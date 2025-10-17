Deportes

Arranca la 13ª jornada del Torneo Clausura con Racing-Aldosivi como plato fuerte: hora, TV y formaciones

Más tarde, Lanús chocará contra Godoy Cruz, mientras que Argentinos Juniors hará lo propio contra Newell’s

El Torneo Clausura ya se adentró en la recta final de la fase inicial y la 13ª jornada iniciará con tres encuentros. A las 19:00, Racing recibirá a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda. Más tarde, a partir de las 21:15, Argentinos Juniors chocará contra Newell’s en La Paternal, mientras que Lanús hará lo propio contra Godoy Cruz en La Fortaleza.

Racing vs. Aldosivi

Racing y Aldosivi abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura

En el Cilindro de Avellaneda, Racing se enfrentará a Aldosivi a partir de las 19:00 horas. La Academia precisa de una victoria para asentarse en la zona A, mientras que el Tiburón necesita sumar para escapar del descenso. Sebastián Zunino será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Racing viene de concretar una importante victoria por 3-1 sobre Banfield. No obstante, sigue en una delicada posición. En la zona A marcha undécimo con 15 unidades, mientras que en la tabla anual está séptimo con 43, lo que le permitiría meterse a la próxima Copa Sudamericana. Vale resaltar que la Academia deberá afrontar las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo la próxima semana, por lo que Gustavo Costas optaría por guardar a los habituales titulares.

Por su parte, Aldosivi también llega tras conseguir una victoria vital: se impuso 2-0 sobre Huracán y se mantiene vivo en la pelea por el descenso. De esta manera, el Tiburón marplatense escapó del último puesto con 24 puntos, uno más que San Martín de San Juan. No obstante, estaría bajando de categoría por los promedios, por lo que necesita sumar de forma obligatoria.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses o Francisco Gómez; Marco Di Césare, Marcos Rojo o Agustín García Basso, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Bruno Zuculini o Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Ramiro Degregorio, Adrián Balboa y Adrián Fernández o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

Aldosivi: Jorge Xarranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Roberto Bochi, Martín García, Tiago Serrago, Justo Giani; Natanael Guzmán y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Cilindro de Avellaneda, Juan Domingo Perón

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors vs. Newell’s

En La Paternal, Argentinos Juniors se enfrentará a Newell's

A partir de las 21:15, Argentinos Juniors chocará contra Newell’s en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El árbitro principal será Felipe Viola y TNT Sports será la encargada de transmitir el partido.

El Bicho viene de sufrir una dura derrota contra Defensa y Justicia, algo que se sumó al empate sin goles contra Central Córdoba (SdE). Dicha caída los privó de ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores: quedó cuarto con 48 unidades, a uno de River Plate. Al mismo tiempo, el elenco de Nicolás Diez marcha noveno en la zona A con 15 puntos y está afuera de los puestos de clasificación a la fase final.

Del otro lado, Newell’s llega con un presente preocupante. La Lepra no gana hace cuatro partidos y únicamente suma dos victorias en el Torneo Clausura. Tras la dura derrota por 5-0 sobre Boca Juniors, el equipo de Cristian Ogro Fabbiani igualó 1-1 contra Tigre. El cuadro rosarino se ubica en el 14 lugar del grupo A.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Lanús vs. Godoy Cruz

Lanús se enfrentará a Godoy Cruz en La Fortaleza

A la misma hora, Lanús chocará contra Godoy Cruz en La Fortaleza. Pablo Giménez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Granate llega al encuentro después de dos victorias importantes: 2-1 sobre San Lorenzo y 2-0 contra Independiente en Avellaneda. Esto le permitió escalar a la octava ubicación de la tabla anual con 43 unidades y al segundo puesto del grupo B con 23 puntos, a solo uno de Deportivo Riestra. No obstante, las miradas del equipo de Mauricio Pellegrino están centradas en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile.

Del otro lado, Godoy Cruz viene de empatar sin goles contra Independiente Rivadavia en el clásico de Mendoza. Esto estiró su racha a cinco partidos sin ganar, donde igualó en cuatro oportunidades. El Tomba marcha en el 28° puesto de la tabla anual, con 27 puntos, y está a cuatro del descenso.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, José Canale, Ezequiel Muñóz, Nicolás Morgantini; Juan Ramirez, Agustín Segovía, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Alexis Canelo o Lautaro Acosta y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Néstor Díaz Pérez, La Fortaleza

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

Condenaron a un funcionario municipal

Condenaron a un funcionario municipal de Corrientes por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Elecciones 2025, en vivo: Milei retoma hoy la campaña, mientras CFK y Axel Kicillof celebran el día de la Lealtad

Estados Unidos redobla su apuesta por Javier Milei

Así actuaba una banda que hacía delivery de drogas con drones en una cárcel de Córdoba: hay 10 detenidos

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

