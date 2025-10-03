Deportes

Federico Gómez y Facundo Díaz Acosta buscarán las semifinales del Challenger de Antofagasta

Tras sus triunfos del jueves en cuartos de final, los albicelestes afrontarán duelos de riesgo y con la posibilidad de enfrentarse entre sí en la siguiente instancia. Facundo Bagnis se retiró por lesión

Guardar
Facundo Díaz Acosta es uno
Facundo Díaz Acosta es uno de los argentinos que siguen en carrera en el Challenger de Antofagasta

La mesa está servida. El Challenger 75 de Antofagasta entró en etapa de definición y este jueves confirmó los cruces correspondientes a los cuartos de final en la modalidad de singles. El tenis argentino, líder en la región y uno de los países que más títulos consiguió en la categoría durante la vigente temporada, contará con dos representantes en dicha instancia: Federico Gómez y Facundo Díaz Acosta. La jornada de este viernes, que iniciará a partir de las 11:00, se podrá seguir a través de Challenger TV.

El jueves, en el primer turno del Court Central, Gómez dio el batacazo y eliminó al máximo candidato al título -y reciente Top 100- en suelo chileno. El oriundo de Merlo venció a Emilio Nava (92) con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4. El estadounidense, quien celebró su estreno en el lote de los cien mejores con el trofeo del AAT Challenger Santander Edición Villa María, hiló dos eventos irregulares. En Buenos Aires cayó sorpresivamente en la primera ronda y este jueves, en Antofagasta, lo hizo en los octavos de final. Su entrenador, el argentino Diego Cristín, anticipó luego del título de su pupilo en la ciudad cordobesa la complejidad de la Gira Sudamericana: “Es durísima. Hay jugadores que, para mí, tienen más nivel del que aparentan. Pero creo que el tenis, en general, está así, entre el 90 y 220 del mundo no hay diferencia, salvo detalles”.

El oriundo de Merlo, por su parte, encara la recta final del 2025 con sensaciones positivas, luego de sorprender al mundo del tenis con un preocupante posteo sobre su salud mental. Esta semana, el verdugo del uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo y del recién mencionado Nava, buscará su tercera semifinal de la temporada en un ATP Challenger.

Tras el retiro de Facundo Bagnis por cuestiones físicas, que decretó que el brasileño Joao Reis da Silva avance a la siguiente instancia, se produjo el segundo éxito de un albiceleste del día en el país trasandino. Facundo Díaz Acosta se impuso sobre el austríaco Lukas Neumayer, séptimo sembrado del certamen, por 6-4 y 6-3. El nacido en Vicente López hace 24 años, quien a principios del año sufrió un esguince en la primera ronda del Australian Open y una fascitis plantar previo a Indian Wells que lo alejaron de las pistas por cuatro meses, regresó a la actividad en Wimbledon. El campeón del Argentina Open 2024 y exnúmero 47 del mundo irá por su tercera semifinal en 2025, resultados que le brindan confianza y seguridad para reflotar su estadía entre los mejores del planeta.

Este viernes, desde las 11:00, en el Autoclub, Díaz Acosta se enfrentará con Álvaro Guillén Meza (205). El ecuatoriano de 22 años, quien se encuentra bajo las órdenes del albiceleste Carlos Berloqc, es una de las jóvenes caras del tenis sudamericano. En paralelo, en el Court 7, la segunda -y última- esperanza argentina dirá presente: Federico Gómez. El actual 208º se medirá al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva, quien correrá con ventaja desde el aspecto físico por el abandono de Bagnis. En caso de que Días Acosta y Gómez triunfen, chocarán entre sí y asegurarán a un tenista nacional en la definición del domingo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFacundo Díaz AcostaFederico GómezChallenger de Antofagasta

Últimas Noticias

Colapinto inició su actividad en el exigente circuito callejero de Singapur con un 19° lugar en la primera práctica

El corredor argentino salió a pista en el trazado de Marina Bay y quedó a casi un segundo de su compañero Pierre Gasly en la FP1. A las 10.00 se llevará a cabo el segundo entrenamiento

Colapinto inició su actividad en

Cómo es el traje especial que deberá usar Colapinto en el GP de Singapur tras el alerta por calor extremo que amenaza Marina Bay

Pese a que su utilización es voluntaria por los pilotos, la Fórmula 1 obligó a las escuderías que implementen en los monoplazas el sistema necesario para combatir las extremas temperaturas en el trazado urbano

Cómo es el traje especial

Boca Juniors igualó 0-0 contra Alianza Lima en su estreno por la Copa Libertadores Femenina

Las Gladiadoras no salieron del empate con las peruanas en la competición que se desarrolla de manera íntegra en la Argentina

Boca Juniors igualó 0-0 contra

La impactante paternidad de Gallardo ante los grandes de Argentina: el historial ante Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llevó al Millonario a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a la Academia

La impactante paternidad de Gallardo

La particular frase de Gustavo Costas sobre la manera en la que jugó River frente a Racing por la Copa Argentina

El entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa y dejó una singular definición acerca de su rival

La particular frase de Gustavo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tormentas y temperaturas cercanas a

Tormentas y temperaturas cercanas a los 30 grados: cómo estará el tiempo en Buenos Aires el fin de semana

Horas decisivas en el Gobierno: Espert confirmó la transferencia, dijo que no se baja de la candidatura y Milei lo respaldó

Una enfermedad silenciosa se transmite a través de los perros: cómo detectarla y prevenir

La caída de “Sofi”, la viuda negra acusada de siete robos en un año

Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay se acerca a la

Uruguay se acerca a la DEA en busca de acelerar la captura del narcotraficante Sebastián Marset

De ratones a humanos: cómo la ciencia busca descifrar los pensamientos, sin invadir el cerebro

Rusia lanzó ataque un masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de varias regiones de Ucrania

Torturó, asesinó y se llevó un trozo de cráneo como trofeo: el estremecedor caso de Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU

La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

TELESHOW
Gladys La Bomba Tucumana se

Gladys La Bomba Tucumana se quebró en llanto al recordar los últimos días de su pareja: “Fue injusto”

Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Soledad Pastorutti tuvo que eliminar cara a cara a una de las participantes favoritas de La Voz Argentina

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada