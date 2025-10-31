Deportes

La reacción Castillo luego de que compararan el gol que le dio a Lanús el pasaje a la final de la Copa con el de Caniggia a Brasil

El delantero fue el héroe de la serie ante la U de Chile y el Granate irá en busca de la Sudamericana. Qué dijo sobre la similitud del mítico tanto en Italia 90

Guardar
El delantero de Lanús se refirió a la similitud entre su tanto y el convertido por el Cani ante Brasil

Rodrigo Castillo fue el gran protagonista de la clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana. El ex hombre de River Plate llegó en el último mercado de pases al club del Sur proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata y arrastra un cierre de año magnífico, ya que marcó en sus últimos cuatro partidos, totaliza 9 tantos en 20 encuentros con su nueva camiseta y sus tres gritos en una competición continental sirvieron para eliminar a la Universidad de Chile y catapultar al Granate al duelo decisivo contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

El delantero de 26 años quedó mano a mano contra Gabriel Castellón, a quien engañó con un autopase, lo dejó sentado y definió con el arco vacío en una resolución que fue comparada a la de Claudio Paul Caniggia para esquivar a Cláudio Taffarel y marcar el 1-0 de la selección argentina ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia 1990. Ante la consulta después del partido en charla con DSports, Castillo tuvo mucho respeto a la hora de ponerse a la altura del Pájaro. “Sí, bueno, el Cani es otro nivel”, remató ante la analogía.

“Lo vi que estaba muy adelantado, así que le amagué al definir y bueno, me quedó el espacio para pasarlo y definir”, completó su respuesta finalizado el duelo en La Fortaleza. A continuación, manifestó en qué pensó antes de recibir el pase perfecto de Marcelino Moreno al espacio: “No, que no esté offside, ja. Me fijé en eso y, cuando me quedó, hice lo que sentí en el momento y salió bien”.

Por otro lado, hizo hincapié al aspecto colectivo, después de que no había logrado marcar en las series de octavos y cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Fluminense: “No me ha tocado convertir en las anteriores, pero creo que todos hacemos un trabajo bárbaro. La verdad que el partido que hicimos hoy fue una locura. Creo que los pasamos por arriba. Quizás desde el juego en esta instancia es complicado, pero en lo físico creo que fuimos muy, muy superiores. Salimos a buscar el resultado y lo conseguimos”.

“Estos partidos son detalles y quedó esa, pero no podíamos tampoco regalarnos atrás porque ellos tienen mucha jerarquía. La fuimos construyendo y la que nos quedó la metimos”, añadió.

Más tarde, profundizó su mirada sobre la acción que marcó la eliminatoria en charla con ESPN: “Fue un lindo gol. La verdad que Marce (Moreno) la hizo muy bien, me dejó mano a mano y me tocó decidir ahí qué hacer. Terminé pasando y definiendo. La controlé y, cuando vi que estaba adelantado, me dio tiempo para pasarlo y definir. No tenés tanto tiempo para pensar porque son jugadas rápidas”.

“Estaba tranquilo, estaba haciendo las cosas bien. Lo más importante era avanzar y me tocó hacer los goles a mí”, declaró sobre la falta de gol en la previa a su gran nivel en las semifinales del certamen internacional.

Lanús se medirá el sábado 22 de noviembre al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e irá en búsqueda de la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras el éxito de 2013 con Guillermo Barros Schelotto.

A 30 años del gol a Brasil, Caniggia reveló detalles de la jugada y explicó por qué Argentina no podía ganar el Mundial de Italia

Temas Relacionados

Rodrigo CastilloLanúscopa sudamericanaUniversidad de Chiledeportes-argentina

Últimas Noticias

Preocupación en River Plate: Gonzalo Montiel se lesionó y está en duda para el Superclásico ante Boca Juniors

El lateral del Millonario sufrió un golpe en la rodilla izquierda y será sometido a estudios

Preocupación en River Plate: Gonzalo

Manotazos, empujones y golpes: la gresca tras el triunfo de Lanús ante la Universidad de Chile en la semifinal de la Sudamericana

El Granate venció al conjunto chileno por 1-0 y accedió a la final del certamen continental. Las imágenes de los incidentes

Manotazos, empujones y golpes: la

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y el Atlético Mineiro de Sampaoli

El Granate buscará su segundo título en el certamen y el tercero a nivel internacional

Cuándo y dónde se jugará

Huevazos, botellazos, sillazos y golpes de puño: los videos de la escandalosa Asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata

El Polideportivo Víctor Nethol de La Plata fue escenario de una de las jornadas más convulsas en la historia del Lobo. La Asamblea, presidida por Mariano Cowen, contó con graves incidentes y fue suspendida de manera momentánea

Huevazos, botellazos, sillazos y golpes

La decisión que tomó Alpine para dar pelea con Franco Colapinto en 2026 en la Fórmula 1

El equipo francés trabaja a destajo en el nuevo auto. Uno de sus responsables no estuvo en México y se quedó en la base. Los motivos que auguran que el A526 será competitivo

La decisión que tomó Alpine
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo mantiene Joaquín Phoenix su

Cómo mantiene Joaquín Phoenix su estado físico: entrenamiento consciente y alimentación vegana

Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que se implemente la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

INFOBAE AMÉRICA
Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

TELESHOW
Lourdes Fernández volvió a los

Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la delicada situación que vivió con su novio: “Un tropezón no es caída”

Los videos de Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”

Del teatro al rock: Gimena Accardi volvió a la actuación en el nuevo videoclip de Lisandro Skar

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi: moda, romance y hoteles cinco estrellas en Milán