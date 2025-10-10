Deportes

“Estaba en la ducha y me desmayé”: un piloto de la Fórmula 1 recordó las secuelas de un violento accidente que protagonizó

Esteban Ocon, que en 2022 competía con Alpine, reveló las consecuencias que tuvo tras un golpe de 42G de fuerza contra los muros del GP de Miami

El recuerdo de un accidente puede marcar la trayectoria de un piloto, y Esteban Ocon lo ejemplificó perfectamente al identificar el impacto sufrido en el Gran Premio de Miami 2022 como el episodio más severo de su carrera en la Fórmula 1. El piloto francés, que en ese entonces competía con Alpine, compartió detalles sobre la magnitud de ese choque, que lo llevó a experimentar 42G de fuerza. Esta cifra representa una carga física extrema para cualquier ser humano. El corredor puntualizó en las secuelas que le dejó el choque.

Durante la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Miami de 2022, Ocon perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y se estrelló de espaldas contra un muro de hormigón, algo que disparó una fuerte polémica por la falta de protecciones en el lugar. En una conversación con el canal de YouTube francés Legend, el propio piloto relató que el accidente, aunque no parezca espectacular a simple vista, tuvo consecuencias físicas inmediatas.

“He tenido algunos accidentes importantes. Toco madera, esos accidentes nunca han sido demasiado violentos, a pesar de que algunas han superado los 40G y casi me han dejado inconsciente. A veces se me nublaba la vista, o me dolía la cabeza durante tres o cuatro días...”, detalló el francés. En esta misma línea, agregó: “Me llevé 42G, para la gente que quiera ver ese accidente, no es tan impresionante, pero choqué contra un muro de hormigón. Eso fue en Miami, en la FP3, en 2022. Me salí, me di contra el muro. Me golpeé las dos rodillas y apenas podía caminar después

Para concluir, Esteban Ocon remarcó que las secuelas siguieron hasta el día siguiente: “Recuerdo que a la mañana siguiente estaba en la ducha y me desmayé. Perdí el equilibrio y me caí, no me encontraba nada bien. Me las arreglé, saliendo el último, para terminar octavo en esa carrera. Orinaba rojo, ¡no fue genial!”.

El monoplaza Alpine de Ocon
El monoplaza Alpine de Ocon quedó destrozado, principalmente en la parte delantera (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Ocon ya se había mostrado extremadamente crítico en 2022 por el golpe que sufrió. En ese entonces, el francés calificó el choque como “el mayor accidente de mi carrera” y apuntó contra las medidas de seguridad: “Es inaceptable, han sido 42G, no debería haber sido un impacto tan grande”.

Para detallar el accidente, según recordó el portal especializado Motorsport, el proceso para salir del coche se prolongó por más de un minuto y medio por más que había dicho que estaba bien por la radio del equipo, reflejando la gravedad del impacto. Además, tuvo que esperar un permiso por parte de los médicos para que le permitieran competir.

Vale recordar que, en casos de emergencia, el tiempo para escapar de un monoplaza tiene que ser de siete segundos, según los protocolos de seguridad de la FIA. En dicho fin de semana, pese a haber largado en el último puesto, Ocon finalizó en el octavo lugar después de que un Safety Car le cayera de manera perfecta, algo que le permitió sumar importantes puntos con Alpine.

Después de varios años compitiendo
Después de varios años compitiendo en Alpine (antes Renault), Ocon participa con Haas en la temporada 2025 de la F1 (REUTERS/Anton Vaganov)

¿Qué es la fuerza G en la Fórmula 1?

Dicho accidente de Ocon se inscribe en un contexto donde la fuerza G es un factor determinante en la seguridad y el rendimiento de los pilotos de Fórmula 1. Este concepto, ampliamente utilizado en el automovilismo y la industria aeroespacial, mide la aceleración que actúa sobre un cuerpo en relación con la gravedad terrestre. Un valor de 1G equivale a la aceleración estándar de la gravedad en la Tierra, pero en situaciones de alta velocidad, como las que se viven en la Fórmula 1, los pilotos pueden estar expuestos a fuerzas que multiplican varias veces su peso corporal.

El caso de Ocon, con un impacto de 42G, se suma a otros importantes incidentes, como el de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas en 2024, quien registró 50G en un accidente, lo que equivale a soportar cincuenta veces el propio peso en una fracción de segundo. En ese entonces, el piloto argentino, al mando de un Williams, se estrelló en la sesión de clasificación contra los muros del trazado urbano.

*El impactante golpe de Colapinto en el GP de Las Vegas 2024

Estas cifras ilustran la magnitud de los riesgos, pese a los avances en seguridad implementados por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Los monoplazas actuales incorporan estructuras reforzadas y dispositivos como el ADR (Accident Data Recorder), que recopila datos sobre la velocidad y las fuerzas G durante los impactos. Además, el uso obligatorio del sistema HANS (Head and Neck Support) y el diseño de los circuitos con barreras y zonas de escape buscan minimizar las lesiones.

La exposición a fuerzas G no se limita a los accidentes. En cada vuelta, los pilotos enfrentan exigencias físicas considerables: en curvas cerradas, las fuerzas pueden oscilar entre 4G y 7G, y durante las frenadas alcanzar hasta 5G. Esta realidad obliga a los pilotos a someterse a una preparación física específica, con énfasis en el fortalecimiento del cuello. Los entrenamientos incluyen el uso de cascos con pesas y ejercicios con discos adaptados, prácticas que no solo previenen lesiones, sino que también optimizan el rendimiento en competencia.

