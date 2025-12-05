Deportes

Así llega Brasil al Mundial 2026: la zona que le tocó, el hito con su entrenador y las dudas alrededor de Neymar

El pentacampeón apostó por un técnico extranjero para salir de la crisis. Su última conquista fue hace 24 años

La selección de Brasil en
La selección de Brasil en uno de sus últimos amistosos del año ante Corea del Sur (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La selección de Brasil afronta una etapa de transición y espera poder volver a sus raíces en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Bajo la conducción técnica de Carlo Ancelotti y con todas sus figuras, intentará recuperar la gloria perdida. Integrará el Grupo C, junto con Escocia, Marruecos y Haití. En un certamen en el que los mejores terceros avanzan a 16avos de final, la lógica indica que debería avanzar a la fase de mata-mata.

¿Cómo llega al Mundial?

A diferencia de otras clasificaciones mundialistas, Brasil se encontró en un proceso de cambios de entrenadores que lo relegó al quinto puesto en las posiciones de las Eliminatorias Conmebol, con un registro de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas, por detrás de Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina.

Tras la derrota en cuartos de final del Mundial 2022 de Qatar ante Croacia, Tité renunció a la dirección técnica y pasaron dos interinos (Ramón Menezes y Fernando Diniz) y Dorival Júnior, que le dieron paso a la llegada del italiano Ancelotti, quien finalmente selló la clasificación a la Copa del Mundo.

¿Quién es el DT?

El italiano Carlo Ancelotti se hizo cargo de la selección brasileña tras su exitoso paso por el Real Madrid. El estratega de 66 años lleva apenas 6 encuentros dirigidos tras el reemplazo de Dorival Júnior y logró tres victorias, un empate y dos derrotas.

La particularidad es que el ex entrenador del Chelsea, Milan, Juventus, Bayern Múnich y PSG, entre otros, se convertirá en el primer DT extranjero en dirigir a la selección de Brasil en un Mundial.

Carlo Ancelotti dirigirá a Brasil
Carlo Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

¿Cómo juega?

Fiel a su estilo, Brasil presenta un juego ofensivo, con posesión de balón y ataques por las bandas con sus laterales y volantes, aprovechando además la velocidad de los extremos como Vinicius Jr, entre otros.

Ancelotti suele utilizar un esquema táctico 4-3-3 sin un nueve de área establecido. Esta formación puede variar en cuanto a los nombres, ya que el técnico afirmó que en su equipo jugarán aquellos que lleguen en óptimas condiciones lleven el apellido que sea. El caso más emblemático es el de Neymar, ausente en las convocatorias por bajo rendimiento y lesiones. ¿Llegará a la Copa del Mundo?

Las figuras del equipo

Brasil cuenta con un seleccionado lleno de experiencia y talento, con jugadores de nivel en los mejores equipos de Europa. Una de sus caras más visibles es Vinicius Jr, delantero del Real Madrid. Pero además se encuentran otras figuras como los arqueros Alisson Becker o Ederson Morais, el capitán Marquinhos, el defensor Eder Militao, el volante Raphinha y el delantero Estevao, entre otros.

Vinicius Junior es la carta
Vinicius Junior es la carta de gol que tiene Brasil para el próximo Mundial en 2026 (REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)

Historial en Mundiales

Brasil es el máximo ganador en la historia de los Mundiales con cinco estrellas y además cuenta con asistencia perfecta. Ganó los títulos en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Sin embargo, al elenco sudamericano se le ha esquivado la gloria desde hace 24 años y tampoco pudo meterse en una final del torneo desde aquel título en tierras asiáticas. Su última mejor actuación fue en la Copa del Mundo 2014 que se jugó en su país, donde culminó cuarta, pero aquel año sufrió la peor derrota de toda su historia en las semifinales al caer 7-1 con Alemania, a la postre campeona.

