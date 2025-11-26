Deportes

Comienza la tercera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

Hasta el momento, fueron adquiridos cerca de dos millones de tickets

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino celebró la demanda de entradas (REUTERS/Kylie Cooper)

El interés global por el Mundial 2026 se refleja en la inminente apertura de la tercera fase de venta de boletos, que comenzará el 11 de diciembre, en un contexto en el que la demanda llevó las ventas acumuladas a cerca de dos millones de entradas. Esta cifra, alcanzada tras agotar el inventario disponible en el sorteo anticipado, evidencia la magnitud del entusiasmo de los aficionados de más de doscientos países y territorios.

El proceso de inscripción para el sorteo aleatorio, correspondiente a la tercera etapa de venta, se habilitará a partir del 11 de diciembre a las 11:00 horas ET (17:00 horas CET o 13.00 horas de Argentina) y se extenderá hasta el 13 de enero de 2026 a la misma hora. Los interesados deberán registrarse a través de FIFA.com/tickets, donde el momento exacto de la inscripción no influirá en las probabilidades de resultar seleccionados. Aquellos que ya posean un FIFA ID tendrán que iniciar sesión y completar el registro, incluso si participaron en fases previas, mientras que quienes no cuenten con una cuenta deberán crearla antes de iniciar el proceso.

La publicación del calendario de partidos, que seguirá al sorteo final del 5 de diciembre, marcará un hito en la venta de boletos, ya que por primera vez los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales conociendo los emparejamientos y los equipos que disputarán la fase de grupos. Además, será posible solicitar boletos para seguir a una selección específica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la federación miembro participante, la cual definirá sus propios criterios y procedimientos de adquisición.

Durante las fases previas, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México —los países anfitriones— lideraron la compra de boletos, seguidos por aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. Hasta el momento, seguidores de 212 países y territorios ya aseguraron su presencia en el torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó: "Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre, unos días después del sorteo final en Washington D. C, comienza una nueva oportunidad".

Por su parte, el director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Heimo Schirgi, destacó la magnitud del evento: "El Mundial ha generado un interés enorme en todo el planeta; 42 selecciones ya aseguraron su boleto y falta muy poco para conocer la mayoría de los partidos y definir el calendario y la sede de cada partido. Faltan menos de 200 días para el partido inaugural en Ciudad de México, y estamos listos para darle la bienvenida a aficionados del mundo entero que se reunirán en Norteamérica el próximo año para disfrutar del Mundial más grande hasta la fecha".

Los hinchas argentinos se ubican en el noveno lugar de la compra de entradas (Photo by Tom Jenkins/Getty Images)

En esta tercera fase, los aficionados podrán elegir los partidos, las categorías y la cantidad de boletos por encuentro, respetando las restricciones por unidad familiar. Todos los solicitantes cuyas peticiones sean aceptadas, ya sea de forma parcial o total, recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe correspondiente se cobrará automáticamente en febrero. Si la solicitud es aprobada parcialmente, el aficionado obtendrá boletos para algunos partidos, pero no para todos los solicitados.

Quienes deseen asegurar su presencia en partidos específicos tan pronto se anuncie el calendario podrán optar por los paquetes de hospitality, que incluyen boletos y servicios adicionales, disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality del torneo.

En la etapa más próxima al inicio del campeonato, se abrirá la venta de los boletos restantes bajo la modalidad de orden de llegada. La FIFA insiste en que la única fuente oficial y recomendada para la adquisición de entradas es FIFA.com/tickets, advirtiendo que los boletos y paquetes de hospitality adquiridos por canales no oficiales podrían carecer de validez.

Es fundamental recordar que la posesión de un boleto no garantiza la entrada a ninguno de los países sede. Por ello, se insta a los aficionados a consultar las páginas gubernamentales de Canadá, México y Estados Unidos para informarse sobre los requisitos de ingreso y a gestionar los visados con antelación, dada la duración de los trámites. Los poseedores de boletos que viajen a Estados Unidos podrán acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS), recientemente anunciado.

Por último, la FIFA recomienda revisar la sección de preguntas frecuentes y los documentos legales en FIFA.com/tickets, donde se publicarán los términos y condiciones aplicables antes del inicio del período de inscripción. No es necesario realizar ninguna compra para participar en el sorteo; si la solicitud resulta exitosa, el cargo se procesará automáticamente en la tarjeta registrada.

