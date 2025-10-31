La reacción Castillo luego de que compararan el gol que le dio a Lanús el pasaje a la final de la Copa con el de Caniggia a Brasil

El delantero de Lanús se refirió a la similitud entre su tanto y el convertido por el Cani ante Brasil

Rodrigo Castillo fue el gran protagonista de la clasificación de Lanús a la final de la Copa Sudamericana. El ex hombre de River Plate llegó en el último mercado de pases al club del Sur proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata y arrastra un cierre de año magnífico, ya que marcó en sus últimos cuatro partidos, totaliza 9 tantos en 20 encuentros con su nueva camiseta y sus tres gritos en una competición continental sirvieron para eliminar a la Universidad de Chile y catapultar al Granate al duelo decisivo contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

El delantero de 26 años quedó mano a mano contra Gabriel Castellón, a quien engañó con un autopase, lo dejó sentado y definió con el arco vacío en una resolución que fue comparada a la de Claudio Paul Caniggia para esquivar a Cláudio Taffarel y marcar el 1-0 de la selección argentina ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia 1990. Ante la consulta después del partido en charla con DSports, Castillo tuvo mucho respeto a la hora de ponerse a la altura del Pájaro. “Sí, bueno, el Cani es otro nivel”, remató ante la analogía.

“Lo vi que estaba muy adelantado, así que le amagué al definir y bueno, me quedó el espacio para pasarlo y definir”, completó su respuesta finalizado el duelo en La Fortaleza. A continuación, manifestó en qué pensó antes de recibir el pase perfecto de Marcelino Moreno al espacio: “No, que no esté offside, ja. Me fijé en eso y, cuando me quedó, hice lo que sentí en el momento y salió bien”.

Por otro lado, hizo hincapié al aspecto colectivo, después de que no había logrado marcar en las series de octavos y cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Fluminense: “No me ha tocado convertir en las anteriores, pero creo que todos hacemos un trabajo bárbaro. La verdad que el partido que hicimos hoy fue una locura. Creo que los pasamos por arriba. Quizás desde el juego en esta instancia es complicado, pero en lo físico creo que fuimos muy, muy superiores. Salimos a buscar el resultado y lo conseguimos”.

“Estos partidos son detalles y quedó esa, pero no podíamos tampoco regalarnos atrás porque ellos tienen mucha jerarquía. La fuimos construyendo y la que nos quedó la metimos”, añadió.

Más tarde, profundizó su mirada sobre la acción que marcó la eliminatoria en charla con ESPN: “Fue un lindo gol. La verdad que Marce (Moreno) la hizo muy bien, me dejó mano a mano y me tocó decidir ahí qué hacer. Terminé pasando y definiendo. La controlé y, cuando vi que estaba adelantado, me dio tiempo para pasarlo y definir. No tenés tanto tiempo para pensar porque son jugadas rápidas”.

“Estaba tranquilo, estaba haciendo las cosas bien. Lo más importante era avanzar y me tocó hacer los goles a mí”, declaró sobre la falta de gol en la previa a su gran nivel en las semifinales del certamen internacional.

Lanús se medirá el sábado 22 de noviembre al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e irá en búsqueda de la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras el éxito de 2013 con Guillermo Barros Schelotto.

