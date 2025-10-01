Deportes

Brasil confirmó la lista de convocados para la próxima fecha FIFA sin Neymar: el motivo de su ausencia

Carlo Ancelotti anunció la nómina para los amistosos de octubre ante Corea del Sur y Japón

Guardar
Neymar, afuera de la convocatoria
Neymar, afuera de la convocatoria de la selección brasileña (REUTERS/Thiago Bernardes)

El regreso de Rodrygo y Vinícius Júnior a la selección brasileña es uno de los puntos destacados en la reciente convocatoria de Carlo Ancelotti para los próximos amistosos de octubre frente a Corea del Sur y Japón. El entrenador italiano, quien ya dirigió a ambos futbolistas en el pasado, incluyó sus nombres en la lista de 26 jugadores anunciada este miércoles en la sede de la CBF en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Neymar nuevamente está entre las bajas.

La estrella del Santos es uno de los cuatro implicados en los descartes por lesión, según informó el medio brasileño Lancenet: a él se le sumaron Alisson Becker, Marquinos y Raphinha. Debido a una distención en un muslo, Ney se perdió los últimos dos compromisos en Santos frente a San Pablo (triunfo 1-0) y Bragantino (Empate 2-2). En tanto, Éder Militão también retorna tras haberse ausentado en los últimos compromisos del equipo.

Hay que mencionar que existe un cortocircuito entre Ancelotti y Neymar desde hace algunas semanas, cuando el entrenador italiano decidió dejarlo fuera de la citación pasada. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”. Además, Carletto mencionó públicamente que tenía su número de teléfono si pretendía explicaciones en persona.

El ex delantero del Barcelona recogió el guante y aseguró que su exclusión había sido por cuestiones técnicas que respetaba y no por lo “físico” como había expresado el técnico. El antes DT del Real Madrid seleccionó para los próximos cotejos a los delanteros Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Junior (Real Madrid).

Ancelotti prescindió de un lesionado
Ancelotti prescindió de un lesionado Neymar: ¿jugará el Mundial 2026? (REUTERS/Claudia Morales)

Este entre dicho entre el histórico emblema de Brasil y un entrenador extranjero de extensa vitrina que acaba de asumir el mando también generó cuestionamientos puertas afuera. Por cierto, Ronaldo Nazário defendió al futbolista: “Es un jugador determinante para la Selección. No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté 100% para la Copa del Mundo. Si él estuviese, seguro tendremos mejores resultados que si no”.

El último episodio de esta historia fue por una declaración de Ancelotti al medio francés L’Equipe: “Tiene que estar al 100%, no al 80%”. Esto fue por la consulta por sus chances de volver a ser considerado en la Canarinha pensando en la próxima Copa del Mundo 2026.

En la convocatoria, solo figuran dos futbolistas que militan en el fútbol brasileño, lo que subraya la tendencia de la selección a nutrirse principalmente de jugadores que actúan en el extranjero. La selección brasileña, que finalizó en la quinta posición de la fase clasificatoria con 28 puntos, afrontará una serie de partidos amistosos tras concluir esa etapa. Los dos primeros encuentros se celebrarán en Asia durante el mes de octubre: el día 10, el equipo se medirá ante Corea del Sur en Seúl, y el 14 enfrentará a Japón en Tokio.

Esta será la tercera participación de Carlo Ancelotti en una Copa Mundial de la FIFA desde que asumió la dirección técnica de la selección brasileña. Bajo su mando, el equipo ha disputado cuatro partidos, logrando dos victorias, un empate y una derrota.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE CARLO ANCELOTTI EN BRASIL

Arqueros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit de Rusia), Eder Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma)

Mediocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesús (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) y Vinicius Junior (Real Madrid)

Temas Relacionados

NeymarCarlo AncelottiSelección de BrasilBrasil

Últimas Noticias

La reacción de Shaquille O’Neal ante los rumores de romance con una millonaria modelo de OnlyFans 32 años menor

Uno de los jugadores más emblemáticos de la NBA salió a responder los trascendidos de un vínculo amoroso con Sophie Rain. La mujer embolsó USD 80 millones en dos años dentro de la plataforma

La reacción de Shaquille O’Neal

La original definición de Jorge Valdano sobre Julián Álvarez tras su gran noche de Champions League

El ex delantero campeón del mundo en México ‘86 analizó el presente de La Araña, que anotó seis goles y brindó dos asistencias en los últimos tres partidos

La original definición de Jorge

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y ahora jugará ante los oceánicos en Chile. Transmiten Telefé y DSports a las 20

Argentina enfrentará a Australia con

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo al Mundial 2026: un defensor de la selección argentina se lesionó el tobillo y estará dos meses inactivo

El DT no podrá tener en cuenta a Facundo Medina para los cuatro amistosos que tiene en el horizonte la Albiceleste en este cierre de año

Otro dolor de cabeza para

La tajante respuesta de Garnacho cuando le consultaron sobre su conflictiva salida del Manchester United

El jugador del Chelsea respondió tras la victoria en Champions League acerca del difícil momento vivido en su antiguo club

La tajante respuesta de Garnacho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre del gobierno de Estados

Cierre del gobierno de Estados Unidos: qué pasará con los turnos para sacar la VISA en la Embajada

Los primeros gestos del Gobierno al PRO tras la reunión privada entre Javier Milei y Mauricio Macri

Condenaron a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario: ella quedó libre

Fabiola Yañez volvió a la Argentina y se define la elevación a juicio de Alberto Fernández por violencia de género

Video: impresionantes operativos de Prefectura Naval Argentina para salvar dos vidas en medio del mar en 24 horas

INFOBAE AMÉRICA
Historia, mosaicos y tradición: así

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

TELESHOW
Graciela Alfano volvió a criticar

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"

A la espera de su segundo bebé, Daniela Christiansson reveló sus secretos maternales: “Modo de anidamiento activado”

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul acompañado por la China Suárez: el motivo