Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

La selección balcánica afrontará su séptima participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Viene de un tercer puesto en Qatar 2022

La selección de Croacia en
La selección de Croacia en su último partido de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 ante Montenegro (REUTERS/Stevo Vasiljevic)

La selección de Croacia volverá a estar presente en un Mundial y promete ser uno de los rivales que ningún equipo quiere enfrentar. Esto responde a sus últimas actuaciones en los torneos y el buen rendimiento que consiguió a la hora de competir por un título. El conjunto balcánico se clasificó a la Copa del Mundo 2026 casi sin despeinarse y tendrá un nuevo desafío con un equipo lleno de experiencia, en uno de los “últimos bailes” de una generación histórica para su país. Integrará el Grupo L junto con Inglaterra, Ghana y Panamá, uno de los más complejos.

¿Cómo llega al Mundial?

Croacia lideró el Grupo L de las Eliminatorias de la UEFA con relativa comodidad y culminó con una cosecha de 22 puntos, con 7 victorias, un empate y ninguna derrota, lo que le dio el boleto directo a la Copa del Mundo de 2026. La zona la compartió con República Checa (segundo con 16 unidades), Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar.

Por otro lado, en la UEFA Nations League, los croatas terminaron segundos en su grupo de la Liga A detrás de Portugal y accedieron a los cuartos de final, donde quedaron eliminados por Francia.

¿Quién es el DT?

Zlatko Dalic estará nuevamente al mando del equipo croata en la Copa del Mundo 2026. El estratega de 59 años nacido en Bosnia-Herzegovina está como entrenador de su selección desde 2017 tras un gran paso por el Al Ain de Emiratos Árabes y es el arquitecto de la mejor generación futbolística de Croacia.

Dirigió 103 partidos en el combinado de los Balcanes, con 53 victorias, 26 empates y 24 derrotas, lo que suma un 59.87% de efectividad. Además, con Dalic en el banco Croacia fue subcampeona del mundo en Rusia 2018, llegó hasta octavos de final de la Eurocopa 2020 y culminó tercera en Qatar 2022, donde fue eliminada a manos de Argentina.

Zlatko Dalic, el entrenador de
Zlatko Dalic, el entrenador de la selección de Croacia. Dirige al equipo desde 2017 y fue subcampeón del mundo en Rusia 2018 (REUTERS/Stevo Vasiljevic)

¿Cómo juega?

Una de las características croata es su solidez en todas las líneas y la intensidad. A lo largo de la conducción de Dalic se pudo observar una regularidad en el juego y un sistema táctico que varía entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, dependiendo el rival.

Los números en las últimas Eliminatorias hablan por sí solos. Además del mantener el invicto en el grupo, marcó 26 goles y apenas le marcaron cuatro.

Las figuras del equipo

La selección de Croacia cuenta con un plantel plagado de experiencia y uno de sus jugadores más longevos y atraviesa su etapa final es Luka Modric. El capitán de 40 años sigue siendo una pieza clave, aunque esta vez aporta su sabiduría ingresando desde el banco de suplentes. Otros de los baluartes del equipo está en el ataque, con Andrej Kramaric, goleador en las Eliminatorias con 6 tantos.

El arco está bien cubierto con Dominic Livakovic, quien ataja para el Girona de España y que defenderá los tres palos por tercer mundial seguido para su selección. En la defensa sobresalen Josko Gvardiol (Manchester City) y el joven del Tottenham Luka Vuskovic. El mediocampo, uno de los puntos altos de Croacia, tiene a Ivan Perisic (PSV), Mateo Kovacic (Manchester City) y Mario Pasalic (Atalanta) como piezas inamovibles.

Luka Modric, capitán y emblema
Luka Modric, capitán y emblema de la selección de Croacia, con 40 años (REUTERS/Antonio Bronic)

Historial en Mundiales

Pese a haber debutado recién en Francia 1998, Croacia ha tenido grandes actuaciones en las Copas del Mundo. Será su séptima actuación en la historia de los Mundiales en la cita Estados Unidos, México y Canadá. Su única ausencia fue en Sudáfrica 2010.

Su mejor actuación fue en Rusia 2018, en donde alcanzó la final de la competencia y cayó 3-0 ante Francia, que presentó un equipo estelar, con Kylian Mbappé como estrella emergente. En su estreno en 1998 fue la revelación y logró el tercer puesto gracias a su goleador Davor Suker. Repitió el podio en Qatar 2022 al ganarle el duelo a Marruecos por 2-1. En sus otras participaciones (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014), Croacia no pudo superar la fase de grupos.

