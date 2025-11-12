Deportes

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El arquero de la Selección aprovechó que no fue citado por Scaloni para el amistoso contra Angola y volvió al país junto a Mandinha y sus hijos

La nueva casa de Dibu Martínez y su familia en Argentina

Dibu Martínez está en Argentina. Aunque parezca extraño, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 no fue citado por Lionel Scaloni para la última fecha FIFA del año y aprovechó la pausa en la competición de clubes para viajar con destino a su ciudad natal, Mar del Plata. Y no lo hizo sólo, claro. Regresó junto a su esposa Mandinha y sus hijos para disfrutar de unos días de descanso en su nueva residencia.

“Un sueño cumplido”, escribió la pareja del portero del Aston Villa junto a varias publicaciones en sus redes sociales en la que presentó la nueva casa. En la primera fotografía, la pareja aparece abrazada y sonriente en el extenso predio que rodea la propiedad, reflejando la alegría por este nuevo capítulo familiar. Posteriormente, Mandinha, quien es diseñadora de interiores, compartió videos que permiten apreciar detalles del hogar: la vivienda se encuentra en un amplio terreno verde, con una estética que privilegia la madera en ventanas, muebles y suelos, lo que aporta un aire rústico y cálido. La luminosidad es otro de los rasgos destacados, gracias a grandes ventanales que inundan los ambientes de luz natural.

En el exterior, la galería se distingue por un piso de baldosas blancas y negras, decorada con una mesa redonda y sillas, mientras que las columnas lucen plantas trepadoras podadas y césped prolijamente cortado. La impronta de Mandinha como diseñadora se percibe en cada rincón, y algunos elementos recuerdan a la residencia que la familia posee en Birmingham, donde Dibu Martínez desarrolla su carrera profesional en el club de la ciudad.

El regreso del arquero a Argentina coincidió con su ausencia en la última convocatoria de la selección argentina para el amistoso frente a Angola. Esta decisión técnica, tomada por el entrenador, tuvo como objetivo dar minutos de juego a otros arqueros y permitir que Martínez descanse, considerando que su lugar como titular está asegurado de cara al Mundial 2026. El cuerpo técnico busca fortalecer la confianza y el rodaje de los suplentes, mientras que Dibu mantiene su condición de referente en el plantel.

Mandinha y Dibu, juntos en su hogar

En la gira de la Selección, que tiene una primera parada en Alicante, España, para entrenar antes de viajar este jueves con detino a África para el duelo amistoso, los guardametas convocados fueron Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que Facundo Cambeses, de gran presente en Racing, no fue convocado debido a una disposición de la AFA que prioriza a los futbolistas que militan en el fútbol local durante la definición del Torneo Clausura.

En el plano deportivo, Martínez llega a este receso internacional tras una destacada actuación con el Aston Villa en la Premier League. En el último encuentro antes del parate por fecha FIFA, el equipo dirigido por Unai Emery goleó 4-0 al Bournemouth, con el arquero argentino como figura clave. Su intervención resultó determinante cuando el marcador favorecía 2-0 a los locales, al evitar el descuento rival con una atajada sobresaliente y detener un penal en el segundo tiempo del encuentro. Estas acciones consolidaron su reputación como especialista bajo los tres palos y permitieron al Aston Villa escalar posiciones en la tabla, tras un inicio de temporada irregular. El equipo sumó cuatro victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo ante el Manchester City, y se acercó a los líderes del campeonato en Inglaterra.

Más allá de su ausencia, la Albiceleste afrontará un partido que le permitirá al DT ver a varios nuevos citados y darle rodaje a un equipo que llegará a la Copa del Mundo del próximo año como uno de los candidatos a revalidar el título que logró hace casi tres años en Medio Oriente. En este sentido, se espera que Gero Rulli, de buen presente en el Olympique de Marsella, sea el reemplazante de Dibu en el arco de la Selección. De esta manera, Argentina visitará el continente africano el próximo viernes con esta posible formaciones: Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

