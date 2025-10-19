Deportes

El impactante video que muestra como una pieza golpeó cerca del casco de Hamilton en el GP de EEUU: el elemento que salvó su vida

El británico pudo haber sido víctima de un accidente en Austin si no hubiera sido por el Halo

El Halo salvó a Hamilton de un accidente en Austin

Un nuevo incidente en la Fórmula 1 ha puesto en primer plano la relevancia del sistema Halo, implementado de forma obligatoria en 2018 para proteger la cabeza de los pilotos. Durante la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada en el Circuito de las Américas, Lewis Hamilton estuvo cerca de sufrir un fuerte impacto cuando una pieza de fibra de carbono voló hacia su monoplaza tras un accidente múltiple en la primera curva.

La secuencia comenzó con un toque entre Oscar Piastri y Nico Hülkenberg al entrar en la curva uno. La colisión involucró también a Fernando Alonso y Lando Norris, y provocó que partes de los vehículos se desprendieran y salieran despedidas en distintas direcciones. Una de esas piezas, de fibra de carbono, se dirigió directamente hacia el casco de Hamilton, que avanzaba por la pista durante los primeros metros de la prueba. El objeto impactó en el Halo del monoplaza, evitando consecuencias mayores.

Las imágenes a bordo captaron el momento exacto en que el trozo de escombro, proveniente del incidente, rozó la estructura protectora del auto de Hamilton. “Logré evitar el drama en la curva 1, por poco. No posicioné mi coche particularmente bien. Vi a Alonso por dentro así que me fui un poco a la derecha y le dejé la puerta abierta a Charles. Aún queda mucho por mejorar. Por lo demás, el comienzo fue bueno”, declaró Hamilton a Sky F1 tras completar la carrera sprint.

El Halo, fabricado en titanio, suma así otro episodio a su historial de incidentes en los que ha resultado decisivo. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) impulsó su adopción como respuesta a accidentes mortales ocurridos en diversas categorías del automovilismo internacional. En sus inicios, varios pilotos, incluido el propio Hamilton, expresaron dudas o rechazo hacia su uso. Sin embargo, sucesos como el vivido en Austin refuerzan su importancia para la seguridad.

No se trata del primer salvamento que el sistema protagoniza para el piloto británico. En 2021, durante el Gran Premio de Italia, el Halo evitó otro potencial accidente grave cuando el Red Bull de Max Verstappen terminó sobre el Mercedes de Hamilton tras una maniobra arriesgada en la primera curva. Aquella vez, la rueda trasera de Verstappen llegó a golpear el casco del siete veces campeón del mundo. “Sinceramente, me siento muy afortunado hoy. Gracias a Dios por el Halo, que al final, creo, me salvó, y me salvó el cuello... Nunca antes me había golpeado un coche en la cabeza y es un shock para mí”, expresó Hamilton tras ese episodio en Monza.

A raíz de las muertes de Henry Surtees en Fórmula 2 en 2009, Justin Wilson en IndyCar en 2015 y Jules Bianchi en Suzuka en 2014, la FIA aceleró los estudios sobre dispositivos de protección que pudieran prevenir impactos directos en la cabeza del piloto. Finalmente, la Fórmula 1 optó por el Halo, una barra curva reforzada, capaz de desviar objetos de variado tamaño y masa.

El incidente de Austin también tuvo consecuencias deportivas: los equipos McLaren y Aston Martin quedaron fuera de competencia en la sprint debido a los daños sufridos por sus autos. En cambio, Hamilton logró esquivar el resto del accidente y asegurarse el quinto lugar en la parrilla para la carrera principal. “Para nosotros ser tercero y quinto creo que es un verdadero paso adelante. Esto es lo más cerca que he estado de un podio en quién sabe cuánto tiempo. Me ha costado una eternidad, y no es por falta de esfuerzo. Voy a darlo todo para intentarlo mañana. Mi objetivo es ganar”, afirmó el británico al terminar la jornada.

