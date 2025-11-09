29 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

Últimas Noticias

Con gol de Zeballos, Boca Juniors le gana a River Plate en nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura El equipo de Claudio Úbeda se impone ante el de Marcelo Gallardo gracias por 1 a 0 en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del certamen

El momento de la lesión que sacó a Maxi Meza del Superclásico entre Boca y River: el llanto del volante al ser reemplazado Ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo: el mediocampista ex Gimnasia e Independiente venía sumando minutos tras una operación en su rodilla izquierda

Con los colores de la Selección, Dua Lipa dijo presente en La Bombonera: el Superclásico que jugaron Boca y River con la artista La cantante británica no se quiso perder el duelo por el Torneo Clausura y lo disfrutó desde un palco

“Es un idiota”: el enojo de Colapinto con Stroll y el video de la parada de más de cinco segundos que lo perjudicó en Brasil El piloto argentino finalizó en el puesto 15 en Interlagos y padeció el lento accionar de los mecánicos en su segundo paso por boxes