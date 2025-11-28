Deportes

Carlos Tevez dijo que su sueño es dirigir a Boca y se refirió a la gestión de Riquelme como presidente

El actual entrenador de Talleres fue homenajeado el pasado fin de semana en la Bombonera y recibió el cariño de los hinchas xeneizes

El Chelo Delgado le entregó a Tevez un reconocimiento del club en su reciente paso por la Bombonera

Carlos Tevez vivió el domingo pasado un día muy particular. Su paso por la Bombonera estuvo cargado de sensaciones encontradas, ya que por un lado recibió el cariño infinito de los hinchas de Boca Juniors y por otro su actual equipo, Talleres, fue un duro rival para el conjunto local y por momentos pareció que podía complicarle la clasificación a la siguiente fase de los playoffs del Torneo Clausura.

Además de la ovación de los simpatizantes, que incluyo banderas con su figura, Carlitos se llevó un reconocimiento institucional, entregado por el Chelo Delgado, actual dirigente de Boca. Luego del partido, que terminó 2 a 0 a favor de los dirigidos por Claudio Ubeda, Tevez expresó su agradecimiento en las redes sociales. “Mi sangre sigue siendo azul y amarilla” y “Gracias a todos por el cariño de siempre”, fueron los mensajes escritos por el director técnico de La T.

Los posteos de Tevez tras su paso por la Bombonera (Crédito La12Tuittera)

Horas después del partido disputado en el estadio Alberto J. Armando, Tevez brindó una entrevista en la que, entre otras cosas, dijo que sueña con dirigir alguna vez a Boca y en la que también fue consultado sobre la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club xeneize.

Esas cosas llegan en el momento justo. No las tenés que buscar ni esperar. Son situaciones que te van a llegar en tu mejor momento y en tu mejor versión”, consideró Tevez al ser consultado sobre la posibilidad de calzarse el buzo de DT del club de la Ribera.

Entrevistado por ElTrece a Tevez le preguntaron sobre la interna política boquense y el ex futbolista eligió la cautela, evitando confrontar con Riquelme, pese a que en el pasado Carlitos se mostró cercano públicamente a dirigentes de la gestión anterior, como el propio Mauricio Macri o Daniel Angelici. Estas circunstancias llevaron a los ídolos de Boca a encontrarse en los últimos tiempos en veredas opuestas a la hora de opinar sobre temas vinculados al club.

El recibimiento a Tevez en la Bombonera

“Siempre que digo algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar”, se atajó Tevez ante el requerimiento periodístico. Sin embargo, luego avanzó: “Riquelme tiene su manera de manejar el club. Nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal”.

“Pasó por momentos malos y momentos buenos. No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación”, agregó, remarcando que su vínculo con Riquelme es distante.

Tevez saludando a la hinchada de Boca al pisar el césped de la Bombonera

El Apache hizo sus primeras armas como entrenador en Rosario Central, en 2022, con 23 partidos dirigidos (6 ganados, 10 empatados y 7 perdidos). Al año siguiente se hizo cargo de Independiente en un momento muy complicado del elenco de Avellaneda. “Independiente es un gigante dormido” y “se muy bien dónde me meto”, fueron alguna de las frases elegidas por Tevez al ser presentado en el Rojo, sentencias elocuentes sobre el momento que atravesaba la institución de Avellaneda.

Al frente de Independiente, Tevez dirigió 32 partidos entre 2023 y 2024 (14 ganados, 12 empatados y 6 derrotas). Este año, después de la frustrada llegada de Diego Cocca a Talleres -asumió pero no llegó a dirigir-, Tevez fue contratado por La T, donde hasta el momento dirigió 17 encuentros (5 ganados, 6 empatados y 6 perdidos).

