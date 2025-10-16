Deportes

Así será la Liga Profesional 2026: el formato y la propuesta del “doble clásico”

El Comité Ejecutivo de la Primera División se reunió para realizar un balance de la presente temporada y debatir la competencia del próximo año

Guardar
Los directivos de Primera División,
Los directivos de Primera División, reunidos en el predio Lionel Messi de Ezeiza

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió este jueves en el predio Lionel Messi en Ezeiza para repasar los objetivos institucionales planteados para esta temporada 2025 y la presentación de los resultados correspondientes. Además, en el cónclave encabezado por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Francisco Duarte, CEO de la LPF, se abrió el debate del formato del fútbol de Primera División para 2026.

Con respecto a la planificación para el próximo año, si bien todavía no hubo aprobación, la élite continuará con dos certámenes: Apertura y Clausura. Y el sistema de competencia se repetiría: dos grupos de 15 equipos, 16 fechas de fase regular y playoffs desde octavos en adelante.

El Apertura finalizaría antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y el Clausura comenzaría luego de la competencia ecuménica. El bosquejo plantea apenas dos fechas entre semana, lo que ofrecería alternativas para la agenda de los duelos de Copa Argentina y más aire para los elencos que disputen torneos internacionales. Los grupos volverían a ser sorteados.

“El formato de torneo es atrapante. Los índices son superiores año tras año. Es emotivo y competitivo”, destacó en radio La Red Cristian Malaspina, Secretario General de la AFA y presidente de Argentinos Juniors.

Entre las propuestas, surgió la idea de sumar un clásico por semestre, es decir, que haya dos por torneo, con una fecha íntegra de derbis. “Existe la posibilidad”, aceptó el propio Malaspina. La propuesta abrió el debate y debería someterse previamente a votación, porque no existió pleno consenso.

Claudio Tapia, presidente de la
Claudio Tapia, presidente de la AFA, encabezó el cónclave junto a Francisco Duarte, CEO de la Liga

EL COMUNICADO DE LA LIGA SOBRE LA REUNIÓN

Se realizó una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol en Ezeiza. La misma estuvo encabezada por Claudio Tapia, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Francisco Duarte, CEO de la LPF. En dicho encuentro se repasaron los objetivos institucionales planteados para esta temporada 2025 y se presentaron los resultados correspondientes a la misma.

Los objetivos planteados en su momento fueron los siguientes:

Potenciar el desarrollo y crecimiento del jugador.

Incrementar la masa societaria de los clubes.

Fortalecer el producto “fútbol argentino”.

Aumentar los ingresos económicos de las instituciones.

Estrategias:

Competencias más atractivas.

Competencias más competitivas.

Previsibilidad y armonización del calendario.

Potenciar el rendimiento de los equipos argentinos en torneos CONMEBOL.

Generar más activos y contenidos.

Impulsar la innovación y la eficiencia en todos los procesos.

Y estos fueron los principales resultados obtenidos:

Previsibilidad:

Calendario y fixture definidos con anticipación desde 2024. La temporada 2025 presenta el mejor índice histórico de programación anticipada, tanto en cantidad de fechas confirmadas como en reprogramaciones realizadas.

Atractivo:

Mejora en el rating promedio. El fútbol argentino continúa posicionándose como uno de los principales productos de entretenimiento en el país.

Competitividad:

El 76% de los equipos mantuvo chances deportivas hasta las instancias finales. Hubo un club campeón por primera vez en su historia, y el Torneo Clausura 2025 cuenta con la totalidad de los equipos con posibilidades matemáticas a falta de cuatro fechas.

Socios:

Crecimiento de la masa societaria de 1,67 millones a 1,73 millones de asociados.

Récord histórico en la mayoría de los clubes.

Precio promedio de la cuota social: $26.000.

Asistencia promedio a los estadios: de 240-250 mil personas por semana en 2024 a 260-270 mil en 2025.

La calendarización anual de la competencia no generó impacto negativo en la masa societaria.

Equipos en competencias CONMEBOL:

Participaciones totales: 12 en 2025 vs. 11 en 2024.

Presencias en octavos de final: 9 en 2025 vs. 8 en 2024.

Presencias en cuartos de final: 5 en 2025 vs. 3 en 2024.

Desarrollo del jugador argentino:

La LPF continúa siendo el principal exportador mundial de futbolistas, con 849 transferencias en las últimas dos ventanas.

Durante 2025, 185 jugadores debutaron en Primera División.

Más productos, más activos:

Torneo Apertura y Clausura, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional, Torneo Proyección Juveniles, Fútbol Femenino y otras competencias complementarias.

Más contenidos y experiencias para socios e hinchas, fortaleciendo el vínculo entre los clubes y sus comunidades.

Temas Relacionados

Liga ProfesionalAFATorneo AperturaTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Se confirmó cuándo jugarán Barracas Central y Boca Juniors el juego postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional confirmó la fecha de reprogramación del partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura

Se confirmó cuándo jugarán Barracas

La “megaoferta” que recibió Mauro Icardi y podría cambiar su futuro

El delantero argentino todavía no recibió una propuesta de renovación concreta del Galatasaray. Mientras tanto, un ofrecimiento promete sacudir su carrera

La “megaoferta” que recibió Mauro

River buscará poner fin a su crisis futbolística ante Talleres: entre regresos y lesionados, Gallardo cambiará medio equipo

El entrenador del Millonario contará con los futbolistas que vuelven de la fecha FIFA y espera por la recuperación de algunos pilares del equipo

River buscará poner fin a

“De las recompensas económicas más destacadas en la historia”: el inusual premio al plantel de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

El equipo de Hervé Renard sacó su boleto mundialista y por primera vez “en historia del fútbol asiático” logró una suculenta cifra

“De las recompensas económicas más

Revelaron el comentario de Hamilton que motivó un cambio en el guion de la película de la F1: la reacción de Brad Pitt

El piloto de Ferrari propuso modificar el personaje de la estrella de Hollywood antes de la filmación. Por qué sirvió para fuera más creíble

Revelaron el comentario de Hamilton
ÚLTIMAS NOTICIAS
La caída de los ’Dictadores’:

La caída de los ’Dictadores’: usaban un bot para obtener información, hackeaban cuentas y lavaban activos

El Consejo Municipal de Santa Fe aprobó el nuevo diseño para la bandera de la ciudad: cómo será

Hernán Reyes: “Hay que terminar con los espejitos de colores y las soluciones a corto plazo”

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

Aseguran que hubo negligencia del chofer en el derrumbe del puente en la General Paz y le realizaron un control de alcoholemia

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky llegó a Washington con

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

TELESHOW
4 años del “Wandagate”: el

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”

Graciela Alfano criticó a Wanda Nara y opinó sobre su conflicto con la China Suárez: “¿Por qué la sociedad ve a estos seres?”

Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”