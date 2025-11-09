Deportes

29 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

Los equipos de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura

Festeja el Changuito. Exequiel Zeballos
Festeja el Changuito. Exequiel Zeballos gritó su gol ante River de cara al público de Boca (AP Photo/Gustavo Garello)
Dua Lipa dio el presente
Dua Lipa dio el presente en La Bombonera y ocupó uno de los palcos (AP Photo/Natacha Pisarenko)
El Changuito Zeballos, autor del
El Changuito Zeballos, autor del 1-0 de Boca ante River en el Superclásico (AP Photo/Natacha Pisarenko)
La definición del Changuito Zeballos
La definición del Changuito Zeballos para poner el 1-0 en el Superclásico (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Maximiliano Meza, de River Plate,
Maximiliano Meza, de River Plate, se toma la rodilla izquierda. El jugador se fue reemplazado en el primer tiempo por lesión (REUTERS/Agustin Marcarian)
El equipo de Boca Juniors
El equipo de Boca Juniors posa antes del Superclásico (Fotobaires)
Marcelo Gallardo observa el partido
Marcelo Gallardo observa el partido en el banco de suplentes de River Plate (Fotobaires)
Marcos Acuña con la pelota
Marcos Acuña con la pelota en el Superclásico (@RiverPlate)
Milton Giménez pierde la pelota
Milton Giménez pierde la pelota tras la marca de Sebastián Driussi (Fotobaires)
Superclásico luchado. Juan Portillo defiende
Superclásico luchado. Juan Portillo defiende la pelota ante la arremetida del chileno Carlos Palacios (REUTERS/Agustin Marcarian)
Miguel Merentiel disputa el balón
Miguel Merentiel disputa el balón con Juan Portillo, de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los jugadores titulares de River
Los jugadores titulares de River Plate en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)
La cantante inglesa Dua Lipa,
La cantante inglesa Dua Lipa, quien hizo un show en el estadio Monumental, fue a ver el Superclásico a la Bombonera con la camiseta de la selección argentina (Captura de video)
Lautaro Rivero salta a cabecear
Lautaro Rivero salta a cabecear el balón junto a Carlos Palacios en el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
Color y pasión en La
Color y pasión en La Bombonera. Los hinchas de Boca llenaron el estadio para ver el Superclásico ante River (REUTERS/Agustin Marcarian)
"Esta hinchada loca no te
"Esta hinchada loca no te para de alentar", el hit característico del hincha de Boca se hizo escuchar en el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
La tribuna popular donde se
La tribuna popular donde se ubica la hinchada N°12 de Boca Juniors, a puro aliento en La Bombonera en el partido frente a River (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las tres bandejas de La
Las tres bandejas de La Bombonera a reventar de hinchas en el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una tarde de fútbol y
Una tarde de fútbol y Superclásico en La Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los hinchas de Boca lanzaron
Los hinchas de Boca lanzaron miles de papelitos para recibir a su equipo ante River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)
El sector de palcos de
El sector de palcos de La Bombonera, a puro color. De costado, los edificios del barrio de La Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una fanática de Boca con
Una fanática de Boca con el rostro pintado con los colores del club en el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
El cotillón azul y amarillo
El cotillón azul y amarillo que desplegaron los hinchas de Boca Juniors para recibir al equipo en el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una de las tantas banderas
Una de las tantas banderas que exhibieron los hinchas de Boca en la tribuna muestra la imagen del hoy presidente del club, Juan Román Riquelme, aunque en su etapa como jugador (REUTERS/Agustin Marcarian)

