“Cultura sin culpables”: el error estratégico de McLaren en Qatar que favoreció a Verstappen y encendió la definición del título de la Fórmula 1

Zak Brown y Andrea Stella, responsables de la estrategia de McLaren en Qatar (REUTERS/Altaf Qadri)

El equipo McLaren quedó en el centro de escena del Gran Premio de Qatar por el error estratégico que estiró la definición por el título de pilotos, una decisión que permitió a Max Verstappen ganar la carrera con su Red Bull y reavivar la lucha por el campeonato. La escudería británica, que partía como favorita tras la pole y la victoria en la Sprint de Oscar Piastri, optó por no detener a sus dos pilotos en el momento que ingresó el Safety Car en el comienzo de la prueba, lo que resultó determinante en el desenlace de la competencia y la pelea por el N° 1 para 2026.

La carrera principal en el circuito internacional de Lusail se presentaba favorable para el equipo de Woking, con Piastri liderando desde la pole y Lando Norris en la primera fila. Pero un incidente entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly provocó la salida del coche de seguridad en la vuelta 7. En ese momento, todos los equipos, incluido Red Bull con Verstappen, entraron en boxes para cambiar neumáticos, aprovechando la neutralización y el límite de 25 vueltas por stint impuesto por Pirelli debido a preocupaciones por posibles roturas que también generó un caos en el pitlane en el giro 32.

Contrario a la tendencia general, McLaren decidió mantener en pista a Piastri y Norris, apostando por una mayor flexibilidad estratégica. Esta elección permitió a Verstappen realizar su parada con una pérdida mínima de tiempo y retomar la carrera en una posición ventajosa. Aunque los autos del equipo que se coronó bicampeón de Constructores mostraron un ritmo competitivo, no lograron revertir la desventaja generada por la decisión y vieron cómo Verstappen se encaminó hacia su 70ª victoria en la Fórmula 1.

Luego de lo sucedido, y mientras en el paddock se destacó la mirada Hannah Schmitz, la estratega de la escudería de la bebida energizante que decidió que Super Max tenía que ingresar tan temprano en la prueba, los ojos quedaron en los dos hombres fuertes de McLaren. Andrea Stella, director del equipo, explicó a Sky Sports F1 que “no esperaba que todos los demás pararan” durante la salida del Auto de Seguridad, lo que llevó a una evaluación errónea de la situación.

*El incidente entre Hulkenberg y Piastri que derivó en el ingreso a boxes

“Obviamente, si todos los que vienen detrás entran en boxes, entonces parar se convierte definitivamente en lo correcto. Cuando eres el coche líder, no sabes exactamente qué van a hacer los demás”, detalló Stella, quien también mencionó la dificultad de realizar una doble parada sin perjudicar a Norris, líder del torneo.

Stella reconoció que la decisión “no fue la correcta” y anunció una revisión interna para analizar el error. “Definitivamente no es el resultado que queríamos y es algo que debemos revisar. Como siempre, aprenderemos de la carrera y seremos más fuertes para el próximo evento, que ahora se vuelve decisivo y aún más importante”, afirmó el directivo italiano. Además, subrayó la importancia de mantener una “cultura sin culpables” dentro del equipo y de abordar los errores de manera constructiva y analítica.

Por su parte, la cara de Zak Brown, CEO de McLaren, tras la carrera que estiró la definición lo decía todo. El británico asumió la responsabilidad del fallo estratégico a través de sus redes sociales. “Sin excusas, cometimos un error hoy y asumimos toda la responsabilidad, ya que podríamos haber ganado esta carrera con nuestros dos pilotos en el podio. Ambos merecían algo mejor. Oscar dominó todo el fin de semana. Es hora de hacer balance, empezar de cero y volver más fuerte en Abu Dhabi”, escribió. El directivo también defendió la política interna de no favorecer a ninguno de los pilotos, conocida como las “papaya rules”, y sostuvo que no era conveniente modificar la estrategia original durante la carrera.

¿Cómo vivieron los pilotos lo sucedido en Qatar? Piastri finalizó en el 2° puesto mientras que Norris, que llegó a caer hasta la quinta posición, terminó cuarto tras un error de Kimi Antonelli en las últimas vueltas, otra incidencia que generó todo tipo de comentarios luego de la carrera por un cruce entre Mercedes y Red Bull. Ambos expresaron su frustración por la oportunidad perdida, pero reiteraron su respaldo al equipo.

“Es duro. Teníamos confianza en que el equipo podría tomar la decisión correcta, pero siempre es una apuesta. Nos la jugamos en cierto modo y ahora está claro que no debimos hacerlo, porque Oscar perdió la victoria y yo el segundo puesto”, expresó Norris. El británico añadió que, aunque el resultado fue decepcionante, confía en que el equipo aprenderá de la experiencia: “Tenemos que analizar las cosas y entender qué podríamos haber hecho mejor. Ya sabemos por qué no tomamos la decisión correcta, pero no siempre se puede acertar. Si el equipo lo hace y nosotros lo hacemos estaremos bien”.

Piastri y Norris quedaron envueltos en la polémica estrategia de McLaren (REUTERS/Jakub Porzycki)

La decisión de McLaren tuvo consecuencias directas en la clasificación final de la carrera y en la lucha por el título. Verstappen se impuso con una ventaja de casi ocho segundos sobre Piastri, mientras que Norris quedó fuera del podio. Con este resultado, Lando llegará a la última fecha en Abu Dhabi con una ventaja de sólo 12 puntos sobre Verstappen (408 a 396) y 16 sobre Piastri, lo que dejó la lucha por el campeonato abierta y con posibilidades para los tres pilotos.

El error estratégico de McLaren permitió a Verstappen recortar distancias y mantener vivas sus opciones de lograr un quinto título mundial. La escudería británica, que había mostrado un rendimiento sólido durante el fin de semana, vio cómo una sola decisión alteró el panorama de la temporada y aumentó la presión de cara al desenlace en Abu Dhabi.

La campaña de la escudería de Woking esutvo marcada por altibajos. Además del episodio en Qatar, el equipo enfrentó incidentes como el choque entre Norris y Piastri en Canadá, la colisión en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos y la doble descalificación en Las Vegas por desgaste excesivo del suelo. ¿Cuál fue la explicación de Stella sobre esto? “En una temporada podés tener distintas fases. Lo hemos visto con los pilotos y en términos del impulso de los distintos equipos. De alguna manera, incluso en términos de ejecución, podés tener una acumulación de problemas en un período determinado, lo que hace que parezca como, oh, ¿qué está pasando ahora? En realidad, creo que no hay razones específicas. Es solo un recordatorio de que, en las carreras, tenés que tener bajo control todos los posibles detalles”, explicó el director del equipo a Sky Sports F1.

¿Podrá McLaren coronar el título de pilotos o la temporada 2026 quedará para los libros como aquella en la que Verstappen se repuso a una diferencia de más de 100 puntos para coronarse como quíntuple campeón de la F1? El domingo en Yas Marina, el capítulo final de la Máxima.