Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

Carlos Anacleto fue electo como nuevo presidente de Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata tiene nuevo presidente tras unas elecciones con alta concurrencia: Carlos Anacleto se impuso con el 74% de los votos y será el reemplazante de Mariano Cowen en el cargo por los próximos tres años.

Más de 7.000 de los 15.586 socios habilitados para votar concurrieron para expresarse en las urnas: Anacleto recibió 5.739 votos, apareciendo por delante de Daniel Onofri (1.097 votos), Diego Patiño (502 votos) y Edgardo Medina (328 votos) entre las 32 meses habilitadas, según confirmó el club platense en sus redes sociales.

El crecimiento en la cantidad de socios habilitados resulta significativo si se compara con los procesos electorales previos. En las elecciones de 2022, 2019 y 2016, la base de empadronados rondó los 12 mil, mientras que en 2013 la cifra fue de aproximadamente 11 mil.

No obstante, la participación efectiva en las urnas ha mostrado fluctuaciones. En los dos últimos comicios, el porcentaje de votantes fue bajo: en 2022 sufragaron 4.946 personas y en 2019 lo hicieron 4.586. En contraste, en 2016 se registraron 5.662 votos y en 2013 se alcanzó un récord con 6.222 socios ejerciendo su derecho.

La contienda electoral presentó cuatro listas encabezadas por Carlos Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos) y Diego Patiño (Unir a Gimnasia). Todos los espacios acordaron la implementación de la boleta única, replicando el sistema utilizado recientemente en los comicios nacionales, lo que marcó un cambio significativo en la modalidad de votación del club.

Esta configuración garantizó que, a partir de diciembre, la institución contará con una conducción completamente renovada, ya que la ausencia de una propuesta oficialista elimina la posibilidad de continuidad en la gestión.

El anterior recambio en la conducción de Gimnasia tuvo lugar en noviembre de 2022 y estuvo marcado por la participación de cerca de 5000 socios que acudieron a la sede del club para elegir a su nuevo presidente. En esa jornada, Mariano Cowen se impuso con claridad y asumió la presidencia, en un proceso que significó el cierre del ciclo de Gabriel Pellegrino, quien había decidido no presentarse a la reelección.

Mariano Cowen, dejará de ser el presidente de Gimnasia Esgrima La Plata (Crédito: El Editor Platence)

El protocolo institucional establece que, una vez finalizado el acto eleccionario, la dirigencia saliente —actualmente encabezada por Cowen— debe convocar a una reunión para formalizar el traspaso de mando en un plazo máximo de cinco días. Todo indica que este encuentro se concretaría entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, fechas que se ajustan a los plazos obligatorios fijados por el estatuto del club.

En el marco de la organización electoral, la institución informó que tres de las listas participantes debieron modificar la composición de sus integrantes tras observaciones vinculadas a las firmas y la antigüedad de los candidatos, quedando finalmente habilitadas para competir en la contienda.

La apertura de los comicios tuvo lugar a las 9:00, aunque hubo demoras

El plazo para subsanar los errores venció el 25 de noviembre, lo que obligó a las agrupaciones a trabajar con premura para evitar la exclusión de la contienda. Las observaciones se centraron en el cumplimiento de los artículos 57, 82 y 85 del Estatuto Social del club, que regulan la presentación de candidaturas y los requisitos de los aspirantes. La Comisión Directiva había notificado días atrás que solo Usina Tripera no presentaba objeciones, mientras que las otras tres listas debían corregir sus presentaciones para adecuarse a las exigencias formales.

El inicio de la votación estuvo marcado por una demora de casi dos horas debido a errores en la impresión de los padrones, específicamente por la ausencia del espacio destinado a la firma de los votantes. Esta situación generó malestar e incertidumbre entre los socios, quienes formaron largas filas desde las 9, horario previsto para la apertura. Finalmente, la situación se normalizó pasadas las 10:30, permitiendo que el flujo de votantes avanzara con agilidad y sin mayores inconvenientes durante el resto de la jornada, según detalló el diario El Día.

En esta ocasión, no se permitió la asociación de nuevos socios ni la regularización de situaciones pendientes durante la jornada electoral, una decisión adoptada a pedido de los apoderados de las listas.

En el plano futbolístico, el Lobo se recuperó de la mano de Fernando Zaniratto y dejó de pensar en el descenso para ilusionarse en el Torneo Clausura. Tras la salida de Alejandro Orfila, el DT logró tres victorias consecutivas (una frente a River Plate en el Monumental) y accedió a los playoffs. Sin embargo, eso no fue todo. Ya en octavos de final, el Tripero se impuso como visitante ante Unión de Santa Fe por 2-1 y sacó pasaje a cuartos.

De este modo, Gimnasia buscará seguir por la senda del triunfo y meterse en la semifinal del torneo, este lunes desde las 17 frente a Barracas Central, en el estado Claudio Fabián Tapia.