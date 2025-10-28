Volcó un micro que trasladaba a hinchas del Flamengo a Buenos Aires y dejó un saldo de 48 heridos: las impactantes imágenes

La revancha de la semifinal de la Copa Libertadores que disputarán Racing y Flamengo se llenó de expectativa, luego del resultado que arrojó el primer encuentro en el mítico Maracaná. La victoria por la mínima diferencia dejó la serie abierta y en el Cilindro de Avellaneda ambos sueñan con adquirir los boletos a Lima, sede donde se dirimirá el título más codiciado del continente.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un grave accidente que opacó la fiesta que se vivirá en Buenos Aires. Es que el traslado de hinchas brasileños hacia Argentina para presenciar el partido de vuelta se vio interrumpido por un dramático incidente en territorio del país vecino.

Un micro que transportaba a los simpatizantes volcó en la autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro, dejando un saldo de al menos 48 heridos, de los cuales cuatro se encuentran en estado de gravedad.

La intervención de los equipos de Bomberos y de la Policía fue inmediata tras el siniestro, que ocurrió mientras los aficionados se dirigían a la capital argentina para alentar a su equipo en el compromiso ante la Academia. Según información proporcionada por la Policía Federal de Carreteras y recogida por el sitio Globo Esporte, el número de heridos asciende a 48, mientras que la empresa responsable de la autopista confirmó que cuatro de los afectados presentan lesiones críticas.

Las primeras hipótesis apuntan a que el pavimento mojado habría sido el factor determinante en el vuelco del vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.

Las autoridades de la entidad carioca emitieron un comunicado en el que se pusieron a disposición para asistir a los heridos. "Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos", informó el club en sus redes sociales. Y completó: “El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación".

Por otro lado, en Buenos Aires los fanáticos del conjunto liderado por Gustavo Costas se reunieron para despedir al plantel, antes de que inicien su concentración en Pilar. Una multitud de fanáticos se acercó a las inmediaciones del Presidente Perón para brindarle el apoyo a Racing, que se ilusiona con revertir la llave y volver a disputar una final de la Copa Libertadores, después de la consagración que gestó en 1967, cuando derrotó a Nacional de Montevideo.

Con banderas, pirotecnia y percusión, los miembros de la Guardia Imperial tuvieron un último contacto con los protagonistas antes del miércoles por la noche, cuando interpretarán un recibimiento histórico e inolvidable.

En el aspecto deportivo, la institución bonaerense también dio a conocer el parte médico de Santiago Sosa, quien no podrá estar presente en el encuentro a causa de una dura lesión. “Santiago Sosa fue operado con éxito este mediodía, en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana”, comunicó el club.