Los memes de la derrota de Racing ante Flamengo por la Libertadores: el golpazo de Marcos Rojo a Sosa, “Carrascrack” y Valenzuela

El partido de ida entre Flamengo y Racing en el Estadio Maracaná se definió en los minutos finales, cuando Jorge Carrascal pateó y generó el gol en contra de Marcos Rojo que otorgó la ventaja al conjunto brasileño en esta primera semifinal de la Copa Libertadores. El tanto llegó tras un error defensivo de la visita: Bruno Henrique quedó mano a mano con el arquero Facundo Cambeses, quien logró una destacada atajada, pero el rebote favoreció a Carrascal, que remató de primera y, tras un desvío en Rojo, estableció el 1-0 definitivo.

El desarrollo del encuentro mostró a un Racing que, pese a las numerosas bajas por lesión, supo resistir durante gran parte del partido y generó ocasiones claras. En la primera mitad, la Academia dispuso de una oportunidad inmejorable cuando Agustín Almendra envió un centro preciso a la cabeza de Santiago Solari, cuyo remate fue desviado por el arquero Agustín Rossi con una intervención notable. Minutos después, Santiago Sosa conectó un cabezazo tras un córner que terminó en gol, pero el árbitro Valenzuela anuló la acción por una infracción previa y amonestó al mediocampista.

Por el lado del Mengao, la ofensiva se apoyó en la creatividad de Carrascal y la movilidad de Pedro. El colombiano protagonizó varias jugadas de peligro, como un desborde por la izquierda que culminó en un centro para Varela, quien asistió a Pedro para un remate acrobático que Cambeses volvió a desviar. En otra acción, De Arrascaeta estrelló un disparo en el poste tras una jugada colectiva, mientras que Samuel Lino también dispuso de un remate potente que exigió al arquero argentino.

La serie se definirá la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda donde Racing buscará revertir la desventaja y alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Los memes se dispararon durante y posterior al encuentro. El uniforme del árbitro Jesús Valenzuela fue eje de burlas debido al soporte de señal de cámara delantera que tenía puesto debajo de su camiseta naranja. También Marcos Rojo por su floja labor: primero por convertir un gol en contra de su valla un disparo que se iba afuera y segundo, por el codazo que le conectó a su propio compañero, Santiago Sosa, quien quedó al borde del KO. En el conjunto brasileño, se destacó la labor de Jorge Carrascal.

Los mejores memes que dejó la derrota de Racing ante Flamengo por la Libertadores: