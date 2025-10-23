Deportes

Los memes de la derrota de Racing ante Flamengo por la Libertadores: el golpazo de Marcos Rojo a Sosa, “Carrascrack” y Valenzuela

La Academia perdió 1 a 0 en el Maracaná y se jugará el pase a la final en la revancha en Cilindro de Avellaneda. Así reaccionaron en las redes sociales

Guardar

El partido de ida entre Flamengo y Racing en el Estadio Maracaná se definió en los minutos finales, cuando Jorge Carrascal pateó y generó el gol en contra de Marcos Rojo que otorgó la ventaja al conjunto brasileño en esta primera semifinal de la Copa Libertadores. El tanto llegó tras un error defensivo de la visita: Bruno Henrique quedó mano a mano con el arquero Facundo Cambeses, quien logró una destacada atajada, pero el rebote favoreció a Carrascal, que remató de primera y, tras un desvío en Rojo, estableció el 1-0 definitivo.

El desarrollo del encuentro mostró a un Racing que, pese a las numerosas bajas por lesión, supo resistir durante gran parte del partido y generó ocasiones claras. En la primera mitad, la Academia dispuso de una oportunidad inmejorable cuando Agustín Almendra envió un centro preciso a la cabeza de Santiago Solari, cuyo remate fue desviado por el arquero Agustín Rossi con una intervención notable. Minutos después, Santiago Sosa conectó un cabezazo tras un córner que terminó en gol, pero el árbitro Valenzuela anuló la acción por una infracción previa y amonestó al mediocampista.

Por el lado del Mengao, la ofensiva se apoyó en la creatividad de Carrascal y la movilidad de Pedro. El colombiano protagonizó varias jugadas de peligro, como un desborde por la izquierda que culminó en un centro para Varela, quien asistió a Pedro para un remate acrobático que Cambeses volvió a desviar. En otra acción, De Arrascaeta estrelló un disparo en el poste tras una jugada colectiva, mientras que Samuel Lino también dispuso de un remate potente que exigió al arquero argentino.

La serie se definirá la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda donde Racing buscará revertir la desventaja y alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Los memes se dispararon durante y posterior al encuentro. El uniforme del árbitro Jesús Valenzuela fue eje de burlas debido al soporte de señal de cámara delantera que tenía puesto debajo de su camiseta naranja. También Marcos Rojo por su floja labor: primero por convertir un gol en contra de su valla un disparo que se iba afuera y segundo, por el codazo que le conectó a su propio compañero, Santiago Sosa, quien quedó al borde del KO. En el conjunto brasileño, se destacó la labor de Jorge Carrascal.

Los mejores memes que dejó la derrota de Racing ante Flamengo por la Libertadores:

Temas Relacionados

Racing ClubCopa LibertadoresFlamengoCarrascalJesús ValenzuelamemesMarcos RojoSantiago Sosa

Últimas Noticias

Lanús visitará a Universidad de Chile por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate chocará ante la U en su búsqueda por conseguir un lugar en la final del certamen continental. Desde las 19, por ESPN y DSports

Lanús visitará a Universidad de

El tremendo codazo de Marcos Rojo que dejó KO a su compañero Santiago Sosa sobre el final de Flamengo-Racing

Cerca del final del encuentro ante Flamengo, el defensor, en plena disputa del balón, le propinó un duro golpe a su compañero de equipo

El tremendo codazo de Marcos

ATP 500 Viena: se completan los octavos de final con Tomás Etcheverry, Fran Cerúndolo y Jannik Sinner

Los argentinos se presentan en el certamen austríaco con la intención de meterse entre los mejores ocho. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

ATP 500 Viena: se completan

La lluvia volvió a frenar la actividad del Challenger de Costa do Sauípe y se viene un jueves repleto de partidos

Las precipitaciones afectaron nuevamente y el miércoles tampoco tuvo partidos. Los organizadores consideran que el mal tiempo pasará y siete argentinos saltarán a pista. ¿A qué hora y cómo ver los partidos?

La lluvia volvió a frenar

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

La medida se hizo efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial y será por plazo indeterminado

Prohibieron el ingreso a las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando de Andreis: “A nivel

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

El 12% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleos

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

INFOBAE AMÉRICA
Dónde pueden terminar las joyas

Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Misterio en Bolivia: una joven uruguaya apareció en un pequeño pueblo: no habla ni come y nadie sabe qué le pasó

El momento en que un taxista escapó de milagro tras el deslizamiento en un camino de montaña

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

TELESHOW
El homenaje de Fito Páez

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar