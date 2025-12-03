Deportes

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

Santino Panetta vive solo en Europa desde el año pasado. Brilló en karting y esta temporada debutó en la Fórmula 4 Española. En 2026 hará su estreno en la Eurocup-3 con una histórica escudería

Guardar
Santino Panetta rodeado de los
Santino Panetta rodeado de los trofeos del equipo Hitech, uno de los más ganadores en las categorías promocionales (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Dibuja una enorme sonrisa y transmite alegría. No es para menos: Santino Panetta pegará otro salto en su campaña: correrá en la Eurocup-3, un paso intermedio entre la Fórmula 4, donde corrió esta temporada, y la Fórmula 3. El piloto, de 15 años, sueña con llegar a la Fórmula 1 y se sumó a un equipo fuerte como Hitech, fundado en 2002, y con vasta experiencia en las categorías promocionales. Mientras disfruta de unos días en su Campana natal, se prendió en una charla con Infobae en la que analizó su primer año completo en autos luego de una campaña plagada de éxitos en el karting.

El joven bonaerense viene de correr en la Fórmula 4 Española con el equipo TC Racing, del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en lo que fue su primera experiencia en autos. Volvió al país este fin de semana y afirma que por ahora “comió un solo asado”. Aunque admite que “extraño todo: familia, comida y amigos”

Se incorporó a la renombrada escudería inglesa fundada en 2002 que de momento ocupa el segundo puesto en la Fórmula 2 y que tuvo a pilotos como George Russell, Liam Lawson e Isack Hadjar. Sobre su incorporación a la escuadra británica, cuenta que “es un salto grande porque el equipo tiene mucha historia, de punta, que corre en F2, F3, o sea, tiene toda la escalera de Fórmula, ganó muchos campeonatos, podios y tuvo pilotos que hoy corren en la F1”.

Además, resalta el hecho de estar en un team inglés porque “me va ayudar en el idioma, si bien lo hablo, pero obviamente será enriquecedor estar un año con ellos. Será su primer año en la Eurocup-3, pero ellos tienen mucha experiencia con el chasis Dallara”.

Con sus managers, María Catarineu
Con sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Es representado por Bullet Sports Management, la misma empresa que conduce la carrera de Franco Colapinto y afirma que sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter “llevaron una propuesta al equipo para que haga unos tests en Austria sobre un F3 de 2022. Me fue bastante bien y quedaron contentos. También estuvo bueno como experiencia porque es un auto que tiene mucha potencia, dobla un poco más rápido que el auto que voy a correr el año que viene”.

Sobre las diferencias entre la F4 y la Eucocup-3, explica que “la categoría cambiará justo el año que viene con un Dallara nuevo, el D26. Cambia muchísimo la carga aerodinámica, se dobla mucho más rápido en las curvas y también el auto frena más que el de la F4. Tiene una potencia de 370 caballos y en cuanto a velocidad depende, pero pueden ser uno 20 kilómetros más rápido, va a tener el push to pass, que da 20 caballos más. En comparación es entre 10/15 segundos más rápido que un F4”.

En un equipo como Hitech que además tiene el patrocinio de Toyota Gazoo Racing (programa deportivo de la marca japonesa), que está asociado al equipo Haas de F1, la expectativa será alta y Santi lo reconoce: “Voy a ser uno de los pilotos referencia del equipo y creo que seremos competitivos. Vamos a buscar victorias y por ahí el campeonato. Tendríamos que tener un buen año y será un gran salto”.

En 2024, con 14 años se fue a vivir solo a Italia ya que integró el equipo oficial CRG, una de las fábricas más importantes de karting. En la especialidad fue “salí dos veces campeón argentino, una en Rotax y otra en IAME en Mini. Y en el Campeonato Argentino en Juniors 175 cm3″. En Europa también se destacó en karting: “Corrí dos años el Academy Trophy, que son campeonatos en los que salieron campeones Charles Leclerc y George Russell. Yo que quedé tercero y cuarto en esos años”.

