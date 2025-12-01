La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

Max Verstappen ganó en Qatar y llega con chances de ser campeón a la última fecha de la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La tensión en la Fórmula 1 aumentó tras el Gran Premio de Qatar. El triunfo de Max Verstappen en la anteúltima fecha del calendario dejó la lucha por el título al rojo vivo. El piloto de Red Bull se aprovechó de la mala estrategia de McLaren en el circuito de Lusail y logró la séptima victoria de la temporada, clave para lo que será la definición del título entre él, Oscar Piastri y el líder Lando Norris en Abu Dhabi.

Una vez que pasaron los festejos, el cuatro veces campeón de la F1 respondió con ironía a la comparación que Zak Brown, director ejecutivo de la escudería de Woking, hizo entre el piloto neerlandés y un personaje de terror. El jefe de McLaren había señalado que Verstappen era “como ese tipo de una película de terror. Justo cuando piensas que no va a volver, regresa”, en alusión a la capacidad del neerlandés para mantenerse en la lucha por el número 1 en 2026 cuando parecía descartado. En la conferencia de prensa posterior a la carrera, Super Max no esquivó la referencia: “Bueno, puede llamarme Chucky. Yo también lo vi. Me pareció bastante gracioso. Por mi parte, solo me concentro en mí mismo. Sé que cuando voy en un auto, intento hacerlo lo mejor posible, como supongo que hacen todos. Pero sí, es lo único que puedo controlar, ¿verdad? Y es en lo único en lo que me concentro”.

El intercambio verbal entre ambos protagonistas se produjo en un momento clave de la temporada, con Verstappen achicando la diferencia en el campeonato de cara a la final en Medio Oriente. El neerlandés, que llegó a estar a 104 puntos del líder hace tres meses, redujo la brecha a solo 12 unidades tras su victoria en Qatar, una carrera marcada por la estrategia y los errores de sus rivales. Al analizar la decisión de McLaren de no llamar a sus autos a boxes durante la temprana salida del Safety Car por el inicdente entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly que terminó con el abandono del piloto de Sauber, el vigente campeón detalló: “Bueno, primero que nada, cuando me llamaron, tuve que fijarme y recordar que era la vuelta... íbamos a la vuelta siete. Así que pensé: ‘Me sorprendí un poco después de hacer toda la parada en boxes porque, cuando te llaman, te concentras en el box y en asegurarte de no tener problemas para soltar la palanca y todo eso. Así que cuando salí de boxes, pensé: ‘Bueno, creo que esta es una muy buena oportunidad para ganar la carrera’. Me pareció una jugada interesante porque teníamos una pequeña ventaja, aunque debía administrar los neumáticos por 25 vueltas”, analizó Verstappen.

La victoria en Lusail le permitirá al conductor de los Países Bajos mantener vivas sus opciones de lograr el pentacampeonato, lo que le permitiría igualar la cosecha de la leyenda del automovilismo argentino Juan Manuel Fangio y a la lista de títulos consecutivos de Michael Schumacher. Consultado sobre sus expectativas y su estado de ánimo de cara a la última carrera, el piloto de Red Bull se mostró sereno: “Ahora todo es posible. La verdad es que no me preocupa demasiado. ¿Si soy optimista? No tengo ni idea. O sea, espero que empecemos bien el fin de semana. Digamos que así. Eso ayudaría mucho. Creo que, en cuanto al ritmo, será difícil, pero una carrera como la de hoy también demuestra que un Gran Premio no siempre es sencillo y que pueden pasar muchas cosas. Así que probablemente dependo un poco de eso. En cuanto a ritmo, no estamos al mismo nivel. Pero al mismo tiempo, si la estrategia entra en juego o tomamos las decisiones correctas en el momento oportuno, podríamos tener la oportunidad. Llego con energía positiva. Lo intento todo”, expresó el 1.

Verstappen, el rey de Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

En la charla con los medios, Verstappen también comparó su situación actual con la definición de 2021, reconociendo una mayor tranquilidad: “Estoy mucho más relajado ahora. Quiero decir, sé que estoy a 12 puntos. Entro allí con energía positiva. Hago todo lo que puedo. Pero al mismo tiempo, si no lo gano, igual sé que tuve una temporada increíble. Así que no importa realmente. Esto quita mucha presión. Estoy ahí afuera pasándola bien como hoy. También empecé hoy con ‘veremos cómo va’. Sé que cuando me siento en el auto siempre intento maximizar todo lo que puedo. Y eso es lo que intentaré hacer en Abu Dhabi, pero al mismo tiempo también sé que probablemente necesitemos depender de algunos factores externos para tener una oportunidad. Pero una carrera como la de hoy demuestra que cuando crees que va a ser aburrida y sencilla, no lo es. Así que espero que Abu Dhabi sea similar”.

De cara a la última carrera, Max hizo un balance de la temporada y valoró el esfuerzo colectivo. Además, remarcó que el Red Bull RB21 no fue el auto más competitivo en todos los circuitos: “Pero eso también es algo que me exijo a mí mismo después de básicamente 11 años en la Fórmula 1. Y, ya sabes, cada año creo que te volvés un poco más completo. Incluso en los años de campeonato, siempre hay cosas que mirás hacia atrás y dices, ‘podría haber aprendido un poco más’, o ‘podría haber hecho un poco más allí’. Y esto puede ir desde cómo preparaste el auto, lo que hiciste vos mismo en términos de ejecución en una carrera, o la manera en que trabajaste junto al equipo. Para seguir en esta pelea, creo que podemos estar realmente orgullosos porque en el medio de la temporada, en algún punto, fue casi… no como si perdieras motivación, pero no veías realmente un camino hacia adelante para volver a ganar en esta temporada. Es casi como si tuvieras que esperar que 2026 fuera mejor. Pero definitivamente dimos algunos pasos muy buenos con el auto y, en algunos fines de semana, seguro, estuvimos en un estado muy competitivo, diría, donde podíamos ganar carreras. Pero al mismo tiempo, también ganamos carreras donde quizá no deberíamos haberlo hecho, como hoy, tomando la decisión correcta como equipo. Y luego, por supuesto, depende de mí ejecutarlo de la mejor manera posible. Pero eso es, al final del día, también un verdadero esfuerzo de equipo”.

¿Qué necesita Verstappen para levar su quinto título en la F1? Necesitará ganar (sumar 25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto o peor. También lo coronará cualquier combinación de resultados que le permita sumar 13 puntos más que su rival. Un detalle a tener en cuenta es que sí el neerlandés obtiene la victoria y el británico sale cuarto, igualarán en puntos, pero será el de Red Bull quien se quede con el título. Esto se debe a que el criterio de desempate de la F1 indica que en caso de igualdad quien tenga más victorias será el campeón. Los tres llegarán con 7 triunfos en la temporada, por lo que Verstappen podría llegar a 8 y obtener esa ventaja reglamentaria.

Zak Brown habló y Verstappen respondió (REUTERS/Jakub Porzycki)