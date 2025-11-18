Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto vuelve al circuito de Las Vegas (EFE/ Sebastiao Moreira)

Franco Colapinto atravesó un fin de semana de emociones en su regreso al mítico circuito de Interlagos para disputar el Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Es que más allá del furor de los fanáticos argentinos por verlo en pista, se hizo oficial una rumor que circuló por el paddock de la Fórmula 1 en las últimas semanas: el piloto argentino seguirá en Alpine como titular en 2026.

Luego de su actuación en el trazado paulista, ahora será el turno de volver a los Estados Unidos, pero esta vez para correr sobre el asfalto en el GP de Las Vegas, un clásico nocturno que atrae a figuras del espectáculo y aficionados de la F1 de todas partes del planeta. Cuando restan sólo tres fechas en el calendario 2025, el argentino intentará completar un fin de semana positivio en un lugar especial dentro del campeonato de la Máxima. El año pasado a bordo de Williams, Franco llegó a la bandera de cuadros en el 14° lugar.

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Lo que será diferente es el cronograma para Argentina, ya que por la diferencia horaria (cino horas menos en Las Vegas), la actividad será nocturna. El jueves 20 a las 21.30 (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde, ya viernes 21, llegará la segunda tanda (01.00 de la madrugada) y lo mismo sucederá con la FP3 (21.30). Ya entrados en el sábado 22 se llevará a cabo la clasificación al Gran Premio (01.00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 50 giros que se disputará el domingo 23 a la 01.00 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán. En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En la última jornada en Brasil, abandonó por un despiste la Sprint y finalizó en el 15° lugar la carrera principal.

La del próximo fin de semana será la 5° edición del GP de Las Vegas en la F1. Con una longitud de poco más de 6 kilómetros (6.201 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Lando Norris (2024) con un tiempo de 1:34.876. El año pasado, George Russell celebró en el circuito callejero de la Ciudad del Pecado.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30 (Argentina)

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01.00 (Argentina)

Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina)

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina)

Domingo 23 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull) – 341 George Russell (Mercedes) – 276 Charles Leclerc (Ferrari) – 214 Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Oliver Bearman (Haas) – 40 Carlos Sainz (Williams) – 38 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan *(Alpine) – 0

* Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

McLaren* – 756 Mercedes – 398 Red Bull Racing – 366 Ferrari – 362 Williams – 111 Racing Bulls – 82 Aston Martin – 72 Haas – 70 Kick Sauber – 62 Alpine – 22

* Se consagró campeón en el GP de Singapur