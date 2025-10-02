Video: la batalla campal entre ultras del Napoli y el Sporting de Lisboa en la previa del partido por la Champions League

Violenta pelea entre hooligans del Napoli y el Sporting de Lisboa

La segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League estuvo marcada por un inesperado episodio de violencia que se vivió en las calles del sur de Italia. Es que en la previa del encuentro que protagonizaron el Napoli y el Sporting de Lisboa en el Diego Armando Maradona se produjo un sangriento enfrentamiento entre los ultras de ambos equipos, que dejó como saldo un fanático portugués hospitalizado, según reportó La Gazzetta dello Sport.

La batalla campal se desató horas antes del partido, cuando simpatizantes de ambos clubes tuvieron un altercado que rápidamente se viralizó a través de videos difundidos por usuarios en las redes sociales.

En las imágenes, se observa cómo los hinchas del Napoli atacaron a los seguidores del conjunto lusitano, quienes respondieron y lograron hacer retroceder a los ultras locales. Durante el enfrentamiento, se lanzaron sillas, botellas y palos, lo que provocó daños materiales en comercios, restaurantes y vehículos de la zona.

De acuerdo con la información publicada por la prensa italiana, la policía de Nápoles detuvo a dos hinchas del combinado local y continúa la búsqueda de siete sospechosos presuntamente implicados en los disturbios.

Fue el primer compromiso como local del Napoli en la competición continental desde que los Partenopei recibieron al Barcelona en los octavos de final de la temporada 2023-24.

El campeón de la Serie A había abierto esta edición del certamen con una derrota por 2 a 0 frente al Manchester City, mientras que el Sporting de Lisboa había debutado con una abultada victoria por 4 a 1 sobre el club kazajo Kairat.

En el Diego Armando Maradona, los de Antonio Conte lograron sus primeros tres puntos gracias al triunfo por 2 a 1 frente al elenco lusitano. Los gritos del danés Rasmus Höjlund fueron determinantes para la victoria italiana, mientras que el colombiano Luis Suárez, de penal, había estampado el empate transitorio en el complemento.

