Deportes

Miguel Ángel Russo no dirigirá a Boca Juniors mañana ante Newell’s: Claudio Úbeda se hará cargo del equipo

El entrenador xeneize se mantendrá preservado por cuestiones de salud y su ayudante de campo tomará otra vez el mando

Federico Cristofanelli

Por Federico Cristofanelli

Guardar

Boca Juniors publicó su lista de concentrados de cara al encuentro de mañana ante Newell’s en la Bombonera con algunas ausencias y un regreso importante. El Xeneize necesita retomar la senda del triunfo ante la Lepra para acomodarse en la Zona A del Torneo Clausura y, sobre todas las cosas, para volver a puestos de clasificación a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. Según pudo averiguar Infobae, Miguel Ángel Russo no estará mañana en el banco de suplentes.

Al igual que ocurrió en el último encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, más los entrenamientos semanales que se distribuyeron entre el Boca Predio y la Bombonera, Claudio Úbeda se hará cargo del plantel. El Sifón, por primera vez, tomará las riendas en condición de local. Desde el club le dieron vía libre a Russo para que se rehabilite sin apuros y halle su mejor versión física antes de retomar las tareas. Además, la directiva boquense está conforme con el trabajo aportado por sus colaboradores Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El alta importante en la lista de convocados para medirse mañana desde las 19 ante la Lepra es la de Edinson Cavani. El uruguayo dejó atrás una disensión en su psoas derecho que lo hizo ausentar en las presentaciones anteriores. El cuerpo técnico evaluará hasta última hora: si está al 100% será titular; si no, integrará el banco de suplentes. El que todavía no está repuesto de su lesión es Carlos Palacios, quien se entrenó diferenciado a lo largo de toda la semana por haber sido víctima de una distensión del músculo pectíneo izquierdo, motivo por el que no jugó ante Defensa y Justicia.

De esta manera, existen chances de que Úbeda repita el 11 con el que el Xeneize saltó al campo de juego en su presentación anterior, siendo la de Cavani por Milton Giménez la única hipotética variante. Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Giménez o Cavani es la alineación planificada para recibir a la Lepra.

Hay que mencionar que entre las bajas de Boca en la nómina de citados, figura el colombiano Frank Fabra, que hasta ahora siempre había sido convocado por Russo desde el inicio de su tercer mandato. Aunque el lateral izquierdo solamente disputó un partido de la mano de Miguel (por Copa Argentina ante Atlético Tucumán), quedó como alternativa a Lautaro Blanco en su posición tras la salida de Marcelo Saracchi. Ahora el cuerpo técnico evaluó a Malcom Braida en ese sector de la cancha y optó por incluir otra alternativa ofensiva en la lista. En este sentido, Exequiel Zeballos reapareció y será suplente.

El plan es que Úbeda esté en contacto con Russo en la jornada de hoy, así como también en las horas previas al cotejo de mañana, tal como había revelado en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Defensa: “Hablé con él ayer y hoy. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que diga. La realidad es que yo estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver“. Miguel permanece haciéndose controles y estudios a la espera del OK de sus médicos para volver a pisar el césped.

El partido que mañana afrontará Boca será trascendental ya que puede llegar a aprovechar resultados ajenos para acomodarse en la Tabla Anual: Argentinos Juniors empató anoche con Central Córdoba de Santiago del Estero y, mañana por la noche, se medirán Rosario Central y River, conjuntos que figuran por encima de su línea en la Acumulada 2025 que otorgará tres boletos para la Libertadores 2026.

LISTA DE CONCENTRADOS

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida
  • Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco
  • Delanteros: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel Ángel RussoClaudio ÚbedaNewell'sFrank Fabra

Últimas Noticias

Tras una sanción a los Williams, Franco Colapinto largará 16° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino, que fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, finalmente avanzó dos puestos en la grilla tras una irregularidad en los coches de Sainz y Albon

Tras una sanción a los

Fernando Gago tuvo un feroz cruce con un periodista mexicano por sus resultados en Boca: “Perdí un clásico, pero saqué el 70% de los puntos”

Tras otra derrota de Necaxa, Pintita tuvo un entredicho con un cronista en plena conferencia de prensa

Fernando Gago tuvo un feroz

La selección argentina buscará cerrar con puntaje ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Con el pase a octavos asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante la Azzurra. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará cerrar

Los Pumas cayeron 29-27 en el último partido del Rugby Championship en Londres y los Springboks se coronaron campeones

Los dirigidos por Felipe Contepomi perdieron ante los bicampeones del mundo de manera ajustada en Twickenham

Los Pumas cayeron 29-27 en

Con Franco Mastantuono, Real Madrid buscará recuperar la cima ante Villarreal: hora, TV y formaciones

El Merengue recibirá en el Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo por la 8ª fecha de La Liga de España

Con Franco Mastantuono, Real Madrid
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 35 mejores fotos de

Las 35 mejores fotos de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

Honoris Causa de la UBA para el tribunal del Juicio a las Juntas: “Argentina empezó a recuperar la dignidad con esa sentencia”

Cuáles son los 3 factores que empujan el riesgo país y los pros y contras de los distintos tipos de bonos, según un informe

Casación confirmó una condena de ocho años de prisión para dos acusados de trata en un prostíbulo de San Miguel de Tucumán

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Georgia: manifestantes intentaron

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

TELESHOW
Benjamín Vicuña viajó con sus

Benjamín Vicuña viajó con sus hijos y su novia a Montevideo: trabajo, paseos y la foto más romántica

Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo