Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

Genaro Olivieri se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Lima al derrotar a Gonzalo Vilanueva (Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Con presencia argentina, este jueves se completaron los octavos de final del Challenger de Lima. Genaro Olivieri avanzó a los cuartos de final tras vencer a su compatriota Gonzalo Villanueva por 6-3, 5-7 y 6-3, mientras que Alex Barrena no pudo superar al local Gonzalo Bueno.

La cancha 5 del Club Terrazas de Miraflores fue escenario del duelo entre los argentinos Olivieri (228°) y Villanueva (184°), quien venía desde la clasificación. Hasta ese momento, ambos se habían enfrentado en diez oportunidades a lo largo de sus carreras, entre torneos Challenger y certámenes del ITF Men’s World Tennis Tour, con seis triunfos para Villanueva y cuatro para Olivieri.

El desarrollo del partido reflejó una paridad marcada por pequeños detalles. Genaro tomó la delantera al quedarse con el primer set por 6-4, luego de concretar dos quiebres y ceder su servicio en una sola ocasión. En la segunda manga, Gonzalo reaccionó con firmeza: logró tres quiebres y sólo perdió dos veces su saque para igualar el marcador con un 7-5. En el set decisivo, ambos intercambiaron quiebres en los primeros games, pero en el octavo, Olivieri aprovechó las oportunidades que generó y volvió a romper el servicio de su rival para sellar la victoria por 6-3 y avanzar a los cuartos de final.

Genaro Olivieri espera en los cuartos de final del Challenger Lima por el local Ignacio Buse o el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por un lugar en las semifinales, el albiceleste se medirá con el ganador del duelo que cerrará la jornada de este jueves entre el peruano Ignacio Buse (109°), campeón este año en los Challengers de Heilbronn y Sevilla, y el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (211°).

Alex Barrena (177°) se quedó a las puertas de los cuartos de final al caer ante el local Gonzalo Bueno (218°). El desarrollo del encuentro fue parejo en gran parte, sin sobresaltos en los dos primeros sets: el peruano se quedó con el primero por 6-3, mientras que el bonaerense igualó las acciones con un contundente 6-1. En el set decisivo, Bueno tomó una ventaja de 4-1, pero Barrena no bajó los brazos y logró igualar 5-5 hasta llegar al tiebreak, donde el limeño capitalizó su octava oportunidad de match y se quedó con la victoria por 7-6(7).

Román Burruchaga posando con el trofeo alcanzado esta temporada en el Challenger de Buenos Aires

Román Burruchaga (105°) quiere seguir pisando fuerte en la capital limeña. El argentino atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional, en la que conquistó sus tres primeros títulos Challenger en Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe. Además, protagonizó una de las grandes sorpresas del año en el Masters 1000 de Roma: tras superar la clasificación, venció en su debut al italiano Lorenzo Sonego (42°) y luego cayó en la segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov (18°) en un ajustado partido a tres sets.

El rival de Burru será el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213°), dirigido por el extenista argentino Carlos Berlocq. A pesar de su corta trayectoria profesional, el jugador nacido en Guayaquil hace 22 años ya se consagró campeón de dos torneos Challenger: Ibagué (2024) y Santos (2025). Además, integra el equipo ecuatoriano de Copa Davis.

El historial marca que se enfrentaron en dos oportunidades y en ambas ocasiones la moneda cayó del lado de Burruchaga en Montevideo (2023) y Punta del Este (2024). El partido se disputará este viernes en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 16:00 (hora Argentina).

El argentino Juan Bautista Torres se medirá en los octavos de final del Challenger de Lima ante el chileno Marcelo Tomas Barrios Vera (Crédito: Prensa AAT)

Juan Bautista Torres (381°) mantiene intacto su deseo de conquistar su primer título Challenger. En Lima, luego de superar con autoridad los dos partidos de la clasificación, el argentino prolongó su buen momento en el cuadro principal y dejó en el camino a dos representantes de Bolivia. En su debut venció a la joven promesa Juan Carlos Prado (226°) y, en los octavos de final, repitió una sólida actuación ante Murkel Dellien (244°).

Por un lugar en las semifinales, jugará ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (122°), que venció en octavos de final al libanés Hady Habib (174°). El encuentro abrirá la jornada de la cancha central, no antes de las 14:30.