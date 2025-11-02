Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Tomás Etcheverry será la única raqueta nacional que dispute el cuadro principal del ATP 250 de Atenas

El argentino Tomás Etcheverry disputará desde el próximo lunes el cuadro principal del nuevo ATP 250 de Atenas, certamen que debutará esta temporada en reemplazo del histórico Serbia Open. El cambio de sede, impulsado por la familia Djokovic, no responde a una simple reestructuración del calendario, sino que marca una ruptura política y personal entre el astro serbio y el gobierno de su país.

La mudanza del torneo que hasta ahora se celebraba en Belgrado refleja el creciente distanciamiento entre Novak Djokovic, actual número 5 del escalafón mundial, y el presidente Aleksandar Vucic, una relación que se quebró en los últimos meses. El conflicto tuvo su origen en el apoyo público que el tenista brindó a las masivas protestas estudiantiles desarrolladas en Serbia a fines de 2024 y comienzos de 2025.

El campeón de 24 títulos de Grand Slam, históricamente comprometido con causas nacionales, utilizó sus redes sociales para solidarizarse con los manifestantes, a quienes calificó de “históricos” y “magníficos”. Su postura fue interpretada como un desafío al oficialismo y desató una fuerte campaña mediática en su contra, impulsada por medios afines al poder, que llegaron a tildarlo de “traidor a la patria”.

Novak Djokovic decidió trasladar el torneo ATP 250 de Belgrado a Atenas tras su distanciamiento con el gobierno serbio (Crédito: REUTERS/Stringer)

Ante la escalada de críticas, el entorno de Djokovic tomó una decisión drástica. Su familia resolvió fijar su residencia en Grecia, donde tramita un permiso a través de la Golden Visa, tras mantener reuniones con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. En ese contexto de máxima tensión, la cancelación del evento en Belgrado se volvió inevitable, según comunicó la organización.

De esta manera, el ATP 250 de Atenas, bajo la dirección de Djordje Djokovic, debutará en el calendario y funcionará como base logística y de entrenamiento para el ex número uno del mundo.

Se sorteó el cuadro principal

Tomás Etcheverry, Novak Djokovic, Lorenzo Musetti y Stanislas Wawrinka serán algunas de las atracciones del cuadro principal del ATP de Atenas

El ATP de Atenas se jugará sobre superficie dura y bajo techo en el OAKA Basketball Arena, un recinto multifuncional que ya fue utilizado durante los Juegos Olímpicos de 2004 y que, además, ha albergado diversos espectáculos musicales, entre ellos el Festival de Eurovisión.

El tenista platense Tomás Etcheverry (58°) disputará el cuadro principal del ATP 250 de Atenas, que marcará su último certamen de la temporada en el circuito. El argentino llega tras caer en la segunda ronda del Masters 1000 de París ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli (49°). Una vez concluida su participación en Grecia, el Retu se sumará a la Selección Argentina de Tenis YPF que enfrentará a Alemania en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, a disputarse en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

El sorteo determinó que el jugador nacido en La Plata debutará frente a un rival proveniente de la clasificación. En caso de avanzar, podría cruzarse con el francés Alexandre Muller (44°) o con otro clasificado.

Por su parte, Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti (8°) serán los dos principales cabezas de serie y comenzarán directamente en la segunda ronda.

El main draw también contará con el suizo Stanislas Wawrinka (158°), quien recibió una invitación especial para competir en el torneo griego. En su estreno se medirá con el neerlandés Botic Van de Zandschulp (84°). En otro de los cruces destacados, el chileno Alejandro Tabilo (82°) se enfrentará al australiano Adam Walton (83°).

Por su parte, en la primera ronda de la clasificación, Thiago Tirante (102°) cayó ante el suizo Henry Bernet (531°) por 6-3 y 6-4. En tanto, Marco Trungelliti (138°) no pudo superar al estadounidense Mackenzie McDonald (108°), quien se impuso por 2-6, 6-2 y 7-5.