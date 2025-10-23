Deportes

La explicación detrás del particular atuendo del árbitro Jesús Valenzuela en Flamengo-Racing que desató una ola de memes

El árbitro del encuentro fue blanco de los bromas por la “Referee Cam” que llevó en su espalda

Miguel Scime

Miguel Scime

Jesus Valenzuela fue el blanco
Jesus Valenzuela fue el blanco de los memes por su apariencia en Flamengo-Racing (REUTERS/Sergio Moraes)

Un elemento inesperado en la indumentaria del árbitro venezolano Jesús Valenzuela durante el partido entre Flamengo y Racing por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná se convirtió en el centro de atención en redes sociales. Desde los primeros minutos del encuentro, la presencia de un dispositivo de gran tamaño bajo la camiseta naranja del juez principal no solo captó la mirada de los espectadores, sino que también desató una ola de memes y comentarios humorísticos en distintas plataformas digitales.

De todos modos, existe una explicación técnica para la apariencia del juez del encuentro. La curiosidad surgió a raíz del soporte de señal de la cámara delantera que Valenzuela llevaba adherido a su torso, un accesorio que, por sus dimensiones poco habituales, generó una reacción inmediata entre los usuarios.

Las imágenes del árbitro con el voluminoso aparato circularon rápidamente, alimentando la creatividad de los internautas que no tardaron en compartir sus propias interpretaciones y bromas sobre el aspecto del dispositivo.

Otra imágen de Valenzuela durante
Otra imágen de Valenzuela durante el partido (REUTERS/Sergio Moraes)

Esto se debe a que la “Referee Cam”, el nombre oficial que lleva el dispositivo, se encuentra en fase experimental y el sistema operativo del mismo se sitúa en la espalda de los árbitros. Para que no suceda esto, lo ideal sería que el instrumento y todos sus componentes, al ser de grandes dimensiones, se coloquen a la altura del cinturón. Vale recordar que el intercomunicador se ubica en los brazos de los árbitros, lo que les permite una mayor comodidad y no llama la atención a simple a vista.

Además de los usuarios, quien también se mofó de la apariencia de Valenzuela fue el periodista Horacio Pagani. “Quería decir que me dio vergüenza el árbitro. Con esa pinta que tenía. Un Quasimodo parecía. ¿Por qué se puso semejante cosa atrás? Por lo menos se hubiese puesto un saco", exclamó entre risas en TyC Sports.

Esta tecnología ya es utilizada en los partidos del fútbol europeo, aunque no se observa que el aparato genere grandes dimensiones en la vestimenta de los jueces.

El detrás de escena de la RefCam

La señal captada por la Referee Cam durante estos encuentros está restringida a un uso interno, con el fin de analizar su funcionamiento y evaluar su impacto potencial. De hecho, ya se utilizó en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Incluso, fue el propio Valenzuela quien estuvo a cargo de uno de los encuentros en los que esta tecnología se utilizó. En la previa del duelo entre River Plate y Palmeiras, en el estadio Monumental, se pudo observar al colegiado prepararse para utilizar el dispositivo.

“Tenemos que acostumbrarnos ya a la tecnología. Y realmente no molesta. Lo he usado antes y en el campo uno corre y ni te das cuenta que lo cargas, realmente”, explicó Valenzuela a la cuenta oficial de la Copa Libertadores.

“Uno se concentra tanto en el partido que no te das cuenta que cargas esto”, sumó. Además, subrayó que es una herramienta que le servirá al público para entender algunas cuestiones referidas a las decisiones arbitrales: “Que tengan la primera línea de lo que está ocurriendo. Yo sé que es algo positivo también para el crecimiento de nuestro deporte que es el fútbol”.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la CONMEBOL orientada a enriquecer la experiencia de los hinchas y a consolidar la confianza en la integridad de las competencias. La organización subraya que la incorporación de herramientas tecnológicas como la Referee Cam responde a la necesidad de mantener el fútbol sudamericano a la vanguardia, tanto en términos de espectáculo como de transparencia en la toma de decisiones arbitrales.

LOS MEJORES MEMES DE JESÚS VALENZUELA EN FLAMENGO VS. RACING

