La lesión de Mbappé que encendió las alarmas en Francia en las Eliminatorias de Europa: todos los goles de la jornada

La atención de la afición francesa y del Real Madrid se centró en la figura de Kylian Mbappé tras el partido de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, donde el delantero no solo marcó un gol de gran factura, sino que encendió las alarmas al retirarse por molestias en el tobillo derecho. El encuentro, disputado en el Parque de los Príncipes frente a Azerbaiyán, dejó a Francia con una victoria por 3-0 y a su principal figura bajo observación médica.

El primer tanto del partido llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. Mbappé recibió el balón en campo rival y, tras una jugada individual en la que superó a cinco defensores, logró abrir el marcador con una definición precisa dentro del área. En el desarrollo de la acción, Hugo Ekitike intervino brevemente, pero el delantero francés mantuvo el control y concretó el 1-0. Este gol significó el décimo partido consecutivo en el que Kiki anota, consolidando su racha goleadora con la selección y el Merengue.

No obstante, la preocupación se instaló en el banco francés y en el entorno del Real Madrid cuando, a los 35 minutos del segundo tiempo, Mbappé solicitó el cambio tras sentir molestias en el tobillo derecho. Esta zona ya le había generado inconvenientes en un partido anterior frente al Villarreal, motivo por el cual estuvo diez días sin entrenar al ritmo de sus compañeros. La selección y su club aguardan el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión.

Mbappé en el momento que abandona la cancha (REUTERS/Benoit Tessier)

El resultado final se completó con los tantos de Adrien Rabiot y Florian Thauvin, lo que permitió a Francia sumar 9 puntos en tres fechas y perfilarse como uno de los favoritos para asegurar su clasificación al próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

ALEMANIA 4-0 LUXEMBURGO

El liderazgo del Grupo A en los clasificatorios europeos al Mundial 2026 cambió de manos tras la contundente victoria de Alemania por 4-0 sobre Luxemburgo, resultado que coincidió con la derrota de Eslovaquia ante Irlanda del Norte por 2-0. Este desenlace permitió a la selección dirigida por Julian Nagelsmann igualar en puntos a los eslovacos y recuperar el control de su grupo.

El marcador se abrió temprano gracias a David Raum, quien anotó el primer gol a los 12 minutos. Posteriormente, el capitán Joshua Kimmich amplió la ventaja con un penal convertido en el minuto 21 y sumó su segundo tanto al inicio del segundo tiempo, en el minuto 50. Entre ambos goles, Serge Gnabry también aportó al resultado con una anotación en el minuto 48, consolidando la superioridad alemana.

Con este triunfo, Alemania alcanzó los seis puntos y se posicionó en la cima del grupo, igualada con Eslovaquia, que perdió en su visita a Belfast, ciudad que será el próximo destino de la selección alemana el lunes.

SUECIA 0-2 SUIZA

El avance de Suiza en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 ha dejado a Suecia en una situación crítica, tras un partido en el que los helvéticos consolidaron su dominio y se acercaron a la clasificación. En el Strawberry Arena de Solna, el equipo dirigido por Murat Yakin se impuso por 2-0 y sumó su tercer triunfo consecutivo, mientras que los suecos, con apenas un punto en tres jornadas, ven cada vez más lejana la posibilidad de acceder al torneo.

Con este resultado, se consolidó la posición de Suiza en la cima del Grupo B, con 9 puntos de 9 posibles, y dejó a Suecia en el último lugar, obligada a una remontada improbable para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

BÉLGICA 0-0 MACEDONIA

El pasaje al Mundial de 2026 se complica para Bélgica, que tras empatar sin goles ante Macedonia del Norte en el Arteveldestadion deberá afrontar los próximos partidos con la calculadora en mano. El empate deja a los Diablos Rojos en una posición delicada, ya que el liderato del Grupo J permanece en manos de los macedonios, quienes suman 12 puntos, uno más que los belgas, mientras que Gales acecha desde la tercera posición con 10 unidades.

El siguiente compromiso de Bélgica será ante Gales el 13 de octubre en el Cardiff City Stadium. Una derrota complicaría aún más las posibilidades de los belgas de asegurar el pase directo, ya que Gales podría superarlos en la tabla. Por su parte, Macedonia del Norte buscará consolidar su posición de privilegio frente a Kazajistán.

Además de estos encuentros, también jugaron Islandia y Ucrania, que terminó 5-3 a favor de los ucranianos; Kazajistán 4-0 Liechtenstein; y Kosovo 0-0 Eslovenia.

ISLANDIA 3-5 UCRANIA

KAZAJISTÁN 4-0 LIECHTENSTEIN

KOSOVO 0-0 ESLOVENIA