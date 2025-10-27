Del dardo de Jude Bellingham a Lamine Yamal a la “amenaza” de padre del juvenil: el clásico Real Madrid-Barcelona siguió en las redes

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

La tensión entre Real Madrid y Barcelona no se limitó al terreno de juego tras el último clásico disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por Xabi Alonso se impuso por 2-1 y amplió su ventaja a cinco puntos en la cima de LaLiga. El foco mediático se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde las declaraciones previas y posteriores al partido encendieron aún más la rivalidad entre los protagonistas, especialmente en torno a Lamine Yamal y Jude Bellingham.

El joven delantero de Barcelona, de 18 años, se convirtió en el centro de la polémica luego de que, durante un evento de la Kings League junto a Ibai Llanos, insinuara que “Real Madrid roba”, una frase que no pasó desapercibida en el vestuario blanco. Estas palabras provocaron que varios jugadores del Real Madrid se dirigieran directamente a Yamal al finalizar el encuentro. Las cámaras captaron cómo Dani Carvajal fue el primero en acercarse, señalándolo y diciéndole: “Hablas mucho”, seguido por el arquero Thibaut Courtois, quien también le recriminó sus declaraciones de la semana. Incluso Vinícius Júnior intentó sumarse al reclamo, aunque fue contenido por sus compañeros.

El dardo de Jude Bellingham contra Lamine Yamal

La respuesta de Jude Bellingham no tardó en llegar. El mediocampista inglés, autor de uno de los goles y asistente en el otro, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje dirigido a Yamal tras la victoria: “Hablar es barato. Hala Madrid siempre”, publicó, en una clara alusión a las palabras del delantero catalán.

La situación escaló cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, intervino en defensa de su hijo. Lejos de apaciguar los ánimos, Nasraoui optó por intensificar la confrontación a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, compartió una fotografía de Lamine acompañada del mensaje: “Menos mal que tiene 18 años, nos vemos en Barcelona”, una advertencia que alimenta la expectativa de revancha en el próximo enfrentamiento en Cataluña. Además, Nasraoui reforzó su apoyo al repostear una imagen junto a su hijo vistiendo la camiseta número 10 del Barcelona, gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo y respaldo ante las críticas.

El respaldo del padre de Lamine Yamal a su hijo tras el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona

El trasfondo de este cruce se remonta a los días previos al clásico, cuando Yamal participó en una conversación con Ibai Llanos en la Kings League. Consultado sobre si el Real Madrid recibía favores arbitrales, el delantero respondió entre risas y cierta incomodidad: “¡Hombre! A ver, a ver… Hostia”, una insinuación que fue tomada como una provocación por el plantel madridista y contribuyó a la tensión vivida tanto en el campo como fuera de él.

En el plano deportivo, el clásico dejó como protagonistas a Kylian Mbappé y Jude Bellingham por parte del Real Madrid, autores de los goles que sellaron la victoria local, mientras que Fermín López anotó el tanto del empate transitorio para el Barcelona. La rivalidad, sin embargo, se trasladó rápidamente a las redes sociales y promete nuevos episodios en el próximo duelo entre ambos equipos.