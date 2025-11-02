Deportes

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Mariano Morini se despistó y luego volcó. No sufrió consecuencias, pero el auto no sirve más. Peleaba el campeonato de la Fórmula 4 Nueva Generación

Espeluznante accidente en la Fórmula 4 Nueva Generación

Un gran susto se pegó el piloto Mariano Morini a bordo de su monoposto Crespi de la Fórmula 4 Nueva Generación. Fue este fin de semana en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde el piloto patagónico se despistó y su coche volcó y dio varios tumbos. Lo más importante es que el corredor no sufrió consecuencias físicas.

En las imágenes de una cámara a bordo de otro competidor, se ve cuando el coche de Morini se movió en una curva, perdió el radio de giro ideal y se fue al pasto. Ahí comenzó a volcar y se advierten al menos cuatro tumbos, dos de ellos en el aire.

“Salí a dar una vuelta, di como cuatro”, bromeó Morini en su cuenta de X. “No sirve más el auto nuevo, a seguir trabajando”, se lamentó. “Vendí hasta el simulador para comprar gomas”, aclaró Mariano, quien tiene escaso presupuesto para correr.

Infobae habló con Morini y relató lo ocurrido: “Se me corrió un metro y medio del radio ideal, cuando agarró grip la cubierta y se trabó el auto, agarró para el pasto y mi idea fue seguir derecho. Pero cuando toqué tierra había un pozo en donde el auto se clavó y no paró más”.

Hay que destacar la seguridad del monocasco fabricado en Balcarce por Tulio Crespi, que desde hace más de 50 años nutre a las categorías de monoplazas en nuestro país como la Fórmula Renault (hoy llamada Fórmula Nacional), Fórmula 3 Metropolitana, Fórmula Renault Plus y la mencionada F-4 Nueva Generación. Los autos de Fórmula del constructor oriundo de Villa Crespo fueron los primeros del país que llevaron el halo incorporado.

El auto de Morini en
El auto de Morini en el aire (Crédito: Gentileza IG @fotofernandoracing)

El circuito ubicado en el kilómetro 49 de la Autopista Buenos Aires-La Plata fue inaugurado a fines de 1996 y suele presentar estas falencias con el aspecto de seguridad. También sus vías de escape suelen inundarse cada vez que llueve. Es un tema a revisar de parte de las autoridades del escenario bonaerense, donde el 7 de diciembre el Turismo Carretera definirá su campeonato.

La categoría es una de las promocionales del ámbito zonal más conocidas y corre todas sus fechas en el escenario platense. “El auto es un Crespi de la Fórmula 3 Metropolitana (comparten pista en la F4) y mi equipo es el Cepeda Racing Team”, agregó el volante de Caleta Olivia.

Morini fue tricampeón del ATV Patagónico (vehículos tipo areneros) y es el vigente subcampeón de la Fórmula 1100, otra divisional zonal. También tiene experiencia internacional y llegó a correr en el mítico Nürburgring en la categoría GLP, que está compuesta de coches deportivos.

Si bien fue solo un susto, su decepción es inimaginable ya que antes del inicio de esta séptima fecha estaba cuarto en el campeonato. “Lastimosamente era un auto nuevo. No sirve nada, solo motor y caja. Y tengo que juntar el presupuesto para reponerlo”, concluyó el piloto de 25 años su diálogo con este medio.

La próxima y penúltima fecha será el 30 de noviembre, nuevamente en La Plata. Allí Mariano Morini intentará volver a estar presente luego del mal trago de este fin de semana.

SECUENCIA DEL ACCIDENTE Y CÓMO QUEDÓ EL AUTO:

Morini se despistó y su
Morini se despistó y su auto comenzó el vuelco (Crédito: Gentileza IG @fotofernandoracing)
Uno de los tumbos del
Uno de los tumbos del monoplaza (Crédito: Gentileza IG @fotofernandoracing)
El auto en el aire
El auto en el aire (Crédito: Gentileza IG @fotofernandoracing)
La escena más espectacular con
La escena más espectacular con el coche volando tras uno de sus tumbos (Crédito: Gentileza IG @fotofernandoracing)
Una de las tomas de
Una de las tomas de la cámara a bordo (Crédito: @Morini23mariano)
El auto no sirve más
El auto no sirve más (Crédito: @Morini23mariano)
Solo se salvaron el motor
Solo se salvaron el motor y la caja (Crédito: @Morini23mariano)
Fue la clave la seguridad
Fue la clave la seguridad del monocasco hecho por Tulio Crespi (Crédito: @Morini23mariano)
Mariano Morini peleaba el título
Mariano Morini peleaba el título y hasta vendió el simulador para comprar gomas (Crédito: @Morini23mariano)

