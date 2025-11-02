Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

Se juega el clásico de Cuyo

Un clásico vital, de oro. No hay otra manera de definir lo que se jugará este domingo desde las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan en una edición del choque característico entre los equipos de Cuyo. El árbitro será Andrés Gariano, el VAR estará a cargo de Pablo Dóvalo, y la transmisión del encuentro corre por cargo de TNT Sports.

La trascendencia del encuentro se vuelve superlativa porque ambos jugarán con el resultado puesto de Aldosivi, que arrancó la fecha 14 en zona de descenso y este sábado superó 3-1 a Independiente Rivadavia como local.

El Tomba llegó a este duelo envuelto en una profunda crisis de resultados. Ernesto Pedernera arrancó en el banco del conjunto mendocino y le siguieron tres entrenadores en 2025: Esteban Solari, Walter Ribonetto y Omar Asad, quien hará su debut este fin de semana. El Turco vuelve al fútbol argentino después de ocho años, cuando estuvo al mando de Estudiantes de San Luis en 2017. Es su tercera etapa con el cuadro Bodeguero (tuvo pasos en 2010 y 2012).

La espiral descendente de Godoy Cruz inicia con el equipo en Copa Sudamericana. En medio de la inestabilidad en los entrenadores, logró saltear esos obstáculos para ser líder del Grupo D, superando a Gremio de Brasil, Atlético Grau de Perú y Sportivo Luqueño de Paraguay. Sin embargo, fue eliminado en octavos de final a manos de Atlético Mineiro con sendas derrotas 2-1 en Brasil y 1-0 como local.

En el primer semestre, intentó ser protagonista en la Zona B y quedó a un paso de los Playoffs, ya que terminó en la novena colocación, a 1 de Instituto, el último de los ocho clasificados a la próxima fase. Ya en el segundo semestre, la historia es distinta. Logró una victoria en 13 juegos, empató siete veces, perdió en 5 oportunidades, es el cuarto equipo menos goleador (9) y es el segundo que más tantos recibió (16). Está último con 10 puntos.

Por otro lado, el Santo asumió desde un principio la dificultad de lograr la permanencia en Primera División. El ascenso logrado por Raúl Antuña tuvo la continuidad del proceso en la máxima categoría, pero solo ganó 1 encuentro al cabo de 10 jornadas y dio un paso al costado. Su reemplazante, Leandro Pipi Romagnoli, asumió la pesada herencia de seis puntos sobre 30 posibles y, tras un errático cierre de semestre, enfiló el barco.

Actualmente, San Martín de San Juan está en la séptima colocación de la Zona B con 17 unidades, en zona de clasificación a los Playoffs, pero le dejaría ese boleto al noveno (Sarmiento) porque está ocupando puestos de descenso y el reglamento en su artículo 14 inciso 1 subinciso 2 indica que “no podrá disputar las instancias finales” cualquier equipo que “se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos”.

Posibles formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Pablo Dóvalo

TV: TNT Sports

Hora: 18:30

Posiciones: