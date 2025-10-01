La nueva polémica que le estalló a Xabi Alonso en Real Madrid por la suplencia de Federico Valverde: el comunicado del uruguayo

Federico Valverde habla sobre la posición de lateral

El partido entre el Real Madrid y el Kairat de Kazajistán, disputado por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, dejó una imagen poco frecuente: Federico Valverde, quien venía portando la cinta de capitán, permaneció todo el encuentro en el banco de suplentes y fue el único jugador que no salió a calentar. Esta ausencia se produjo en un contexto de tensiones internas y autocrítica, con declaraciones públicas que han intensificado las especulaciones sobre el presente del uruguayo en el club.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, decidió no utilizar a Valverde en la goleada por 5-0 frente al conjunto kazajo, encuentro que destacó por el hat trick de Kylian Mbappé. La determinación resultó llamativa para la prensa española, quien le cuestionó por su ausencia en rueda de prensa, teniendo en cuenta el historial de Valverde, que había sido titular en todos los partidos y símbolo de regularidad y compromiso desde su llegada al club en 2018.

La situación de Pajarito se vio atravesada por su negativa pública a desempeñarse como lateral derecho en un contexto de lesiones de Carvajal y Trent Alexander-Arnold. En dos intervenciones ante la prensa el futbolista antes del duelo por Champions expresó: “No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia. Poder hacerlo bien me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, noches espontáneas”.

A pesar de su versatilidad, Valverde insistió en que su rendimiento fuera del mediocampo no resulta óptimo. “De lateral me sentí cómodo, ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. Y otra conmigo en el medio. Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores”, remarcó el mediocampista en conferencia de prensa.

El gesto de Federico Valverde en Champions League

A pesar de los cuestionamientos sobre su uso fuera de posición, Valverde fue enfático respecto a su disposición para ayudar al equipo donde sea requerido: “Si lo digo, pueden tomarme de mentiroso. Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición, siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Con Ancelotti, con Zidane y con Xabi. Siempre di mi opinión, el que juega de titular tiene que abrazar esa oportunidad como si fuese la última. Nunca me negué, es raro que salga algo así. Es un privilegio jugar en el Madrid, lo dejo claro. Pueden preguntar a otros compañeros o al entrenador. Siempre estoy para el equipo y siempre voy a morir por el Real Madrid”, subrayó el uruguayo.

El propio Xabi Alonso, que semanas atrás debió contestar por una polémica con Vinicius Jr., informó ante la prensa que la suplencia del futbolista charrúa contra el Kairat se definió antes del partido: “Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar. Hay que saber manejar”.

El periódico madrileño As se hizo eco del tema y se sumó a la polémica al advertir que algo puertas adentro pasó y modificó el escenario, ya que “Fede fue el elegido para hablar ante los medios de comunicación en la previa, elección que el club por tradición hace entre los que van a ser titulares... Pues con esos ingredientes, suplente”. Marca, en tanto, añadió: “La situación de Fede Valverde en el Real Madrid ha generado una notable extrañeza (...) lo visto en el viejo Central Stadium ha generado una inesperada tensión".

Durante el encuentro se observaron actitudes inusuales del uruguayo. Valverde fue el último suplente en salir al césped y evitó integrarse en el rondo de calentamiento que realiza el grupo de suplentes. Durante la segunda parte se pudo ver en un video que circuló en redes sociales, como caminaba en solitario, sin incorporarse a la entrada en calor con sus compañeros, actitud que alimentó las versiones sobre su estado de ánimo y su relación actual con el entorno madridista.

El comunicado de Valverde tras la polémica

Sin embargo, ante la repercusión que generaron sus declaraciones en la previa y sus gestos tras el encuentro, el propio futbolista decidió utilizar las redes sociales para aclarar su postura: “He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste".

“De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, continuó.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", sentenció.