Deportes

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

Será un duelo crucial, ya que si el Santo le gana al Tomba saldrá de la zona roja y lo meterá al equipo mendocino, que está obligado a llevarse un triunfo para escaparse de los últimos lugares. Desde las 18:30 con transmisión de TNT Sports

Guardar
Se juega el clásico de
Se juega el clásico de Cuyo

Un clásico vital, de oro. No hay otra manera de definir lo que se jugará este domingo desde las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan en una edición del choque característico entre los equipos de Cuyo. El árbitro será Andrés Gariano, el VAR estará a cargo de Pablo Dóvalo, y la transmisión del encuentro corre por cargo de TNT Sports.

La trascendencia del encuentro se vuelve superlativa porque ambos jugarán con el resultado puesto de Aldosivi, que arrancó la fecha 14 en zona de descenso y este sábado superó 3-1 a Independiente Rivadavia como local.

El Tomba llegó a este duelo envuelto en una profunda crisis de resultados. Ernesto Pedernera arrancó en el banco del conjunto mendocino y le siguieron tres entrenadores en 2025: Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad, quien hará su debut este fin de semana. El Turco vuelve al fútbol argentino después de ocho años, cuando estuvo al mando de Estudiantes de San Luis en 2017. Es su tercera etapa con el cuadro Bodeguero (tuvo pasos en 2010 y 2012).

La espiral descendente de Godoy Cruz inicia con el equipo en Copa Sudamericana. En medio de la inestabilidad en los entrenadores, logró saltear esos obstáculos para ser líder del Grupo D, superando a Gremio de Brasil, Atlético Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay. Sin embargo, fue eliminado en octavos de final a manos de Atlético Mineiro con sendas derrotas 2-1 en Brasil y 1-0 como local.

En el primer semestre, intentó ser protagonista en la Zona B y quedó a un paso de los Playoffs, ya que terminó en la novena colocación, a 1 de Instituto, el último de los ocho clasificados a la próxima fase. Ya en el segundo semestre, la historia es distinta. Logró una victoria en 13 juegos, empató siete veces, perdió en 5 oportunidades, es el cuarto equipo menos goleador (9) y es el segundo que más tantos recibió (16). Está último con 10 puntos.

Por otro lado, el Santo asumió desde un principio la dificultad de lograr la permanencia en Primera División. El ascenso logrado por Raúl Antuña tuvo la continuidad del proceso en la máxima categoría, pero solo ganó 1 encuentro al cabo de 10 jornadas y dio un paso al costado. Su reemplazante, Leandro Pipi Romagnoli, asumió la pesada herencia de seis puntos sobre 30 posibles y, tras un errático cierre de semestre, enfiló el barco.

Actualmente, San Martín de San Juan está en la séptima colocación de la Zona B con 17 unidades, en zona de clasificación a los Playoffs, pero le dejaría ese boleto al noveno (Sarmiento) porque está ocupando puestos de descenso y el reglamento en su artículo 14 inciso 1 subinciso 2 indica que “no podrá disputar las instancias finales” cualquier equipo que “se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos”.

Posibles formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Pablo Dóvalo

TV: TNT Sports

Hora: 18:30

Posiciones:

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga ProfesionalGodoy CruzSan Martín de San Juan

Últimas Noticias

River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Tras una elección histórica que consagró a Stefano Di Carlo como nuevo presidente, el Millonario recibirá al Lobo en el Monumental desde las 20.30. Transmite ESPN Premium

River Plate buscará volver al

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda, que no podrá contar con su capitán, viene de vencer a Barracas Central. Transmite TNT Sports a las 16

Boca Juniors visitará a Estudiantes

La grave lesión en la cara que sufrió una figura de Vélez tras chocar con un rival en la derrota contra Talleres

Lisandro Magallán tuvo una fractura del arco cigomático y fue internado en una clínica para seguir su evolución. Se podría perder lo que resta del 2025

La grave lesión en la

La revelación sobre la relación de Erling Haaland y su pareja que causó furor en Europa: “Cuando te vi, cambié de opinión”

La pareja del noruego, Isabel Haugseng Johansen, reconoció que primero le gustó su mejor amigo

La revelación sobre la relación

La batalla entre escuderías por un premio de USD 30 millones que dará que hablar en la F1 hasta el final de la temporada

Racing Bulls, Aston Martin, Haas y Sauber afrontarán los cuatro Grandes Premios que restan con el objetivo de acabar en el sexto lugar del Campeonato de Constructores

La batalla entre escuderías por
DEPORTES
River Plate buscará volver al

River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La grave lesión en la cara que sufrió una figura de Vélez tras chocar con un rival en la derrota contra Talleres

La revelación sobre la relación de Erling Haaland y su pareja que causó furor en Europa: “Cuando te vi, cambié de opinión”

La batalla entre escuderías por un premio de USD 30 millones que dará que hablar en la F1 hasta el final de la temporada

TELESHOW
El desopilante baile de Maxi

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

Nicki Nicole a plena diversión tras su separación de Lamine Yamal: shows, disfraces y salidas nocturnas

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido despojará al

El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”

Tres rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de ansiedad, según la psicología

Investigadores descifraron el “Códice de Dresde”, el registro mítico de la astronomía maya

Estudio revela que el exceso de tiempo frente a pantallas aumenta riesgos cardiovasculares en niños