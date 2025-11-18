Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Lleyton Hewitt, en su rol de capitán del equipo australiano de Copa Davis (REUTERS/Hollie Adams)

El regreso de Lleyton Hewitt al tenis profesional ha generado gran expectativa en el circuito, ya que el ex número uno del mundo y actual capitán de Copa Davis de Australia volverá a competir en dobles junto a su hijo Cruz Hewitt, de 16 años, en el ATP Challenger de Sídney (NSW Open). Ambos recibieron una invitación especial para participar en el torneo, donde se enfrentarán a la pareja australiana formada por Pavle Marinkov y Hayden Jones, también invitados, según informó ATP Tour.

La noticia marca un hito tanto en el ámbito deportivo como en el familiar. Lleyton Hewitt, de 44 años, se retiró de la competición individual hace una década y no jugaba un partido profesional de dobles desde 2020, cuando participó en el Abierto de Australia junto a Jordan Thompson. En esa ocasión, la dupla australiana cayó ante los surcoreanos Jisung-Nam y Minkyu Song, lo que supuso el último encuentro oficial de Hewitt hasta este regreso.

La trayectoria de Hewitt lo sitúa entre las figuras más destacadas del tenis australiano y mundial. Lideró el ranking ATP durante 80 semanas entre 2001 y 2003, conquistó dos títulos de Grand Slam (US Open 2001 y Wimbledon 2002) y sumó un total de 30 trofeos ATP a lo largo de su carrera, según datos de ATP Tour. También supo alzarse con dos ATP Finals. Tras su retiro, asumió el rol de capitán del equipo australiano de Copa Davis, manteniéndose vinculado al alto rendimiento y a la formación de nuevas generaciones de tenistas.

Por su parte, Cruz Hewitt representa la nueva generación del tenis australiano. Con apenas 16 años, ocupa el puesto 759 del PIF ATP Ranking y afrontará en Sídney su tercera participación en un cuadro principal de un torneo Challenger, tanto en dobles como en singles. Durante 2025, Cruz ha competido en varios torneos ITF y en los cuatro Grand Slam en la modalidad junior, aunque no ha superado la segunda ronda en estos grandes escenarios. En dobles, su experiencia en el circuito Challenger es limitada, con solo una victoria registrada hasta el momento.

El ATP Challenger de Sídney, conocido como NSW Open, será el escenario de este singular reencuentro familiar y deportivo. El debut de la dupla Hewitt está programado frente a los australianos Hayden Jones y Pavle Marinkov, ambos de 19 años y también beneficiarios de una invitación especial. El horario exacto del partido aún no ha sido anunciado, pero los aficionados podrán seguir todos los encuentros del torneo en directo y de forma gratuita a través de Challenger TV, según detalló ATP Tour.

El significado de este evento trasciende lo puramente competitivo. La motivación de Lleyton Hewitt para salir del retiro responde a un deseo personal de compartir la experiencia profesional con su hijo, en un momento que consideran único tanto para la familia como para el tenis australiano. El componente simbólico de la transmisión generacional y la oportunidad de competir juntos en casa otorgan a este regreso un valor especial.

Talentoso e irascible, con varias polémicas en el circuito por su forma apasionada de jugar y de celebrar en los courts, conoció la gloria y la fortuna: solo en premios, cosechó casi 21 millones de dólares en su carrera. Ahora vuelve a empuñar una raqueta de manera profesional por razones del corazón.