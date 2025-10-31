Deportes

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y el Atlético Mineiro de Sampaoli

El Granate buscará su segundo título en el certamen y el tercero a nivel internacional

La final de la Copa
La final de la Copa Sudamericana se jugará el 22 de noviembre (REUTERS/Luisa González)

Lanús le ganó 1-0 a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que este miércoles venció 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador. El equipo granate buscará su segunda consagración en el certamen luego de la conseguida en 2013.

La final se jugará el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en un estadio aún por confirmar. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ratificó que la final se disputará en la capital paraguaya, aunque la sede específica permanece pendiente de anuncio debido a la reciente reprogramación.

El cambio de escenario se produjo luego de que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra no superara las inspecciones previas, lo que obligó a buscar una alternativa entre los recintos de mayor capacidad en Paraguay. El objetivo es garantizar un espectáculo de primer nivel y ofrecer condiciones óptimas tanto para los equipos como para los aficionados.

La elección de Asunción responde a criterios de logística, seguridad y accesibilidad, ya que la ciudad cuenta con infraestructura hotelera y deportiva adecuada para albergar un evento de alcance continental. Esta decisión consolida a Paraguay como uno de los escenarios predilectos de la Conmebol para sus torneos más relevantes, reforzando la tendencia de los últimos años de definir los títulos en partidos únicos.

El formato de final a partido único, instaurado en las ediciones recientes, busca incrementar la emoción y la equidad deportiva. El horario del encuentro será anunciado en las próximas semanas, aunque se prevé que, siguiendo la línea de las últimas definiciones, se dispute en horario vespertino.

*El gol de Castillo

Además de su conquista en 2013 en este certamen bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, Lanús ganó su primer título internacional en 1996 cuando conquistó la Copa Conmebol con el equipo conducido por Héctor Cúper. En 2017 llegó a la final de la Copa Libertadores, pero perdió con Gremio de Porto Alegre.

Para Atlético Mineiro, esta será la primera vez que dispute la final de la Copa Sudamericana, tras haber jugado la final de la Copa Libertadores 2024. El club brasileño intentará sumar un nuevo título para su país, que conquistó la última edición en 2021 con Athletico Paranaense. Por su parte, Lanús regresa a la instancia decisiva luego de haber caído en la final de 2020 ante Defensa y Justicia en Córdoba, donde fue derrotado por 3-0.

El atractivo de la final no se limita al trofeo: el campeón obtendrá un pase directo a la Copa Libertadores 2026, lo que añade un incentivo deportivo de gran peso. Además, la Conmebol anunció que el ganador recibirá USD 6,5 millones, una cifra que representa un incremento de medio millón respecto al premio entregado en 2024, mientras que el subcampeón percibirá USD 2 millones, manteniéndose en este caso el monto respecto a la edición anterior.

La definición de la Copa Sudamericana 2025 promete un ambiente de fiesta en Asunción, en una edición marcada por la paridad y el alto nivel futbolístico de los equipos que alcanzaron la instancia decisiva.

