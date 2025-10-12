Reclamo amenazante al árbitro y reacción innecesaria: la absurda expulsión a Sebastián Villa en 58 segundos

Insólita expulsión a Sebastián Villa en el clásico de Mendoza

Sebastián Villa es la figura más destacada de Independiente Rivadavia. El delantero colombiano, capitán del equipo liderado por Alfredo Berti, es el encargado de gestar las ocasiones más claras para la ofensiva de La Lepra; pero en su última presentación frente a Godoy Cruz, en el clásico de la provincia cuyana, el ex Boca tuvo una pobre producción que concluyó con una absurda expulsión en menos de 58 segundos.

Al derby mendocino le sobró picante, pero le faltaron los goles. Y la impotencia de la mayoría de sus intérpretes se reflejó cuando el atacante surgido de Deportes Tolima dejó a su equipo con nueve, debido a que Facundo Tello también había expulsado a Tomás Bottari, a causa de una dura infracción sobre Maximiliano González, que debió ser revisada por el VAR.

La figura cafetera con pasado en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, no pudo contener su bronca cuando no lograba concretar las oportunidades que gestaba. Y el recurso de las faltas tácticas que empleaba el Tomba para intentar frenarlo lo llevaron a protagonizar un caluroso diálogo con el árbitro.

La tensa y amenazante discusión se produjo durante el sexto minuto adicional del partido. Los términos de la discusión fueron elevando los tonos, hasta que la autoridad le pidió al futbolista que le hablara con más calma.

Las miradas desafiantes continuaron por un extenso episodio. Y cuando parecía que la situación iba a pasar al olvido, en la jugada siguiente Sebastián Villa intentó comandar un contragolpe peligroso pero fue detenido con una clara infracción cuando Lucas Arce lo tomó de la camiseta. La impotencia llevó al colombiano a reaccionar de manera innecesaria contra el defensor del Bodeguero y Facundo Tello lo amonestó por segunda ocasión.

En una secuencia de 58 segundos, el atacante observó la tarjeta amarilla en reiteradas ocasiones y se retiró a los vestuarios con una expulsión que tendrá serias consecuencias en el futuro.

Es que Independiente Rivadavia está en el puesto 13 de la Zona A del Torneo Clausura y requiere del talento del ex Boca para pelear por los puestos que entregan boletos para los octavos de final. Con una cosecha de 12 unidades, La Lepra está a cuatro de Huracán, que se ubica en la última plaza para los Playoffs.

En el próximo compromiso, los de Alfredo Berti volverán a presentarse en el Juan Bautista Gargantini, donde recibirá a Banfield. Sin dudas, un choque que podría ser determinante de cara a la recta final de la fase inicial del certamen.

Los de Walter Ribonetto, en tanto, viajarán a Buenos Aires para medir sus fuerzas ante Lanús, uno de los mejores equipos del continente, dado que tiene sus cañones apuntando en la Copa Sudamericana, donde jugarán las semifinales frente a la Universidad de Chile, tras dejar en el camino al poderoso Fluminense.