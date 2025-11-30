Deportes

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

El candidato se impuso con el 74 por ciento (5.739 votos) y encabezará al Lobo por los próximos tres años

Carlos Anacleto fue electo como
Carlos Anacleto fue electo como nuevo presidente de Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata tiene nuevo presidente tras unas elecciones con alta concurrencia: Carlos Anacleto se impuso con el 74% de los votos y será el reemplazante de Mariano Cowen en el cargo por los próximos tres años.

Más de 7.000 de los 15.586 socios habilitados para votar concurrieron para expresarse en las urnas: Anacleto recibió 5.739 votos, apareciendo por delante de Daniel Onofri (1.097 votos), Diego Patiño (502 votos) y Edgardo Medina (328 votos) entre las 32 meses habilitadas, según confirmó el club platense en sus redes sociales.

El crecimiento en la cantidad de socios habilitados resulta significativo si se compara con los procesos electorales previos. En las elecciones de 2022, 2019 y 2016, la base de empadronados rondó los 12 mil, mientras que en 2013 la cifra fue de aproximadamente 11 mil.

No obstante, la participación efectiva en las urnas ha mostrado fluctuaciones. En los dos últimos comicios, el porcentaje de votantes fue bajo: en 2022 sufragaron 4.946 personas y en 2019 lo hicieron 4.586. En contraste, en 2016 se registraron 5.662 votos y en 2013 se alcanzó un récord con 6.222 socios ejerciendo su derecho.

La contienda electoral presentó cuatro listas encabezadas por Carlos Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos) y Diego Patiño (Unir a Gimnasia). Todos los espacios acordaron la implementación de la boleta única, replicando el sistema utilizado recientemente en los comicios nacionales, lo que marcó un cambio significativo en la modalidad de votación del club.

Esta configuración garantizó que, a partir de diciembre, la institución contará con una conducción completamente renovada, ya que la ausencia de una propuesta oficialista elimina la posibilidad de continuidad en la gestión.

El anterior recambio en la conducción de Gimnasia tuvo lugar en noviembre de 2022 y estuvo marcado por la participación de cerca de 5000 socios que acudieron a la sede del club para elegir a su nuevo presidente. En esa jornada, Mariano Cowen se impuso con claridad y asumió la presidencia, en un proceso que significó el cierre del ciclo de Gabriel Pellegrino, quien había decidido no presentarse a la reelección.

Mariano Cowen, dejará de ser
Mariano Cowen, dejará de ser el presidente de Gimnasia Esgrima La Plata (Crédito: El Editor Platence)

El protocolo institucional establece que, una vez finalizado el acto eleccionario, la dirigencia saliente —actualmente encabezada por Cowen— debe convocar a una reunión para formalizar el traspaso de mando en un plazo máximo de cinco días. Todo indica que este encuentro se concretaría entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, fechas que se ajustan a los plazos obligatorios fijados por el estatuto del club.

En el marco de la organización electoral, la institución informó que tres de las listas participantes debieron modificar la composición de sus integrantes tras observaciones vinculadas a las firmas y la antigüedad de los candidatos, quedando finalmente habilitadas para competir en la contienda.

La apertura de los comicios
La apertura de los comicios tuvo lugar a las 9:00, aunque hubo demoras

El plazo para subsanar los errores venció el 25 de noviembre, lo que obligó a las agrupaciones a trabajar con premura para evitar la exclusión de la contienda. Las observaciones se centraron en el cumplimiento de los artículos 57, 82 y 85 del Estatuto Social del club, que regulan la presentación de candidaturas y los requisitos de los aspirantes. La Comisión Directiva había notificado días atrás que solo Usina Tripera no presentaba objeciones, mientras que las otras tres listas debían corregir sus presentaciones para adecuarse a las exigencias formales.

El inicio de la votación estuvo marcado por una demora de casi dos horas debido a errores en la impresión de los padrones, específicamente por la ausencia del espacio destinado a la firma de los votantes. Esta situación generó malestar e incertidumbre entre los socios, quienes formaron largas filas desde las 9, horario previsto para la apertura. Finalmente, la situación se normalizó pasadas las 10:30, permitiendo que el flujo de votantes avanzara con agilidad y sin mayores inconvenientes durante el resto de la jornada, según detalló el diario El Día.

En esta ocasión, no se permitió la asociación de nuevos socios ni la regularización de situaciones pendientes durante la jornada electoral, una decisión adoptada a pedido de los apoderados de las listas.

En el plano futbolístico, el Lobo se recuperó de la mano de Fernando Zaniratto y dejó de pensar en el descenso para ilusionarse en el Torneo Clausura. Tras la salida de Alejandro Orfila, el DT logró tres victorias consecutivas (una frente a River Plate en el Monumental) y accedió a los playoffs. Sin embargo, eso no fue todo. Ya en octavos de final, el Tripero se impuso como visitante ante Unión de Santa Fe por 2-1 y sacó pasaje a cuartos.

De este modo, Gimnasia buscará seguir por la senda del triunfo y meterse en la semifinal del torneo, este lunes desde las 17 frente a Barracas Central, en el estado Claudio Fabián Tapia.

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino tuvo una mala clasificación a bordo de su Alpine y saldrá desde el último lugar de la grilla en el circuito de Lusail. Oscar Piastri partirá en la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

En los años 80 les dio pelea a los grandes y llegó a los primeros planos. Ahora busca reconstruirse y volver

Loma Negra, el equipo que

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Las Garzas tuvieron una exhibición de fútbol para quedarse con la victoria gracias a los goles de Tadeo Allende por triplicado, Mateo Silvetti y Telasco Segovia. En la definición jugará ante Vancouver Whitecaps

El Inter Miami de Messi

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

El Pincha pisó fuerte en Santiago del Estero y está entre los cuatro mejores del Clausura. El cronograma de los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Central Córdoba

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

Con un gol de Tiago Palacios, el Pincha eliminó al Ferroviario y espera por Barracas Central o Gimnasia y Esgrima La Plata

Estudiantes le ganó 1-0 a
Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Loma Negra, el equipo que fue sensación de la mano de un gran plantel y la fortuna de Amalita Fortabat, prepara su regreso

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Estudiantes eliminó a Central Córdoba y espera por Barracas Central o Gimnasia en semifinales: así está el cuadro

Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

Isabel Barón, entre el arte,

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

Albana Fuentes, con dos estrenos a corto plazo: “Siento felicidad y gratitud porque otra vez apostaron por mí”

Adriana Salgueiro quebró en llanto al relatar las amenazas de muerte que recibió en redes: “Es injusto y horrible”

Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

Israel abatió a cuatro terroristas

Israel abatió a cuatro terroristas en una zona de infraestructura subterránea en la Franja de Gaza

Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Trump

Benjamin Netanyahu solicitó formalmente el indulto presidencial en medio del juicio por corrupción

El papa León XIV concluyó su visita a Turquía y continuará su gira internacional en Líbano con un mensaje de paz

La actividad industrial de China acumuló ocho meses de caída bajo el modelo económico de Xi Jinping