En un podio este año
En un podio este año en Valencia en la Fórmula 4 Española (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Este año vivió en Madrid, cerca del taller del equipo de la F4 y de su primera temporada en monopostos relata que “fue de mucho aprendizaje y en las últimas tres carreras pude terminar dentro de los diez primeros y sumamos puntos”. Sobre el salto del karting a los autos, comenta que “lo que más cambió fue la forma de trabajar. En la Fórmula tenés tu ingeniero, el team manager del equipo y dos mecánicos. También tenés muchos más datos: del freno, dónde acelerás, cuándo y dónde doblar, además de mucho análisis de las cámaras a bordo”.

En 2026 seguirá viviendo en España, pero se mudará a Valencia, donde tendrá un complemento importante con el trabajo en el simulador del equipo Campos, otra potencia a nivel promocionales.

La independencia siendo tan chico lo llevó aprender a cocinar y cuenta que sus especialidades son “las pastas, el pollo y algo de carne”. De hecho, confiesa que ”este fin de semana le cociné a mi familia una carne al horno con papas y también preparé una salsa”. Pegó el estirón y el entrenamiento físico lo llevó a aumentar dos kilos en masa muscular lo que le permitió “sentirme bastante bien con el cuello”.

Santino dialogando con Lucas Benamo,
Santino dialogando con Lucas Benamo, su coach (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

El 10 de diciembre cumplirá 16 años y fuera de las pistas tiene el compromiso de terminar el secundario. Está con un programa especial para deportistas y cursa a distancia. “El año que viene paso a quinto y es un bachillerato. Me mandan tareas y hay una fecha límite semanal para entregar los trabajos prácticos y también tengo exámenes. Son trece materias y por ahora vengo bastante bien”.

Afirma que “mi sueño es llegar a la F1”, pero, pese a su corta edad, demuestra madurez para asimilar que es muy difícil llegar a ese selecto grupo de 22 pilotos (ese número habrá en 2026). Por eso, si bien falta mucho, reconoce que “una alternativa podrían ser las carreras de Endurance, de GT3 o LMP3. Lo importante es que me pueda dedicar al automovilismo”.

Santino Panetta no tiene registro de conducir en la calle, pero en la pista acelera a fondo. Con solo 15 años corrió su primera temporada completa en autos y en 2026 tendrá un gran desafío con un equipo competitivo, algo que siempre les costó poder tener a los pilotos argentinos en las categorías promocionales. En la Eurocup-3 estará a tres pasos de la F1, pero demuestra que hay vida más allá de la Máxima.

Temas Relacionados

Santino PanettaFórmula 1Franco ColapintoEurocup-3Fórmula 4 EspañolaHitech

Últimas Noticias

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

El 3 de diciembre de 1995 la Academia logró una victoria histórica cuando parecía que el Xeneize se encaminaba al título. Ese mismo día, se realizaron las elecciones en el club de la Ribera, con una renovación que marcó una era

Maradona, Macri, Capria y una

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

Vestido de un impecable traje negro con moño amarillo, el Diez fue uno de los encargados de retirar bolillas. Todo iba bien hasta que, una vez que Diego conoció los rivales del por entonces conjunto de Jorge Sampaoli, lanzó una furiosa declaración que llamó la atención de todos en el umbral de Rusia 2018

El día que Maradona provocó

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

El Cholo habló tras la derrota ante el Barcelona por La Liga española

El respaldo incondicional de Simeone

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

El club de Núñez negocia por un jugador de Primera División que es capitán y pieza clave en su equipo. Lo pidió Gallardo por su experiencia europea y en la Selección

River Plate quiere romper el

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

El ex jugador de la entidad, que había renovado su vínculo con el Lujanero hasta 2026, había contraído una enfermedad autoinmune. El comunicado del club y el mensaje de Claudio Tapia

Conmoción en el fútbol argentino:
DEPORTES
Maradona, Macri, Capria y una

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Malasia anunció

El Gobierno de Malasia anunció la reanudación de la búsqueda del vuelo MH370 tras 11 años de su desaparición

Marco Rubio afirmó que se alcanzó “algún progreso” en las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre el alto al fuego en Ucrania

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin