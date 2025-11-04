Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

Tomás Etcheverry es el único argentino en competencia durante la presente semana en el máximo nivel del tenis masculino

Luego de la finalización de la tercera jornada del ATP 250 de Atenas, que tuvo como protagonista principal al suizo Stan Wawrinka (159° del ranking ATP) tras vencer en el debut al neerlandés Botic Van de Zandschulp (80°) por 2-6, 7-6(5) y 7-5, el certamen griego renueva su cartelera y se prepara para cerrar la primera ronda con presencia celeste y blanca. Este martes, desde las 09:00 (hora de Argentina), Tomás Martín Etcheverry (60°) hará su debut en el torneo frente al estadounidense Mackenzie McDonald (110°).

Etcheverry atraviesa una temporada particular, marcada por actuaciones irregulares -en comparación con años previos- que derivaron en diversas derrotas, tanto a nivel ATP como Challenger. En julio, el platense dio por terminado su vínculo laboral con Horacio de la Peña y, tras un breve período bajo la conducción del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, regresó a las filas de la Academia dirigida por Walter Grinóvero, Nicolás Pastor y Kevin Konfederak, entre otros entrenadores.

Previo a Wimbledon, sus únicos resultados positivos habían sido las semifinales del ATP 500 de Hamburgo y los cuartos de final del ATP 500 de Halle, donde sorprendió al imponerse sobre el ruso Andrey Rublev en césped, una superficie en la que Etcheverry tenía una experiencia breve.

Tomás Etcheverry debuta en la primera ronda del ATP de Grecia ante el estadounidense Mackenzie McDonald

El Retu tuvo un repunte en la segunda mitad de la temporada, con rendimientos más consistentes: alcanzó nuevamente los cuartos de final en dos ATP 250, en Hangzhou y Estocolmo. A su vez, durante la última semana superó la fase previa del Masters 1000 de París sin ceder sets frente al español Pedro Martínez (95°) y, al igual que en la Copa Davis, ante el neerlandés Jesper de Jong (77°). Posteriormente, en el main draw, cayó frente a su compatriota y amigo Camilo Ugo Carabelli (48°).

A falta de 15 días para el Final 8 de la Copa Davis 2025, competición en la que Argentina enfrentará a Alemania por un lugar en las semifinales, Etcheverry es el único albiceleste en competencia durante la presente semana en el máximo nivel del tenis masculino. El oriundo de La Plata, que de no mediar inconvenientes disputará el single 2 de la serie, se inscribió en el certamen de Atenas.

Según informó la organización, el debut del cuarto argentino mejor ubicado en el ranking será este martes frente al estadounidense Mackenzie McDonald, quien superó la clasificación. El encuentro está previsto para el turno inicial, desde las 09:00, en el Court Central del Telekom Center.

El ATP griego nació tras el traslado del Belgrade Open, torneo cuya licencia pertenece a la familia de Novak Djokovic. Su hermano, Djordje, continúa como director del certamen que dejó Serbia luego de una serie de desacuerdos logísticos y tensiones políticas entre el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia y el gobierno de su país.

Novak Djokovic mudó el ATP de Belgrado a Atenas por cuestiones políticas (Crédito: REUTERS/Colaborador)

Oficialmente, el cambio responde a cuestiones de infraestructura y calendario, aunque distintos medios internacionales señalan que también influyeron dichas fricciones entre Djokovic y las autoridades serbias.

Con este movimiento, Grecia recuperó un certamen de tal envergadura luego de más de tres décadas, mientras que el número uno del mundo consolida su vínculo con Atenas, donde planea radicarse junto a su familia e inaugurar una nueva academia.