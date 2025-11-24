Deportes

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

Durante el choque entre Manchester United y Everton, Idrissa Gueye se cruzó con Michael Keane por una jugada defensiva

En el marco de la fecha 12 de la Premier League, Manchester United y Everton se enfrentaron en el Old Trafford en un encuentro trascendental para ambos. En medio de un arranque del partido notablemente parejo, se vivió una situación inusual que terminó con el equipo visitante con un jugador menos. Idrissa Gana Gueye y Michael Keane empezaron a discutir de forma vehemente por una jugada defensiva y el africano reaccionó pegándole un cachetazo al inglés. Tony Harrington, árbitro principal del duelo, divisó el golpe y expulsó de manera directa al mediocampista.

La polémica jugada sucedió cuando el cronómetro marcaba los 13 minutos de partido. Tras una ofensiva fallida del United, Gana Gueye recuperó la pelota dentro de su propia área y, ante la presión de Noussair Mazraoui, intentó pasarle el balón a Michael Keane. Sin embargo, el marcador central no lo entendió a su compañero y no reaccionó a tiempo para ir a buscar la pelota. Esta le quedó servida a Bruno Fernandes en la puerta del área, quien sacó un potente remate que se fue por el costado del arco.

Apenas terminó la jugada, el volante senegalés salió disparado a recriminarle la falta de acción del defensor. Incluso, la cámara de la transmisión oficial lo capturó haciendo gestos y moviendo los brazos de forma efusiva. Inmediatamente, se pusieron cara a cara y comenzaron a discutir. Allí, Keane le dio un empujón para correrlo y empezar a posicionarse para la salida desde el arco.

Sin embargo, Gueye reaccionó ante esto y le propinó un leve golpe con la mano abierta en la cara. Jordan Pickford, arquero del elenco visitante, vio que la situación escaló de tono y los separó automáticamente. No obstante, el árbitro principal Tony Harrington vio la secuencia completa y optó por expulsar de manera directa al senegalés.

Gana Gueye fue expulsado por golpear a su compañero Michael Keane

Reglamentariamente, está bien. No tiene por qué ser solamente a un rival -respecto al golpe físico-, también puede ser a un compañero. Pero... muy al reglamento, muy exagerado. Le tiró un cachetazo”, explicó Marcelo Espina, comentarista de la transmisión oficial en Argentina.

Vale destacar que, según marca el reglamento oficial de la FIFA y de la IFAB, el árbitro principal tiene la potestad de mostrar la tarjeta roja directa a un futbolista por cuestiones de “lenguaje o acciones ofensivas, insultantes o humillantes”, relacionadas con “expresiones verbales o conductas de carácter denigrante, hiriente o irrespetuoso”, las cuales son sancionables con la expulsión.

A pesar de la expulsión, Idrissa Gana Gueye no se calmó automáticamente y sus compañeros tuvieron que llevarlo al túnel del vestuario que se encuentra en un córner del Old Trafford. Incluso, mientras Jordan Pickford e Iliman Ndiaye, compatriota del expulsado, intentaban calmar al senegalés, Michael Keane se llevó un dedo en la sien en reiteradas oportunidades, refiriéndose al gesto universal de “está loco” mientras miraba al banco de suplentes.

El momento de la expulsión
El momento de la expulsión de Gana Gueye por su áspero cruce con Michael Keane (REUTERS/Phil Noble)

El duelo correspondiente a la jornada 12 de la Premier League era clave para ambos elencos. Everton necesitaba la victoria para dejar atrás una mala racha de resultados que le permita escapar del fondo de la tabla y empezar a pelear por puestos de clasificación a copas europeas. Esto mismo se replica para el Manchester United, que mantiene un presente irregular y los resultados bajo la dirección técnica de Ruben Amorim siguen sin convencer a los aficionados.

Más allá de que a lo largo de la historia hubo múltiples peleas entre compañeros dentro del campo de juego, tanto en un partido oficial como en los entrenamientos, en los últimos años se vivió una situación similar en Boca Juniors. En 2021, en un encuentro entre el Xeneize y Talleres de Córdoba en La Bombonera, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra discutieron de forma acalorada en medio del encuentro por cuestiones defensivas. El colombiano reaccionó durante el cruce y le propinó un manotazo al central. Posteriormente, ambos fueron sancionados por su actitud.

