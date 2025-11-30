De “tocar fondo” y pedir ayuda en redes a un fin de año soñado: Federico Gómez ganó el duelo de argentinos y gritó campeón en Chile

Tras la conquista en Chile, Federico Gómez escalará 66 lugares en el ranking ATP (Crédito: Challenger de Temuco)

Federico Agustín Gómez se quedó este domingo con el Challenger de Temuco, en Chile, al vencer en la final a Lautaro Midón por 6-4 y 6-1.

El duelo entre los dos tenistas argentinos marcó el cierre de la temporada 2025 del circuito profesional. Y significó una gran alegría para el Bombardero, que meses atrás había dado a conocer su historia a través de una conmovedora carta en la que pidió ayuda.

Gómez exhibió solidez desde el arranque y no le dio chances al correntino, que venía de una gran semana pero que este domingo no pudo con la potencia del tenista de Merlo.

El primer set, que tuvo una interrupción debido a la lluvia, mostró paridad en medio de un duelo bien marcado de estilos sobre el cemento del Estadio Municipal Germán Becker: Gómez (250 del ranking ATP) buscaba el golpe plano y acortar los puntos, mientras Midón (266) intentaba moverlo desde el fondo de la cancha.

Federico Gómez celebró su cuarto título en el ATP Challenger Tour (Crédito: Challenger de Temuco)

Hubo un quiebre por lado hasta el décimo juego, cuando Gómez encontró el break que le permitió llevarse el primer set.

En adelante, fue todo del Bombardero, que creció mucho en el porcentaje de puntos con su primer servicio (76% a 52% de su adversario) e impuso condiciones. Midón se vio desbordado y sin respuestas.

Con este triunfo, Gómez sumó un título clave en su carrera y celebró en el último torneo de un año con obstáculos para él, tanto deportivos como personales.

En cuanto a su rendimiento en el circuito, hasta la semana entrante había caído 113 ubicaciones en el ranking ATP: arrancó el año en el puesto 137 y a su debut en Temuco estaba 250. En el medio, tuvo un bajón que se tradujo en ocho eliminaciones consecutivas en primera ronda.

El Bombardero Gómez jugó un tenis sin fisuras: fue 6-4 y 6-1 sobre Lautaro Midón (Crédito: Challenger de Temuco)

El desesperado pedido de ayuda de Federico Gómez hace unos meses: “Cuesta mucho escribir todo esto sin llorar”

En lo que hace al aspecto humano, Gómez, de 29 años, dio a conocer su historia en marzo pasado. Lo hizo a través de una carta en la que realizó un pedido de ayuda en medio de un cuadro emocional complejo.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el tenista reveló que en 2024 había tenido su mejor año profesional, aunque en lo personal había sido el peor. Según remarcó, la exigencia de mantenerse competitivo mientras su vida emocional se derrumbaba lo llevaron a “tocar fondo”.

En la misma publicación, reconoció haber lidiado con “pensamientos suicidas” y subrayó la necesidad de exteriorizar su situación para salir de ese agujero negro.

“Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”, fue el primer fragmento del texto que eligió acompañar con una foto suya lamentándose durante un partido.

Federico Gómez tuvo una gran semana sobre el cemento de Chile (Crédito: Challenger de Temuco)

En el siguiente tramo, destacó la sensación de soledad que es tan habitual en los jugadores de tenis, y que sufren especialmente quienes no llegan a conseguir el dinero para viajar acompañados por sus equipos a los torneos.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos: el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos seis meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”, profundizó entonces.

“Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hacen muy difícil de expresar, pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso”, agregó en la carta.

El posteo de Federico Gómez a principios de marzo de 2025 (Fuente: Instagram / fedegomez250)

Y remarcó: “Cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder”.

El triunfo de este domingo, su cuarta coronación en el ATP Challenger Tour sobre la misma cantidad de finales disputadas y la primera sobre canchas rápidas, le permitirá a Gómez trepar 66 lugares hasta el 184° en el escalafón mundial y cerrar el año con una sonrisa.

La mala para el Bombardero: no le alcanzará para meterse en la qualy del Australian Open debido a que la entry list del primer Grand Slam de cada temporada cerró cuando estaba 250º.

Pese a que esta vez se quedó con las ganas de conquistar el título más importante de su incipiente carrera, Midón cerró un año de proyección y tiene todo para esperanzarse con un 2026 de consolidación.