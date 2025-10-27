El golazo de Giuliano Simeone y el contragolpe letal que armó Julián Álvarez en la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis

Resumen Betis vs Atlético de Madrid

La décima jornada de La Liga de España se cerró con el espectáculo que animaron el Atlético de Madrid y el Real Betis en el Benito Villamarín. El combinado de la capital ibérica se presentó en territorio andaluz con la misión de sumar los tres puntos para intentar acercarse a los puestos que entregan boletos para la Champions League de la próxima temporada.

El Colchonero pegó en los momentos ideales para asegurarse una victoria fundamental, en medio de un comienzo irregular en el campeonato doméstico. Antes del tercer minuto de la etapa inicial, Giuliano Simeone capturó una pelota que había rebotado en la espalda de Koke y sorprendió con una violenta volea que dejó sin posibilidades a Pau López. Un golazo que facilitó la tarea del Aleti para el resto del compromiso.

Si bien el combinado liderado por Manuel Pellegrini intentó reaccionar a través de las intervenciones de Abde Ezzalzouli, Jan Oblak respondió con seguridad ante cada remate del virtuoso volante marroquí.

La paridad continuó durante todo el primer tiempo, pero uno de los últimos contragolpes comandados por Julián Álvarez terminó en un golazo de Álex Baena para que los del Cholo Simeone se fueran al descanso con una diferencia más amplia.

Lejos de lo que marcaban los pronósticos, la visita jamás pudo liquidar el pleito. Y en el complemento sufrió más de lo imaginado a causa de una decisión fundamental del estratega chileno. Es que el ex entrenador de San Lorenzo, River y Manchester City, entre otros equipos, optó por enviar a la cancha a Gio Lo Celso en reemplazo de Marc Roca. Y el virtuoso volante surgido de Rosario Central enloqueció a la defensa albirroja con las sociedades conformadas con Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.

Fue tan brusco el cambio del Betis en la segunda etapa, que Simeone tuvo que apelar a Conor Gallagher para tener más marca de la que podría entregar Pablo Barrios. Además, el Cholo les pidió a sus dirigidos que se retrasaran varios metros para apostar por los contragolpes propuestos por Nico González, Julián Álvarez y su hijo.

Tal vez por el constante esfuerzo que hizo la Araña, el DT reemplazó al delantero campeón del mundo por Antoine Griezmann. Y para tener mejores recursos aéreos sacó a Álex Baena para darle minutos a Alexander Sorloth.

Más allá del sufrimiento, el Atlético de Madrid se quedó con la victoria y escaló a la cuarta ubicación de la tabla con 19 unidades. Ahora el Colchonero quedó a 8 puntos del líder, el Real Madrid.

Los andaluces, en tanto, bajaron a la sexta posición, con 16, y por el momento se encuentran en la plaza que entrega boletos para la próxima Conference League, aunque todavía falta mucho camino por delante. Lo que le quedó claro al Ingeniero es que Lo Celso jamás puede ser suplente en el Betis.