Miguel Ángel Russo no dirigirá a Boca Juniors mañana ante Newell’s: Claudio Úbeda se hará cargo del equipo

Boca Juniors publicó su lista de concentrados de cara al encuentro de mañana ante Newell’s en la Bombonera con algunas ausencias y un regreso importante. El Xeneize necesita retomar la senda del triunfo ante la Lepra para acomodarse en la Zona A del Torneo Clausura y, sobre todas las cosas, para volver a puestos de clasificación a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. Según pudo averiguar Infobae, Miguel Ángel Russo no estará mañana en el banco de suplentes.

Al igual que ocurrió en el último encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, más los entrenamientos semanales que se distribuyeron entre el Boca Predio y la Bombonera, Claudio Úbeda se hará cargo del plantel. El Sifón, por primera vez, tomará las riendas en condición de local. Desde el club le dieron vía libre a Russo para que se rehabilite sin apuros y halle su mejor versión física antes de retomar las tareas. Además, la directiva boquense está conforme con el trabajo aportado por sus colaboradores Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El alta importante en la lista de convocados para medirse mañana desde las 19 ante la Lepra es la de Edinson Cavani. El uruguayo dejó atrás una disensión en su psoas derecho que lo hizo ausentar en las presentaciones anteriores. El cuerpo técnico evaluará hasta última hora: si está al 100% será titular; si no, integrará el banco de suplentes. El que todavía no está repuesto de su lesión es Carlos Palacios, quien se entrenó diferenciado a lo largo de toda la semana por haber sido víctima de una distensión del músculo pectíneo izquierdo, motivo por el que no jugó ante Defensa y Justicia.

De esta manera, existen chances de que Úbeda repita el 11 con el que el Xeneize saltó al campo de juego en su presentación anterior, siendo la de Cavani por Milton Giménez la única hipotética variante. Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Giménez o Cavani es la alineación planificada para recibir a la Lepra.

Hay que mencionar que entre las bajas de Boca en la nómina de citados, figura el colombiano Frank Fabra, que hasta ahora siempre había sido convocado por Russo desde el inicio de su tercer mandato. Aunque el lateral izquierdo solamente disputó un partido de la mano de Miguel (por Copa Argentina ante Atlético Tucumán), quedó como alternativa a Lautaro Blanco en su posición tras la salida de Marcelo Saracchi. Ahora el cuerpo técnico evaluó a Malcom Braida en ese sector de la cancha y optó por incluir otra alternativa ofensiva en la lista. En este sentido, Exequiel Zeballos reapareció y será suplente.

El plan es que Úbeda esté en contacto con Russo en la jornada de hoy, así como también en las horas previas al cotejo de mañana, tal como había revelado en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Defensa: “Hablé con él ayer y hoy. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que diga. La realidad es que yo estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver“. Miguel permanece haciéndose controles y estudios a la espera del OK de sus médicos para volver a pisar el césped.

El partido que mañana afrontará Boca será trascendental ya que puede llegar a aprovechar resultados ajenos para acomodarse en la Tabla Anual: Argentinos Juniors empató anoche con Central Córdoba de Santiago del Estero y, mañana por la noche, se medirán Rosario Central y River, conjuntos que figuran por encima de su línea en la Acumulada 2025 que otorgará tres boletos para la Libertadores 2026.

LISTA DE CONCENTRADOS

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco

Delanteros: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani