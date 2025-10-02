Deportes

Video: la batalla campal entre ultras del Napoli y el Sporting de Lisboa en la previa del partido por la Champions League

El episodio ocurrió antes de la victoria del conjunto italiano. Un simpatizante portugués debió ser hospitalizado

Violenta pelea entre hooligans del Napoli y el Sporting de Lisboa

La segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League estuvo marcada por un inesperado episodio de violencia que se vivió en las calles del sur de Italia. Es que en la previa del encuentro que protagonizaron el Napoli y el Sporting de Lisboa en el Diego Armando Maradona se produjo un sangriento enfrentamiento entre los ultras de ambos equipos, que dejó como saldo un fanático portugués hospitalizado, según reportó La Gazzetta dello Sport.

La batalla campal se desató horas antes del partido, cuando simpatizantes de ambos clubes tuvieron un altercado que rápidamente se viralizó a través de videos difundidos por usuarios en las redes sociales.

En las imágenes, se observa cómo los hinchas del Napoli atacaron a los seguidores del conjunto lusitano, quienes respondieron y lograron hacer retroceder a los ultras locales. Durante el enfrentamiento, se lanzaron sillas, botellas y palos, lo que provocó daños materiales en comercios, restaurantes y vehículos de la zona.

De acuerdo con la información publicada por la prensa italiana, la policía de Nápoles detuvo a dos hinchas del combinado local y continúa la búsqueda de siete sospechosos presuntamente implicados en los disturbios.

Fue el primer compromiso como local del Napoli en la competición continental desde que los Partenopei recibieron al Barcelona en los octavos de final de la temporada 2023-24.

El campeón de la Serie A había abierto esta edición del certamen con una derrota por 2 a 0 frente al Manchester City, mientras que el Sporting de Lisboa había debutado con una abultada victoria por 4 a 1 sobre el club kazajo Kairat.

En el Diego Armando Maradona, los de Antonio Conte lograron sus primeros tres puntos gracias al triunfo por 2 a 1 frente al elenco lusitano. Los gritos del danés Rasmus Höjlund fueron determinantes para la victoria italiana, mientras que el colombiano Luis Suárez, de penal, había estampado el empate transitorio en el complemento.

El espectáculo también tuvo presente el conflicto interno que se había desatado en la semana, dentro del vestuario napolitano. En ese contexto, Kevin De Bruyne respondió a cierta controversia sobre su reacción cuando fue reemplazado en su última presentación con dos asistencias magníficas para los goles del delantero nórdico.

La figura belga no ocultó su descontento cuando fue sustituido durante la derrota ante el AC Milan, lo que llevó al entrenador a dejar una dura advertencia en la conferencia de prensa: “Espero que estuviera irritado por el resultado. Porque si estaba irritado por otra cosa, está tratando con la persona equivocada”.

Pero Conte dijo el martes que él y De Bruyne habían aclarado las cosas y el ex Manchester City ciertamente parecía tener la cabeza despejada en la Champions League. El talento del belga le permitió a Rasmus Hojlund abrir el marcador y luego también proporcionó el centro para el cabezazo que restauró la ventaja en la segunda etapa.

Kevin es una leyenda del deporte”, afirmó Hojlund luego del partido. “Para mí, cada vez que tiene el balón, busco un espacio. Estoy muy agradecido de jugar con una estrella como él”.

Con 27 asistencias en su carrera en la Liga de Campeones, De Bruyne superó a Zinedine Zidane y Andrés Iniesta para ubicarse en el quinto lugar en la lista histórica de volantes creativos, solo por detrás de Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) y Xavi (31).

