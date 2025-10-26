La tormentosa vida íntima de la figura de la NBA que fue detenida como parte de una red criminal con vínculos con la mafia

Terry Rozier quedó implicado en la investigación sobre apuestas ilegales que sacudió a la NBA

El arresto de Terry Rozier, base del Miami Heat, sacudió a la NBA y puso en el centro de atención no solo su presunta implicación en una trama de apuestas ilegales, sino también una serie de antecedentes legales y personales que hasta ahora permanecían poco conocidos. Junto al junto al entrenador de los Portland Trail Blazers Chauncey Billups, Rozier fue detenido acusado de participar en una operación para defraudar a casas de apuestas mediante el uso de información confidencial obtenida en los vestuarios. El FBI relaciona los hechos con miembros de la familia mafiosa La Cosa Nostra.

La acusación federal sostiene que el jugador de 31 años habría abandonado cojeando un partido en marzo de 2023 para beneficiar a terceros con apuestas basadas en su bajo rendimiento, un episodio que lo coloca en el centro de uno de los mayores escándalos recientes del baloncesto profesional.

El caso describe una supuesta conspiración en la que Rozier habría avisado a su amigo de la infancia, Deniro Laster, sobre su intención de retirarse del encuentro entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. Esta información, según la acusación, permitió a Laster y a otros implicados apostar más de USD 300.000 a que Rozier no alcanzaría sus estadísticas normales en puntos, asistencias, rebotes y triples. Además, el amigo del jugador del Heat habría vendido el dato a otros por 100.000 dólares y una semana después ambos se reunieron en la casa de Rozier en Charlotte para contar las ganancias obtenidas. La investigación, liderada por el FBI, sostiene que el jugador utilizó su posición privilegiada para manipular el resultado de las apuestas, lo que derivó en cargos federales por lavado de dinero y fraude electrónico.

Más allá del escándalo actual, el historial judicial de Rozier revela una vida marcada por disputas legales. El Daily Mail documenta que en 2020, Monika Jawdynska, modelo polaca y madre de una de sus hijas, presentó una demanda de paternidad en la que acusó al deportista de desinterés y ausencia. “El padre no estuvo presente en el nacimiento ni tenía ningún deseo de estarlo”, afirmaron los abogados de Jawdynska en la demanda, añadiendo que Rozier ni siquiera solicitaba fotos de la niña. La demandante, que reside en Miami y es propietaria de una tienda de trajes de baño, criticó los intentos del jugador de mantener contacto con su hija solo a través de videollamadas y subrayó la dificultad de coordinar visitas debido a que Rozier tiene varios hijos en diferentes estados.

El jugador de la NBA, Terry Rozier

Jawdynska, quien alegó no contar con ingresos mensuales y necesitar apoyo financiero, expresó: “Un deportista millonario o una estrella de cine no deberían ser tratados de forma diferente a los demás. En todo caso, eso solo refuerza su comportamiento imprudente”.

El acuerdo de paternidad se resolvió de forma confidencial en octubre de 2020, tras una prueba de ADN que Rozier aceptó. Desde entonces, el jugador mantuvo una relación más activa con su hija, asistiendo a sus eventos y recibiendo a la madre y la niña en partidos del Miami Heat. Jawdynska, contactada por el Daily Mail tras el arresto de Rozier, declinó hacer comentarios sobre la situación actual.

A estos antecedentes se suma una demanda comercial presentada en febrero de 2022 por la empresa californiana Athletes Creative Trap (ACT). Según la documentación judicial citada por el medio británico, Rozier se comprometió a firmar 400 artículos deportivos y promocionarlos en redes sociales a cambio de USD 6.000. Sin embargo, la empresa alegó que, tras entregar la mercancía en la mansión de Rozier en Southwest Ranches, Florida, el jugador incumplió el acuerdo y se negó a firmar los objetos. ACT reclamó el reembolso de los gastos de vuelos, hoteles y camisetas, valorados en 4.935 dólares, pero finalmente abandonó la demanda cuatro meses después, asumiendo ambas partes sus propios costes legales.

En respuesta a las acusaciones federales por la investigación que impactó en el reciente comienzo de la nueva temporada de la NBA, el abogado de Rozier Jim Trusty defendió la inocencia de su cliente y cuestionó la actuación de las autoridades. El letrado calificó de genuina la lesión sufrida por Rozier en marzo de 2023 y criticó la decisión del FBI de arrestarlo en el hotel del equipo en lugar de permitirle entregarse voluntariamente. “Querían la gloria injustificada de avergonzar a un atleta profesional con un paseo delictivo. Eso dice mucho sobre las motivaciones en este caso”, afirmó. Trusty también puso en duda la credibilidad de los testigos y la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía.

Billups-Rozier, los implicados en la red de apuestas ilegales

Las consecuencias para Rozier fueron inmediatas. Tras comparecer ante el Tribunal Federal en Orlando, el jugador utilizó su mansión de siete habitaciones como garantía para obtener la libertad provisional, pero el juez le prohibió jugar y le retiró el pasaporte hasta su próxima cita judicial en Nueva York, prevista para diciembre. El Miami Heat, que lo incorporó en enero de 2024 tras un intercambio con los Charlotte Hornets, lo puso en licencia de manera inmediata, dejando en suspenso su futuro deportivo mientras avanza el proceso legal.

La trayectoria de Rozier en la NBA, donde acumuló más de 160 millones de dólares en una década y se ganó el apodo de “Scary Terry” por su estilo de juego, contrasta con la serie de controversias personales y judiciales que ahora salen a la luz. Su carrera, marcada por el éxito persoonal en la cancha y por episodios legales fuera de ella, se encuentra en un momento crítico tras el escándalo de apuestas que amenaza con empañar su legado.

En cuanto a las acusaciones contra el base, el fiscal estadounidense Joseph Nocella fue contundente. “Participó en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”, afirmó y también vinculó al ex jugador Damon Jones en la trama. La describió como “una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la NBA”.

En uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales se muestra un compilado de jugadas protagonizadas por Rozier en un partido frente a Cleveland Cavaliersen la temporada 2024/25 de la NBA en el cual el jugador del Miami Heat comete pérdidas de balón insólitas y ejecuta malos lanzamientos que generaron las sospechas de amaño.