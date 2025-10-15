Neymar busca un “salvavidas” en Europa que le permita soñar con el Mundial 2026: los clubes a los que contactó

Neymar en el Santos. El brasileño apuesta a una buena temporada para ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti y llegar al Mundial 2026 (REUTERS/Thiago Bernardes/Archivo)

La selección de Brasil atraviesa una situación de transición luego de una serie de fracasos en los últimos años que derivó en la contratación de Carlo Ancelotti como entrenador. Sin embargo, el pentacampeón no escapa a las críticas por su juego y, pese a estar clasificado al Mundial de 2026, los comentarios negativos afloran y sobran las voces que piden por el regreso al equipo de Neymar.

Las últimas lesiones, que incluyó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda hace dos años mientras jugaba en Al Hilal de Arabia Saudita, marginaron al experimentado delantero de las convocatorias del Scratch, por lo que el actual jugador del Santos no vería con malos ojos regresar a Europa para recuperar su mejor versión con el objetivo final de ingresar en la nómina para la Copa del Mundo, su mayor deseo.

La posibilidad de que Neymar se convierta en agente libre a partir de enero de 2026 despertó el interés de varios clubes europeos, especialmente en la Serie A de Italia, donde su nombre vuelve a sonar con fuerza. Según información publicada por SportMediaset, el entorno del futbolista brasileño de 33 años ya trabaja en su futuro inmediato. ¿El objetivo? Asegurarle un lugar en el fútbol europeo que le permita ser tenido en cuenta por Ancelotti y llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial.

Durante los meses de abril y mayo, los representantes de Neymar ofrecieron sus servicios no solo al Napoli, sino también al Inter de Milán, según detalló el periodista Fabrizio Romano. La propuesta fue presentada a los directivos del club milanés como una oportunidad de mercado, en un momento en el que el equipo atravesaba un tramo decisivo de la temporada y evaluaba posibles cambios tácticos para el futuro. Sin embargo, la directiva del Neroazzurri rechazó la operación, argumentando tanto razones económicas como las dudas sobre el estado físico del jugador.

Neymar queda libre en 2026 y no vería con malos ojos retornar a Europa (REUTERS/Thiago Bernardes)

A pesar de este rechazo inicial, la situación contractual de Neymar podría abrir nuevas puertas en el fútbol italiano. El contrato del delantero brasileño en Santos expira el 31 de diciembre de 2025, lo que le permitirá negociar como agente libre a partir de enero y fichar por cualquier club como extracomunitario sin costo de traspaso. Esta condición estaría siendo aprovechada por su entorno para explorar opciones en el mercado invernal en el Viejo Continente, con la mirada puesta en equipos que busquen reforzar su ataque con un futbolista de su perfil.

En el caso del Inter, la llegada de Francesco Pio Esposito y su consolidación en el primer equipo han reducido la necesidad de incorporar a otro delantero externo, por lo que el club no contempla actualmente la incorporación de Neymar. No obstante, otros equipos de la Serie A podrían valorar su fichaje, especialmente aquellos que buscan un salto de calidad en la parcela ofensiva. Allí entraría el Napoli como alternativa.

El deseo de Neymar de regresar a la élite europea (pasó por Barcelona y PSG) responde también a su intención de captar la atención de Ancelotti de cara al próximo Mundial. A raíz de sus constantes lesiones musculares que le impiden jugar con regularidad en Santos, Carletto lo marginó del seleccionado absoluto brasileño, en el que Ney ha participado en 128 encuentros y ha marcado 79 goles (jugó 3 Mundiales).

El presente del delantero que logró hacer una sociedad fantástica con Lionel Messi en su etapa en Barcelona, perdió terreno en la Verdeamarelha y eso se debe a su presente futbolístico en Santos, donde es ídolo. Desde su regreso al Peixe, Neymar tan solo participó en 20 encuentros, con 7 goles marcados. En el Brasileirao, el conjunto paulista marcha 16°, a tres puntos de la zona de descenso. A todo esto, la estrella continúa sin jugar y con la mirada puesta en Europa como su “salvavidas” para soñar con estar en su cuarto Mundial.