3-0 Banco Prov. de Bs. As.

La Semana del Tenis se
La Semana del Tenis se puso en marcha en Vicente López (Fuente: Prensa AAT)

Programación - Domingo 7 de diciembre

Damas (Inicio 9:30)

GRUPO A: Darling Tennis Club vs Náutico Hacoaj

GRUPO A: San Lorenzo vs Vélez Sarsfield

GRUPO B: Ferro Carril Oeste vs San Fernando

GRUPO B: Luján Tennis Club vs Tenis Club Argentino

GRUPO C: Gimnasia y Esg. de Bs.As. vs Independiente

GRUPO C: Comercio vs El Jagüel

GRUPO D: Bs.As. Lawn Tennis Club vs Asoc. Dep. Racionales

GRUPO D: Harrods, Gath y Chaves vs River Plate

Caballeros (Inicio 16:00)

GRUPO A: Gimnasia y Esg. de Bs.As.vs San Lorenzo de Almagro

GRUPO A: Villa Real Tenis vs Urquiza Tenis Club

GRUPO B: Harrods, Gath y Chaves vs Comercio

GRUPO B: Temperley L.T.C. vs Ferro Carril Oeste GRUPO C: Club Belgrano vs Bs.As. Lawn Tennis Club

GRUPO C: Atlético Monte Grande vs F. Gral. San Martín

GRUPO D: Banco Prov. de Bs. As. vs Asoc. Dep. Racionales

GRUPO D: Racing Club vs Tenis Club Argentino

Mariano Zabaleta y los hermanos
Mariano Zabaleta y los hermanos Guido y Catalina Pella en La Semana del Tenis (Fuente: Prensa AAT)

La Semana del Tenis tuvo su inicio en Vicente López

Este sábado marcó el inicio oficial de La Semana del Tenis en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, donde desde temprano se puso en marcha una amplia propuesta de actividades.

La jornada comenzó con la disputa del Masters de Seniors y continuó con un Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos impulsado por el Departamento de Desarrollo, que contó con la participación del vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, el director de Desarrollo, Franco Squillari, la vicepresidenta 3°, Florencia Labat, el subcapitán del equipo argentino de Copa Davis, Eduardo Schwank, los hermanos Guido y Catalina Pella y el director deportivo, Eddi Fiumara.

También se llevó adelante un Curso de Arbitraje, sumando capacitación y desarrollo al arranque de esta edición especial.

Para este domingo, la actividad continuará con nuevas instancias del Masters de Seniors y el Masters Americano y la segunda jornada tanto del Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, con charlas del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, y el psicólogo Alan Longo, como del Curso de Arbitraje, dando continuidad a un fin de semana cargado de formación y competencia.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoLa Semana del TenisAATdeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de eliminar a Argentinos Juniors, mientras que el conjunto de Costas hizo lo propio con Tigre. Transmiten TNT Sports y Disney+ desde las 19

Boca Juniors recibirá a Racing

De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

El Titán de Arrecifes vivió un fin de semana muy especial. Se aseguró su título tras ganar la serie y alcanzó a Oscar Gálvez

De las lágrimas a la

Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

El neerlandés ganó el GP de Abu Dhabi y quedó a dos puntos del piloto de McLaren que se consagró campeón

Las repercusiones en Red Bull

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

El conjunto albiceleste luchó hasta el final, pero cayó por un ajustado 21 a 19. Las imágenes

Los Pumas perdieron con Sudáfrica

La honesta confesión de Thomas Müller sobre Messi tras perder la final de la MLS contra el Inter Miami

El delantero alemán del Vancouver Whitecaps habló tras el partido que consagró a Las Garzas en la liga estadounidense

La honesta confesión de Thomas
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo