Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero y es semifinalista del Clausura (Fotobaires)

Los cuartos de final del Torneo Clausura iniciaron con el cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades. Tras la victoria por 1-0 con el gol de Tiago Palacios, el conjunto comandado por Eduardo Domínguez espera en las semifinales al vencedor del encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Después de una convulsionada semana en la que Estudiantes recibió una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, en la que su presidente Juan Sebastián Verón fue suspendido por seis meses, el Pincha logró imponerse en condición de visitante y seguir en la lucha por el Torneo Clausura. Cabe recordar que el León platense venía de imponerse sobre Rosario Central por 1-0, también en condición de visitante. Por su parte, Central Córdoba, que venció 2-1 a San Lorenzo en octavos, quedó eliminado.

Las llaves continuarán el domingo desde las 18:30 en La Bombonera con el choque entre Boca Juniors y Argentinos Juniors. El Xeneize llega a la serie tras imponerse 2-0 sobre Talleres de Córdoba en su casa, donde Miguel Merentiel se despachó con un doblete. Del otro lado, el Bicho de La Paternal sacó el boleto a los cuartos de final con una contundente victoria por 2-0 sobre Vélez Sársfield en Liniers. Hernán López Muñoz, con una actuación estelar, convirtió los dos goles del triunfo. Vale destacar que el vencedor jugará contra el ganador de la llave entre Racing y Tigre en las semifinales.

Miguel Merentiel, de Boca Juniors, festeja su gol ante Talleres de Córdoba (Fotobaires)

El cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura seguirá el lunes a partir de las 17.00: Barracas Central recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El Guapo llega a la serie tras vencer por 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra gracias al tanto de Nicolás Blandi. A su vez, el Lobo dio uno de los batacazos en los octavos de final al ganarle por 2-1 a Unión, en Santa Fe. En la siguiente serie, quien se imponga en el resultado jugará contra Estudiantes de La Plata o Central Córdoba.

Los cuartos de final del Torneo Clausura cerrarán el lunes con el choque entre Racing y Tigre a las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda. La Academia de Gustavo Costas viene de eliminar a River Plate en un apasionante encuentro en el que se quedó con la victoria 3-2 en los últimos minutos del clásico. Del otro lado, el Matador dejó en el camino a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, al imponerse por la mínima en La Fortaleza. El ganador del enfrentamiento se medirá contra el triunfador de la llave entre Boca y Argentinos.

Aunque no forman parte de la pelea por el título del Torneo Clausura, tanto River Plate como Independiente seguirán de cerca estos cruces por cuartos de final para conocer su destino internacional. El Millonario necesita que Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeón del certamen para poder disputar el repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026. En caso contrario, deberá ser parte de la Sudamericana.

El Rojo, por su lado, precisa que el campeón salga de Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central o Tigre para poder unirse al lote de seis equipos que representarán al país en la Sudamericana. Si eso no sucede, no tendrá presencia en torneos internacionales durante 2026.

EL CRONOGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 29/11

Central Córdoba 0-1 Estudiantes de La Plata

Domingo 30/11

18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) (Bombonera)

Lunes 1/12

17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia de La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)

21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)

El cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura