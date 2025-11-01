Diablito Echeverri fue titular en la derrota por goleada del Leverkusen ante Bayern Múnich: “Uno siempre quiere jugar y a mí me está tocando poco”

La atención sobre Claudio Echeverri se intensificó en los últimos días, no solo por su escasa participación en el Bayer Leverkusen, sino también por una publicación en redes sociales que alimentó especulaciones sobre un posible regreso a River Plate. El Diablito, sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece besando el escudo del Millonario frente a los hinchas en el Estadio Monumental, acompañada de los emojis de un reloj de arena, un corazón y la palabra “back”. Tras aquel posteo, el juvenil chaqueño fue titular en la derrota por goleada de su equipo ante el Bayern Múnich.

En un giro inesperado, el entrenador Kasper Hjulmand decidió incluir a Echeverri como titular en el partido correspondiente a la 9ª fecha de la Bundesliga, nada menos que frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Esta fue la segunda vez que el Diablito integró el once inicial desde que desembarcó al Leverkusen, lo que representó una oportunidad significativa en un contexto de escasa continuidad.

Sin embargo, el desarrollo del partido mostró a un elenco de Múnich que no necesitó de sus principales figuras desde el inicio. Tanto Luis Díaz como Harry Kane comenzaron en el banco de suplentes, una decisión estratégica de Vincent Kompany con miras al próximo compromiso de Champions League frente al Paris Saint-Germain. El técnico optó por rotar parte de la nómina, lo que no impidió que el equipo local dominara el juego desde el primer minuto.

El Diablito Echeverri fue titular y salió reemplazado en el segundo tiempo

El primer tiempo fue suficiente para que el Bayern sentenciara el resultado. A los 25 minutos, Serge Gnabry abrió el marcador tras una asistencia de Tom Bischof, superando la marca de Jarrel Quansah y definiendo con precisión ante el arquero Mark Flekken.

Siete minutos después, Nicolas Jackson amplió la ventaja con un cabezazo imparable tras un centro de Konrad Laimer. El tercer tanto llegó poco antes del descanso, cuando Loïc Badé desvió el balón hacia su propia meta tras un centro de Raphaël Guerreiro, estableciendo el 3-0 que resultaría definitivo. Ya en el complemento, Echeverri fue reemplazado a los 11 minutos para dejarle su lugar a Jonas Hofmann.

Tras el partido, el Diablito se expresó sobre el sueño de ser parte de una convocatoria a la selección argentina: “Siempre me entreno, doy lo mejor. Obviamente que uno siempre quiere jugar y a mí me está tocando poco, pero siempre entrenando con una sonrisa. Cuando me toque, como me tocó estos partidos de titular con PSG y ahora Bayern Múnich acá, daré lo mejor. Siempre está esa posibilidad de jugar en la Selección, siempre es un sueño, algo muy lindo. Daré lo mejor”.

En el análisis del partido, indicó: “Sabíamos que era un rival muy difícil. Ellos tienen excelentes jugadores. Al principio lo teníamos controlado muy bien, estábamos compactos bien atrás defendiendo. Después del primer gol, ya empezaron a venir los otros dos y se nos hizo muy difícil. No podíamos tener mucho contacto con la pelota. Pero bueno, ahora a pensar en el próximo partido de Champions que es importante”.

“Hay que mantener este nivel, que venimos ganando y estar ahí arriba, seguir peleando en Champions que es muy importante. Empatamos y perdimos contra el PSG de local, así que hay que ir a Lisboa, a Benfica y ganar”, sumó el juvenil de 19 años.

El contexto en el que Echeverri llegó al Leverkusen no fue el más propicio para un jugador joven que busca consolidarse en la élite europea. El club, campeón de la Bundesliga 2023/24, atravesó una etapa de transición tras la salida de su entrenador, Xabi Alonso, quien asumió la dirección técnica del Real Madrid. Además, la plantilla sufrió la partida de figuras clave: Florian Wirtz fue transferido al Liverpool por 125 millones de euros (USD 146,5 millones) y Jeremie Frimpong también se unió al club inglés por 35 millones de euros (USD 40,6 millones).

El enigmático mensaje del Diablito Echeverri

La llegada de Erik ten Hag al banco del Leverkusen coincidió con la cesión de Echeverri desde el Manchester City, pero la relación del técnico neerlandés con el entorno del club y sus resultados negativos precipitaron su salida tras solo tres partidos. Durante su breve gestión, Ten Hag le dio minutos al argentino: debutó el 23 de agosto en la derrota ante el Hoffenheim y jugó 29 minutos en el empate 3-3 frente al Werder Bremen. Con la posterior contratación de Kasper Hjulmand, la situación cambió drásticamente.

Hasta este partido en el que disputó 56 minutos, Echeverri fue suplente en seis de los diez encuentros anteriores y solo había sumado un cuarto de hora en la cuarta fecha contra el Borussia Mönchengladbach (1-1). En la UEFA Champions League, acumuló 78 minutos repartidos en tres encuentros ante Copenhague (2-2), PSV (1-1) y PSG (2-7), siendo su aporte decisivo para rescatar un empate en su debut en la competición.

Por lo pronto, el próximo compromiso que tendrá el Leverkusen será el miércoles 5 de noviembre, cuando tenga que visitar al Benfica por la Champions League. En cuanto a la Bundesliga, en la que marcha 5° con 17 puntos, recibirá al Heidenheim el sábado 8/11.