Tiene 14 años, vive solo en Italia, trabaja en un taller y es la nueva esperanza argentina detrás del sueño de contar con un piloto en la Fórmula 1

Santino Panetta vive solo en un departamento y trabaja en un taller (fotocar13)

Detrás del sueño llamado Fórmula 1, los pilotos argentinos y de otros rincones de Latinoamérica viven el duro desarraigo, ya que deben formarse en el exterior. Cada vez emigran con menor edad y este es el caso de Santino Panetta, que a sus 14 años compite en el Campeonato Europeo de Karting, uno de los más importantes del mundo y desde esta temporada se mudó a Italia. Su campaña la manejan los mismos managers de Franco Colapinto y es un diamante en bruto.

A los 6 años, su abuelo paterno Marcelo apareció en su casa con un karting. Luego de subirse por primera vez el flechazo fue inmediato y al poco tiempo comenzó a correr de forma federada. “Soy de Campana. Arranqué por mi abuelo y mi tío (Federico), que corría en karting y en autos. Por eso la familia ya estaba metida en el ambiente. Mi abuelo nos llevó un día a mí y a mi hermano a probar un karting en una pista ubicada en Suipacha, cerca de nuestra ciudad. Arrancamos a ir todos los fines de semana. Compramos un motor más grande, un Rotax, que se usaba para hacer carreras a nivel internacional en la Argentina”, le cuenta a Infobae en un alto durante una prueba en Francia.

“Empecé a probar en circuitos más grandes como en Buenos Aires, Zárate y también fuimos a correr a Córdoba. Hace cuatro años que empezamos a hacer carreras en Italia, que es la base del karting ya que está el mejor nivel. Esta va a ser la primera que voy a estar toda la temporada”, agrega el piloto del equipo CRG Oficial Racing Team.

Su máxima aspiración este año es el Mundial de la Comisión Internacional de Karting (CIK) de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el torneo que, por caso, Ayrton Senna buscó ganar hasta los 22 años, pero no pudo conseguirlo. Max Verstappen, por ejemplo, sí logró ese título ecuménico. “Este año compito en el Campeonato Europeo que se hace en un día. Son de la CIK de la FIA. Se corre en España, Francia y Eslovaquia. El Mundial será en Inglaterra”, afirma.

Cámara a bordo de Santino Panetta

“Salí dos veces campeón argentino, una en Rotax y otra en IAME en Mini. Y en el Campeonato Argentino en Juniors 175 cm3″, destaca. Representó a la Argentina en la Gran Final Rotax Max y en la Academia de Karting de la FIA, en la que terminó cuarto en la general entre los mejores pilotos jóvenes de karting del mundo, coronando 2023 con podio en Dinamarca, además de participar en los campeonatos Europeo, el Mundial y WSK, con destacada actuación.

Sobre el sistema de competición explica que “en cada carrera con 90 pilotos en Valencia, primero vas a la clasificación en la que se te ordena por el mejor tiempo de tu grupo y después vienen las mangas en las que vas sumando puntos. El que más puntos tiene es el que va a largar más adelante en la carrera previa a la final, en la que también sumás puntos. Los 36 mejores largan la final”.

Dejó su Campana natal y se mudó a Italia, que es la meca del karting. Allí vive solo en un departamento y en ocasiones recibe la visita de sus padres o algún otro integrante de su familia. “Vivo en un departamento que está a cinco cuadras del taller del equipo en Desenzano del Garda, cerca de Milán, en Italia. Yo voy todos los días al taller a trabajar con ellos. No tengo la obligación de ir, pero me gusta estar y comencé a dar una mano. En las carreras nos movemos en camionetas por Europa y paramos en hoteles”, sostiene. Por ahora no se da mucha maña con la cocina y reconoce mientras se ríe que le mete mucho “a las viandas que se lleva del restaurante del taller”.

Su padre Diego (39 años) le cuenta a este medio que todo el presupuesto surge del esfuerzo familiar. “Resignamos vacaciones familiares y se reemplazaron por poder ir a visitarlo. Como no podemos viajar todos juntos, nos dividimos. Primero fui yo, luego la mamá y en unos días viajará su abuela”, cuenta el comerciante de bebidas. Santino tiene dos hermanos, Bautista (12) y Delfina (3).

