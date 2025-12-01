Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

El golazo de Nacional a Peñarol a los 114 minutos de juego

Nacional se consagró campeón uruguayo 2025 tras vencer 1-0 a Peñarol en la final de vuelta disputada en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. El gol decisivo, anotado por Christian Ebere en el minuto 114 del alargue, le permitió al conjunto tricolor cortar una racha de dos temporadas sin títulos, en un desenlace que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

El partido, que enfrentó a los dos grandes rivales del fútbol uruguayo, se presentó como la definición de una serie igualada. Tras el empate 2-2 en el encuentro de ida, la vuelta se convirtió en un duelo cerrado y cargado de emociones, donde ambos equipos buscaron la supremacía desde el inicio. Nacional, dirigido por Jadson Viera, apostó por un juego directo hacia sus delanteros, Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro, quienes generaron las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Brayan Cortés. Peñarol, bajo la conducción de Diego Aguirre, respondió con solidez defensiva y buscó sus oportunidades a través de Matías Arezo y Leo Fernández.

El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y la fricción, con varias amonestaciones y reclamos de penal, especialmente tras una caída de Leo Fernández en el área rival. Nacional generó las ocasiones más claras, como un remate de Luciano Boggio que se fue alto y un disparo de Christian Oliva que exigió a Cortés. El Carbonero tuvo su mejor oportunidad en los pies de Arezo, quien no logró definir con precisión ante la salida de Luis Mejía. El marcador sin goles al descanso reflejó el equilibrio y la tensión de un clásico uruguayo disputado al límite.

En la segunda mitad, ambos entrenadores mantuvieron a sus equipos titulares y el desarrollo continuó siendo parejo. Nicolás López desperdició un mano a mano para Nacional, mientras que Peñarol realizó su primer cambio con el ingreso de Leandro Umpiérrez. El equipo aurinegro ganó terreno en el mediocampo y generó peligro con tiros libres de Leo Fernández, aunque sin éxito. Nacional apostó por el contragolpe y estuvo cerca de abrir el marcador con una jugada colectiva que culminó en un remate desviado de Diego Romero. El tiempo reglamentario concluyó sin goles, lo que llevó la definición al alargue.

La prórroga ofreció los momentos más intensos del encuentro. Al inicio, Sebastián Coates marcó de cabeza para el Bolso tras un tiro libre de Nicolás Rodríguez, pero el VAR anuló el tanto por posición adelantada. Peñarol respondió con un potente disparo de Umpiérrez que se estrelló en el poste, manteniendo la incertidumbre en el marcador. Los entrenadores realizaron cambios clave: Viera dio ingreso a Christian Ebere, Nicolás Lodeiro y Juan Pablo Patiño, mientras que Aguirre apostó por Stiven Muhlethaler.

El desenlace llegó a poco más de cinco minutos del final del alargue. El nigeriano, recién ingresado, presionó a Emanuel Gularte, le robó el balón y definió con un potente remate al primer palo, venciendo a Cortés y desatando la euforia en las tribunas del Gran Parque Central. El tanto resultó definitivo, ya que Peñarol intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró igualar el marcador.

Con este triunfo, Nacional puso fin a una sequía de títulos que se extendía por dos temporadas y celebró ante su público la obtención de la Liga AUF Uruguaya 2025. El gol de Ebere no solo selló la victoria, sino que también marcó el inicio de los festejos en un estadio colmado de hinchas tricolores, que vieron a su equipo imponerse en el clásico más importante del fútbol uruguayo.

Los festejos del Bolso (EFE)