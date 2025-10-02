Deportes

Prohibieron el ingreso a las canchas al primer barra de Independiente arrestado por los incidentes ante U de Chile

Mediante una serie de resoluciones, el Ministerio de Seguridad impuso la restricción de concurrencia administrativa sobre otros hinchas vinculados con otros disturbios

El Ministerio de Seguridad resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa de alcance nacional y por tiempo indeterminado a Federico Jiménez Argüello, tras su vinculación con los graves incidentes de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América el 20 de agosto, por la Copa CONMEBOL Sudamericana. De esta manera, le prohibieron el ingreso a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional.

La decisión surge en respuesta a los episodios de violencia que, según la resolución, alcanzaron “amplia trascendencia pública, tanto a nivel nacional como internacional”, y que derivaron en lesiones de distinta gravedad a simpatizantes, algunas de ellas de carácter grave que requirieron internación hospitalaria, así como la detención de centenares de hinchas de ambas parcialidades.

El documento oficial detalla que los incidentes se produjeron cuando un grupo identificado con el control de la tribuna popular local Norte del estadio irrumpió en la Tribuna Sur Alta, donde se encontraban los hinchas visitantes, tras una maniobra distractiva sobre el personal policial en el acceso principal. Esta acción permitió que una “segunda línea” de agresores accediera al sector ocupado por los simpatizantes del club chileno.

La Unidad Fiscal de Investigación N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús intervino en la causa y dispuso la captura nacional e internacional de Jiménez Argüello, a quien se consideró involucrado en los hechos.

La Resolución 1172/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, destaca que el acusado fue localizado el 16 de septiembre en el estadio de la Asociación Deportiva Berazategui, cuando intentaba ingresar para presenciar un partido frente al Club Social y Deportivo Muñiz. Su detección fue posible gracias a los controles de identidad implementados mediante el Programa Tribuna Segura, lo que permitió su detención y puesta a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

El Ministerio de Seguridad Nacional fundamentó la restricción en la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, y en el objetivo de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

En su momento, fuentes del caso le detallaron a Infobae que eran “25 los barras de Independiente identificados que deberían ser detenidos”, y agregaron que el club de Avellaneda “le había enviado a la Aprevide una nota que arbitre los medios necesarios” para atrapar a los violentos involucrados en los incidentes.

Más restricciones de concurrencia administrativa

Este jueves, a través de la publicación de diferentes resoluciones en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad dispuso la prohibición de ingreso a todo evento deportivo en el país para diferentes hinchas identificadas por su participación en distintos delitos durante el partido de la Copa Argentina entre Club Atlético Tucumán y Newell’s Old Boys, disputado el 13 de agosto en el Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta.

En primer lugar, aplicaron el derecho de admisión durante 12 meses para 42 personas por su participación en incidentes violentos en el partido. Allí, causaron desórdenes en las filas de acceso, provocando a los demás simpatizantes e incitando a la violencia, no cesando su accionar pese al pedido de las autoridades policiales”, lo que derivó en su aprehensión y la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

Por otro lado, otras 15 personas tendrán prohibido el ingreso a las canchas, por haber sido atrapados con estupefacientes en las inmediaciones del estadio. El procedimiento policial incluyó el secuestro de cannabis y cocaína, con detalle de poseedor, peso y circunstancias del hallazgo, según las actas remitidas a la autoridad nacional.