Santino tiene 14 años y fue campeón argentino de karting (fotocar13)

Panetta debió abandonar el colegio de forma presencial y continúa sus estudios en un programa a distancia que brinda el Colegio del Ejército Argentino. “Lo tuve que dejar por el tema de las faltas. Entonces empecé con un programa a distancia durante más de 30 días. Tengo clases virtuales y ellos me mandan la actividad y las voy haciendo. Las dudas que tenga las veo en las clases virtuales”.

Si bien persigue su sueño, confiesa cómo le afecta el desarraigo a su corta edad: “Obviamente extraño las comidas, el lugar, la familia y los amigos. Llega un momento en el que extraño hasta la escuela (risas) porque no es lo mismo cursar solo, pero al hacer lo que más me gusta es parte del esfuerzo que tengo que hacer para seguir adelante y crecer”.

Santino, como tantos otros chicos que emigran al exterior y suelen crecer de golpe, afirma que “desde que empezamos a viajar lo planteé y desde el comienzo lo pensé en serio y hago el mayor esfuerzo para que cuando pueda correr me cueste lo menos posible. Quiero llegar a hacer una carrera como profesional“.

También cuenta las complicaciones de correr en trazados desconocidos: “Casi siempre donde corro es una pista nueva y uno no sabe cómo”. A diferencia de otros jóvenes, no se basa solo en el simulador para aprender las pistas y aplica un método de la vieja usanza. “Antes hacía lo del simulador, pero lo que siempre hago es ver videos de las pistas y tomar nota en un mapa de la pista, frenar en tal lado, tener puntos de referencias, o por ahí acá en Francia llueve mucho y hay que tomar referencias del chasis. Eso a la hora de correr puede hacer diferencias”, asevera.

Panetta corre el certamen europeo y se prepara para el Mundial (fotocar13)

Se define con un estilo de manejo “tranquilo, prolijo a la hora de hacer el tiempo. En carrera me tiro por donde pueda para poder superar o si vengo lento defender mi posición. En distintos sentidos soy conservador y agresivo”.

Tiene como referentes a “Max Verstappen, pero no solo ahora porque está en F1, sino porque también en karting era muy bueno. Ganaba en todas las carreras, con piso seco y mojado. Y como argentino, a Franco (Colapinto) por cómo fue creciendo”.

Es representado por Bullet Sport Management, la misma empresa que maneja la carrera de Colapinto, quien ya le dio algunos consejos. “En Bullet me están ayudando mucho como persona y también como piloto. Lo conocí en una entrega de premios en el ACA cuando yo salí subcampeón. Ahí lo conocí y charlamos un poco”.

Su espectacular vuelco en Francia (fotocar13)

Revela que “poder llegar a la F1 es lo máximo para mí. Siempre trato de sacar lo máximo. Luego del karting la idea es hacer alguna prueba en un auto de Fórmula”.

En el Campeonato Europeo se disputaron dos fechas. “En España terminé 52º entre 85 pilotos y en Francia 36º entre 74, pero me choqué en la final”, recuerda sobre el espectacular vuelco que sufrió en la competencia gala. Los resultados son relativos considerando que no conoce las pistas y que esta es su primera experiencia en el Viejo Mundo de forma regular. La próxima fecha será en Eslovaquia del 20 a 23 de junio. En el Europeo también corre otro chico argentino llamado Fausto Arnaudo.

En tanto que el Mundial será en Inglaterra del 12 a 15 de septiembre. Se trata del certamen organizado por la CIK de la FIA y es el torneo más importante del planeta en la especialidad.

El presupuesto es un factor clave en el automovilismo y más para poder avanzar en categorías promocionales y llegar a la Fórmula 1. Pero el desarraigo y las vivencias a miles de kilómetros de chicos que hasta hace poco eran niños y recién son adolescentes juegan un papel preponderante. Todo sea por llegar a la cúspide del deporte motor.

SECUENCIA DE SU VUELCO EN FRANCIA:

Santino se toca con un rival (fotocar13)

El impacto sirve de trampolín para el karting del argentino (fotocar13)

Comienza el vuelco del pibe de Campana (fotocar13)

Panetta levanta vuelo (fotocar13)

Santino sigue completamente de costado (fotocar13)

El karting del bonaerense sigue en el aire (fotocar13)

Impactante imagen que muestra cómo Santino golpeó el asfalto con su cabeza y la cara hacia el piso (fotocar13)

El karting se le cayó encima a Santino (fotocar13)