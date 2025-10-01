Brasil confirmó la lista de convocados para la próxima fecha FIFA sin Neymar: el motivo de su ausencia

Neymar, afuera de la convocatoria de la selección brasileña (REUTERS/Thiago Bernardes)

El regreso de Rodrygo y Vinícius Júnior a la selección brasileña es uno de los puntos destacados en la reciente convocatoria de Carlo Ancelotti para los próximos amistosos de octubre frente a Corea del Sur y Japón. El entrenador italiano, quien ya dirigió a ambos futbolistas en el pasado, incluyó sus nombres en la lista de 26 jugadores anunciada este miércoles en la sede de la CBF en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Neymar nuevamente está entre las bajas.

La estrella del Santos es uno de los cuatro implicados en los descartes por lesión, según informó el medio brasileño Lancenet: a él se le sumaron Alisson Becker, Marquinos y Raphinha. Debido a una distención en un muslo, Ney se perdió los últimos dos compromisos en Santos frente a San Pablo (triunfo 1-0) y Bragantino (Empate 2-2). En tanto, Éder Militão también retorna tras haberse ausentado en los últimos compromisos del equipo.

Hay que mencionar que existe un cortocircuito entre Ancelotti y Neymar desde hace algunas semanas, cuando el entrenador italiano decidió dejarlo fuera de la citación pasada. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”. Además, Carletto mencionó públicamente que tenía su número de teléfono si pretendía explicaciones en persona.

El ex delantero del Barcelona recogió el guante y aseguró que su exclusión había sido por cuestiones técnicas que respetaba y no por lo “físico” como había expresado el técnico. El antes DT del Real Madrid seleccionó para los próximos cotejos a los delanteros Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Junior (Real Madrid).

Ancelotti prescindió de un lesionado Neymar: ¿jugará el Mundial 2026? (REUTERS/Claudia Morales)

Este entre dicho entre el histórico emblema de Brasil y un entrenador extranjero de extensa vitrina que acaba de asumir el mando también generó cuestionamientos puertas afuera. Por cierto, Ronaldo Nazário defendió al futbolista: “Es un jugador determinante para la Selección. No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté 100% para la Copa del Mundo. Si él estuviese, seguro tendremos mejores resultados que si no”.

El último episodio de esta historia fue por una declaración de Ancelotti al medio francés L’Equipe: “Tiene que estar al 100%, no al 80%”. Esto fue por la consulta por sus chances de volver a ser considerado en la Canarinha pensando en la próxima Copa del Mundo 2026.

En la convocatoria, solo figuran dos futbolistas que militan en el fútbol brasileño, lo que subraya la tendencia de la selección a nutrirse principalmente de jugadores que actúan en el extranjero. La selección brasileña, que finalizó en la quinta posición de la fase clasificatoria con 28 puntos, afrontará una serie de partidos amistosos tras concluir esa etapa. Los dos primeros encuentros se celebrarán en Asia durante el mes de octubre: el día 10, el equipo se medirá ante Corea del Sur en Seúl, y el 14 enfrentará a Japón en Tokio.

Esta será la tercera participación de Carlo Ancelotti en una Copa Mundial de la FIFA desde que asumió la dirección técnica de la selección brasileña. Bajo su mando, el equipo ha disputado cuatro partidos, logrando dos victorias, un empate y una derrota.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE CARLO ANCELOTTI EN BRASIL

Arqueros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit de Rusia), Eder Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma)

Mediocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesús (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Junior (Real Madrid)