Uganda dio el golpe ante Francia y dejó a Chile afuera del Mundial Sub 17 en fase de grupos

Uganda le ganó 1-0 a Francia en el Mundial Sub 177

La fortuna no estuvo del lado de Chile este electrizante miércoles de definiciones en el Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar. El elenco que comanda Sebastián Miranda logró dar vuelta un partido difícil ante Canadá y se impuso 2-1, después de terminar con diez jugadores en cancha y de salvarse de un penal errado por el rival sobre el final. Pero la sorpresa de Uganda ante Francia arruinó los planes.

Los chilenos, que habían caído ante Francia (0-2) y venían de igualar con Uganda (1-1), terminaron últimos en el Grupo K con 4 puntos, al igual que los otros tres equipos pero al tener una peor diferencia de gol no lograron meterse en la pelea por avanzar de ronda entre los mejores terceros.

Esta renovada edición de la Copa del Mundo juvenil reparte pasajes a la siguiente instancia para los dos primeros de cada grupo, pero también para los ocho mejores terceros sobre los 12 grupos que hay en disputa. En ese contexto, los africanos se ubicaron en la tercera ubicación de la zona K y estarán en los 16avos de final.

Shola Jimoh había puesto el 1-0 de Canadá, que dejaba sin chances a los chilenos porque en la otra cancha del predio de Qatar los ugandeses ya estaban 1-0 arriba por el tanto de James Bogere. Sin embargo, los sudamericanos revirtieron el camino con los tantos de Zidane Yáñez y Matías Orellana.

El panorama se complicó porque Yáñez –una de las figuras del plantel que milita en la MLS– se fue expulsado y, para colmo, los canadienses tuvieron un penal en el último minuto de los siete que adicionó. Pero Van Parker tiró su lanzamiento por arriba del travesaño y dejó con vida a los dirigidos por Miranda. Pero en el otro estadio, Francia no logró reponerse y cayó contra Uganda.

Chile le ganó 2-1 a Canadá, pero quedó eliminado del Mundial Sub 17

En ese contexto, todos quedaron con cuatro puntos pero los europeos avanzaron como líderes por tener mejor diferencia de gol (+1), seguidos por los norteamericanos (0) y los africanos (0). Chile, por la derrota 0-2 con Francia en el estreno, quedó con -1 y se marchó de la cita.

Es un nuevo golpe para las selecciones de la Roja, que vienen de sufrir una eliminación en octavos de final del Mundial Sub 20 por una derrota 4-1 ante México y tampoco lograron clasificar a la Copa del Mundo 2026 de la mano de la Mayor, a pesar que siete de los diez seleccionados tenían boletos para la cita que organizarán México, Canadá y Estados Unidos a mitad del próximo año.

“Dramático. La “Roja” quedó eliminada en fase de grupos del Mundial Sub 17 por solo un gol de diferencia, pese a vencer por 2-1 a Canadá“, lo definió el diario chileno Emol. “Llanto, tristeza y decepción en Chile. Con 4 puntos, ni siquiera le alcanzó para ser tercero. Brutal. La suerte no estuvo del lado de los nacionales”, completaron. “Se van entre lágrimas”, afirmó el periódico La Tercera.

“Es una tristeza tremenda. Competimos de igual a igual con todos los equipos. Cometimos desconcentraciones, pero hoy el equipo se repuso al resultado adverso. Luchó hasta el final y con 10 tuvo ocasiones de marcar otro gol”, dijo Miranda al medio local Red Gol. “Pido un millón de disculpas, siempre he querido hablar, pero en este momento no hay palabras. Estoy con una pena tremenda. Es primera vez que pasa esto. Me duele el alma”, agregó.