Lo derrumbó con un codazo de espaldas y lo terminó con un golpe en el suelo: el escalofriante nocaut en MMA que es candidato al mejor del año

Sergio Pettis culminó el combate frente a Magomed Magomedov de manera asombrosa en el segundo asalto de la pelea correspondiente a la PFL Champions Series 3

El brutal KO de Sergio Pettis a Magomed Magomedov en la PFL

Las artes marciales mixtas (MMA) suelen dejar imágenes espectaculares. El enfrentamiento entre Sergio Pettis y el ex retador al título de Bellator, Magomed Magomedov, en la división de peso gallo, fue uno de los más comentados de la velada de PFL Champions Series 3 en Dubái por la definición espeluznante que tuvo.

Pettis ejecutó un asombroso nocaut con un codo giratorio, el cual fue candidateado al mejor del año por los especialistas. La velada, que tenía como atracción central la disputa por el campeonato de peso ligero entre Usman Nurmagomedov y Paul Hughes, vio cómo el estadounidense se adueñaba del protagonismo con una de las definiciones más impactantes en la historia reciente de la organización.

El desarrollo inicial del combate favoreció a Magomedov, quien demostró su dominio en el arte del Wushu Sanda y su destreza con los agarres. El luchador ruso, con un historial de 21 victorias y 4 derrotas como profesional y cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño bajo la tutela de Ricardo Almeida, impuso su ritmo desde el comienzo.

El posteo de Pettis celebrando
El posteo de Pettis celebrando el triunfo

En el primer asalto, Magomedov conectó varias patadas bajas y ejecutó un derribo tras un intercambio de golpes, logrando mantener la posición superior en el suelo y amenazando con sumisiones, aunque sin concretarlas. Pettis, por su parte, respondió con jabs y patadas, pero no logró revertir la presión de su oponente en ese tramo.

El segundo asalto mantuvo la tónica de dominio de Magomedov, quien neutralizó un intento de patada de Pettis y lo llevó nuevamente al suelo. Desde la posición de control, el ruso buscó la espalda y amenazó con estrangulamientos, llegando a estar brevemente bajo el mentón del estadounidense.

La dinámica del combate cambió de forma abrupta cuando, tras un intento de rodillazo volador de Magomedov, Pettis respondió con una patada lateral y un codazo giratorio que dejó a su rival inconsciente de manera inmediata, aunque el norteamericano continuó y ejecutó un golpe más. El nocaut, oficializado a los 4 minutos y 31 segundos del segundo asalto, fue destacado como uno de los momentos más impactantes de la velada.

El triunfo de Sergio Pettis representa su segunda victoria consecutiva desde su regreso a la acción en la PFL a comienzos de este año. Antes de este nocaut, Pettis había superado a Raufeon Stots por decisión unánime, consolidando así una racha positiva tras una etapa de altibajos desde su salida de la UFC en 2019.

Por su parte, Magomed Magomedov venía de una victoria sobre Sarvarjon Khamidov en su debut en la PFL en junio, después de haber perdido por decisión dividida ante el entonces campeón gallo de Bellator, Patchy Mix, el año anterior. La derrota ante Pettis marcó el primer nocaut que Magomedov sufre desde 2015, un dato que subraya la magnitud del logro de Pettis.

Tras el combate, Pettis festejó su victoria con un largo posteo en sus redes sociales. “Mi historia no ha sido perfecta, pero te diré que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Este deporte es hermoso y feo todo en uno. Los máximos más altos, los más bajos tienes que aprender a disfrutar de ambos. Diferentes lecciones para la vida y todos somos luchadores en esta vida”, comenzó.

“A veces tienes que enfrentar la adversidad y ver lo que pasa al otro lado de ella. El fracaso no es definitivo y el éxito tampoco. Cada día es un día para ponerte bien y convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Dios nos bendiga a todos y sigue intentando que sólo hay crecimiento allí”, concluyó el peleador nacido en Wisconsin hace 32 años.

