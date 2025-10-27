Deportes

Del dardo de Jude Bellingham a Lamine Yamal a la “amenaza” de padre del juvenil: el clásico Real Madrid-Barcelona siguió en las redes

El futbolista del Merengue apuntó contra la estrella del elenco culé. La fuerte respuesta de su papá

Guardar
El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

La tensión entre Real Madrid y Barcelona no se limitó al terreno de juego tras el último clásico disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por Xabi Alonso se impuso por 2-1 y amplió su ventaja a cinco puntos en la cima de LaLiga. El foco mediático se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde las declaraciones previas y posteriores al partido encendieron aún más la rivalidad entre los protagonistas, especialmente en torno a Lamine Yamal y Jude Bellingham.

El joven delantero de Barcelona, de 18 años, se convirtió en el centro de la polémica luego de que, durante un evento de la Kings League junto a Ibai Llanos, insinuara que “Real Madrid roba”, una frase que no pasó desapercibida en el vestuario blanco. Estas palabras provocaron que varios jugadores del Real Madrid se dirigieran directamente a Yamal al finalizar el encuentro. Las cámaras captaron cómo Dani Carvajal fue el primero en acercarse, señalándolo y diciéndole: “Hablas mucho”, seguido por el arquero Thibaut Courtois, quien también le recriminó sus declaraciones de la semana. Incluso Vinícius Júnior intentó sumarse al reclamo, aunque fue contenido por sus compañeros.

El dardo de Jude Bellingham
El dardo de Jude Bellingham contra Lamine Yamal

La respuesta de Jude Bellingham no tardó en llegar. El mediocampista inglés, autor de uno de los goles y asistente en el otro, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje dirigido a Yamal tras la victoria: “Hablar es barato. Hala Madrid siempre”, publicó, en una clara alusión a las palabras del delantero catalán.

La situación escaló cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, intervino en defensa de su hijo. Lejos de apaciguar los ánimos, Nasraoui optó por intensificar la confrontación a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, compartió una fotografía de Lamine acompañada del mensaje: “Menos mal que tiene 18 años, nos vemos en Barcelona”, una advertencia que alimenta la expectativa de revancha en el próximo enfrentamiento en Cataluña. Además, Nasraoui reforzó su apoyo al repostear una imagen junto a su hijo vistiendo la camiseta número 10 del Barcelona, gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo y respaldo ante las críticas.

El respaldo del padre de
El respaldo del padre de Lamine Yamal a su hijo tras el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona

El trasfondo de este cruce se remonta a los días previos al clásico, cuando Yamal participó en una conversación con Ibai Llanos en la Kings League. Consultado sobre si el Real Madrid recibía favores arbitrales, el delantero respondió entre risas y cierta incomodidad: “¡Hombre! A ver, a ver… Hostia”, una insinuación que fue tomada como una provocación por el plantel madridista y contribuyó a la tensión vivida tanto en el campo como fuera de él.

En el plano deportivo, el clásico dejó como protagonistas a Kylian Mbappé y Jude Bellingham por parte del Real Madrid, autores de los goles que sellaron la victoria local, mientras que Fermín López anotó el tanto del empate transitorio para el Barcelona. La rivalidad, sin embargo, se trasladó rápidamente a las redes sociales y promete nuevos episodios en el próximo duelo entre ambos equipos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJude BellinghamLamine YamalFC BarcelonaReal MadridLa Liga Españoladeportes-argentina

Últimas Noticias

La cláusula inédita que incorporará el combate entre Jake Paul y Gervonta Davis: los millones en juego

El combate en Miami suma un incentivo financiero sin precedentes. Dos estilos opuestos, una bonificación misteriosa y la expectativa de un desenlace explosivo

La cláusula inédita que incorporará

El gol de palomita de Joaquín Panichelli, el argentino ex River que hace furor en Francia: sus impactantes números

El delantero abrió el marcador para el Racing de Estrasburgo, pero el Lyon reaccionó y se quedó con el triunfo por 2 a 1. Nicolás Tagliafico y Valentín Barco también tuvieron una actuación destacada en el partido

El gol de palomita de

El inolvidable gesto de Julián Álvarez con un fanático del Atlético de Madrid que sufrió la muerte de su hija

El momento fue compartido por las redes sociales del Colchonero, en la previa del choque ante el Betis

El inolvidable gesto de Julián

El director de Alpine elogió a Colapinto y reveló su decisión sobre la lucha con Gasly en el GP de México de F1

Steve Nielsen analizó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La estrategia usada y qué hará la escudería de cara a la próxima cita en Brasil

El director de Alpine elogió

Cristian González dejó de ser el DT de Platense y ya son 25 los entrenadores de Primera División que dejaron su cargo en el año

El Kily acordó con la dirigencia del Calamar y este lunes se despedirá del plantel

Cristian González dejó de ser
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en Misiones:

Resultados elecciones 2025 en Misiones: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La Libertad Avanza se impuso por menos de un punto en PBA y consolidó su triunfo de mayo en CABA

Resultados elecciones 2025 en Mendoza: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Provincias Unidas no pudo romper la polarización y tuvo un debut electoral por debajo de lo esperado

Resultados elecciones 2025 en La Pampa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
El video que grabó Lourdes

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista