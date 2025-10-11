“Con 15 millones de euros no le compran ni una pierna”: la frase de la agente de la estrella del Sub 20 de México

La representante del mexicano Gilberto Mora sobre su precio

El interés de los principales clubes europeos por Gilberto Mora se ha intensificado en los últimos meses, según reveló Rafaela Pimienta, representante del joven futbolista mexicano. La agente confirmó que, salvo algún giro inesperado, el traspaso de Mora a una institución de élite en Europa se concretará cuando el jugador alcance la mayoría de edad, prevista para enero de 2027, aunque las negociaciones comenzarán mucho antes. Hoy se enfrentará a la selección argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

La proyección de Mora como una de las mayores promesas del fútbol mexicano ha generado expectativas sin precedentes en la Liga MX. De acuerdo con Pimienta, el traspaso del jugador podría convertirse en el más valioso en la historia de la liga. La agente subrayó la magnitud de la operación al afirmar en el medio TUDN que “con 15 millones de euros no se compra ni una pierna” de su representado. Además, explicó que ya se encuentra trabajando en la selección del club de destino para el futbolista.

El seguimiento a Mora por parte de equipos europeos no es reciente. Pimienta detalló que, aunque el proceso ha sido discreto, ya se han realizado gestiones en el Viejo Continente. La exposición internacional del jugador, especialmente tras su participación en el Mundial, ha incrementado el interés de los clubes. La agente relató que “esto lleva meses que lo siguen, pero hay más entusiasmo, el teléfono suena siempre, hay que gestionarlo y le he dicho a él que hay que vivirlo como una experiencia, no como preocupación sino como ‘qué bonito, qué padre, ahora llamó este’, vamos a aprender de esta experiencia”.

Gilberto Mora tiene apenas 16 años y ya anotó tres goles en el Mundial Sub 20 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

En cuanto al perfil del club al que podría incorporarse Mora, Pimienta descartó la necesidad de que el futbolista pase primero por una institución formativa. Según su experiencia, en ocasiones los jugadores mexicanos inician su trayectoria europea en ligas menores antes de dar el salto a equipos de mayor envergadura. Sin embargo, en el caso de Mora, considera que está preparado para competir al máximo nivel desde el inicio. “Ahora, si vamos a un gran equipo, el paso correcto depende del tipo de jugador, él está listo para jugar donde quiera”, sostuvo la agente.

La prioridad para el entorno de Mora es garantizar que el club elegido le ofrezca oportunidades reales de jugar. Pimienta enfatizó que la decisión final no dependerá únicamente del prestigio de la institución, sino de la confianza del entrenador en el talento del futbolista. Al respecto, señaló: “hay que buscar donde necesitan este tipo de jugador, no importa si es grande o chico, pero que tenga el aval del entrenador para poder jugar”.

La trayectoria de Gilberto Mora en la Selección Mexicana y en los Xolos de Tijuana ha sido observada de cerca por ojeadores internacionales, especialmente tras su actuación en la Final de la Copa Oro. La agente recordó que, durante ese partido, surgieron comentarios sobre la madurez futbolística del joven, lo que refuerza la percepción de que está listo para afrontar el reto europeo.