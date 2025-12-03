Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

Santino Panetta rodeado de los trofeos del equipo Hitech, uno de los más ganadores en las categorías promocionales (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Dibuja una enorme sonrisa y transmite alegría. No es para menos: Santino Panetta pegará otro salto en su campaña: correrá en la Eurocup-3, un paso intermedio entre la Fórmula 4, donde corrió esta temporada, y la Fórmula 3. El piloto, de 15 años, sueña con llegar a la Fórmula 1 y se sumó a un equipo fuerte como Hitech, fundado en 2002, y con vasta experiencia en las categorías promocionales. Mientras disfruta de unos días en su Campana natal, se prendió en una charla con Infobae en la que analizó su primer año completo en autos luego de una campaña plagada de éxitos en el karting.

El joven bonaerense viene de correr en la Fórmula 4 Española con el equipo TC Racing, del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en lo que fue su primera experiencia en autos. Volvió al país este fin de semana y afirma que por ahora “comió un solo asado”. Aunque admite que “extraño todo: familia, comida y amigos”

Se incorporó a la renombrada escudería inglesa fundada en 2002 que de momento ocupa el segundo puesto en la Fórmula 2 y que tuvo a pilotos como George Russell, Liam Lawson e Isack Hadjar. Sobre su incorporación a la escuadra británica, cuenta que “es un salto grande porque el equipo tiene mucha historia, de punta, que corre en F2, F3, o sea, tiene toda la escalera de Fórmula, ganó muchos campeonatos, podios y tuvo pilotos que hoy corren en la F1”.

Además, resalta el hecho de estar en un team inglés porque “me va ayudar en el idioma, si bien lo hablo, pero obviamente será enriquecedor estar un año con ellos. Será su primer año en la Eurocup-3, pero ellos tienen mucha experiencia con el chasis Dallara”.

Con sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Es representado por Bullet Sports Management, la misma empresa que conduce la carrera de Franco Colapinto y afirma que sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter “llevaron una propuesta al equipo para que haga unos tests en Austria sobre un F3 de 2022. Me fue bastante bien y quedaron contentos. También estuvo bueno como experiencia porque es un auto que tiene mucha potencia, dobla un poco más rápido que el auto que voy a correr el año que viene”.

Sobre las diferencias entre la F4 y la Eucocup-3, explica que “la categoría cambiará justo el año que viene con un Dallara nuevo, el D26. Cambia muchísimo la carga aerodinámica, se dobla mucho más rápido en las curvas y también el auto frena más que el de la F4. Tiene una potencia de 370 caballos y en cuanto a velocidad depende, pero pueden ser uno 20 kilómetros más rápido, va a tener el push to pass, que da 20 caballos más. En comparación es entre 10/15 segundos más rápido que un F4”.

En un equipo como Hitech que además tiene el patrocinio de Toyota Gazoo Racing (programa deportivo de la marca japonesa), que está asociado al equipo Haas de F1, la expectativa será alta y Santi lo reconoce: “Voy a ser uno de los pilotos referencia del equipo y creo que seremos competitivos. Vamos a buscar victorias y por ahí el campeonato. Tendríamos que tener un buen año y será un gran salto”.

En 2024, con 14 años se fue a vivir solo a Italia ya que integró el equipo oficial CRG, una de las fábricas más importantes de karting. En la especialidad fue “salí dos veces campeón argentino, una en Rotax y otra en IAME en Mini. Y en el Campeonato Argentino en Juniors 175 cm3″. En Europa también se destacó en karting: “Corrí dos años el Academy Trophy, que son campeonatos en los que salieron campeones Charles Leclerc y George Russell. Yo que quedé tercero y cuarto en esos años”.

En un podio este año en Valencia en la Fórmula 4 Española (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

Este año vivió en Madrid, cerca del taller del equipo de la F4 y de su primera temporada en monopostos relata que “fue de mucho aprendizaje y en las últimas tres carreras pude terminar dentro de los diez primeros y sumamos puntos”. Sobre el salto del karting a los autos, comenta que “lo que más cambió fue la forma de trabajar. En la Fórmula tenés tu ingeniero, el team manager del equipo y dos mecánicos. También tenés muchos más datos: del freno, dónde acelerás, cuándo y dónde doblar, además de mucho análisis de las cámaras a bordo”.

En 2026 seguirá viviendo en España, pero se mudará a Valencia, donde tendrá un complemento importante con el trabajo en el simulador del equipo Campos, otra potencia a nivel promocionales.

La independencia siendo tan chico lo llevó aprender a cocinar y cuenta que sus especialidades son “las pastas, el pollo y algo de carne”. De hecho, confiesa que ”este fin de semana le cociné a mi familia una carne al horno con papas y también preparé una salsa”. Pegó el estirón y el entrenamiento físico lo llevó a aumentar dos kilos en masa muscular lo que le permitió “sentirme bastante bien con el cuello”.

Santino dialogando con Lucas Benamo, su coach (Santino Panetta / Bullet Sports Management)

El 10 de diciembre cumplirá 16 años y fuera de las pistas tiene el compromiso de terminar el secundario. Está con un programa especial para deportistas y cursa a distancia. “El año que viene paso a quinto y es un bachillerato. Me mandan tareas y hay una fecha límite semanal para entregar los trabajos prácticos y también tengo exámenes. Son trece materias y por ahora vengo bastante bien”.

Afirma que “mi sueño es llegar a la F1”, pero, pese a su corta edad, demuestra madurez para asimilar que es muy difícil llegar a ese selecto grupo de 22 pilotos (ese número habrá en 2026). Por eso, si bien falta mucho, reconoce que “una alternativa podrían ser las carreras de Endurance, de GT3 o LMP3. Lo importante es que me pueda dedicar al automovilismo”.

Santino Panetta no tiene registro de conducir en la calle, pero en la pista acelera a fondo. Con solo 15 años corrió su primera temporada completa en autos y en 2026 tendrá un gran desafío con un equipo competitivo, algo que siempre les costó poder tener a los pilotos argentinos en las categorías promocionales. En la Eurocup-3 estará a tres pasos de la F1, pero demuestra que hay vida más allá de la Máxima.