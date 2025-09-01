Deportes

Enfrentamiento en la selección de Brasil: Neymar desmintió a Ancelotti tras no ser citado para los partidos de Eliminatorias

El astro del Santos aseguró que su ausencia no corresponde a una lesión muscular como había explicado el entrenador en rueda de prensa

Guardar
Neymar habló de la decisión de Ancelotti

La decisión de Carlo Ancelotti, seleccionador de la selección brasileña de fútbol, de excluir a Neymar da Silva Santos Júnior de la convocatoria para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 ha generado debate y versiones opuestas entre el técnico y el futbolista. El propio Neymar aseguró ante la prensa que su ausencia obedece a criterios exclusivamente deportivos y descartó que guarde relación con el estado físico de su musculatura, desmintiendo la explicación que ofreció el entrenador italiano.

Según informó Globoesporte, la controversia surgió tras el empate sin goles entre Santos y Fluminense en el estadio Vila Belmiro, donde Neymar jugó los 90 minutos. Tras el encuentro, el atacante recalcó: “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”.

Si bien Neymar explicó que arrastraba una inflamación en el aductor, aclaró que se trató de una molestia menor que no le impidió jugar el último partido. “Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló el futbolista.

Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti justificó la decisión a partir del historial físico reciente de Neymar y del también excluido Rodrygo Goes. “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”, declaró Ancelotti en conferencia de prensa al anunciar la lista de convocados.

Neymar no jugará la última
Neymar no jugará la última doble fecha FIFA de Eliminatorias (Reuters)

Brasil, ya clasificado para el torneo internacional, recibirá a Chile el 4 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y luego visitará a Bolivia cinco días después, donde el partido se disputará en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud. El ex DT del Real Madrid explicó que estos partidos servirán para observar el rendimiento de otros jugadores y ampliar el “abanico de opciones” de cara al futuro.

El retorno de Neymar al Santos tras su salida de Al-Hilal estuvo motivado por su intención de recuperar ritmo y volver a la selección. El delantero, que no disputa un encuentro con la canarinha desde que una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda lo apartó del equipo en octubre de 2023, manifestó su malestar por la ausencia pero aseguró que seguirá apoyando al equipo. “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, sentenció ante los medios.

En paralelo, Neymar criticó el uso del VAR en el choque contra Fluminense tras una decisión por fuera de juego en tiempo añadido: “Son detalles que, en mi opinión, yo cambiaría esas reglas. Solo por un pie, una línea que se traza... Es la opinión que tengo”.

Para el próximo mes, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, oportunidad en la que Neymar buscará convencer a Ancelotti de cara a nuevas convocatorias. El seleccionador recalcó que su número diez tiene “su número de teléfono” para contactar directamente si desea más explicaciones. El delantero ha marcado 79 goles en 128 partidos con la camiseta nacional, cifras que refuerzan su protagonismo en la historia de la selección.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNeymarSelección de BrasilCarlo AncelottiEliminatorias SudamericanasDeportes-Argentina

Últimas Noticias

“CEO millonario”: descubrieron al espectador que le robó a un niño el regalo de un tenista en el US Open y generó repudio

El tenista polaco Kamil Majchrzak protagonizó un hecho que se hizo viral tras su victoria ante Khachanov cuando se acerco a saludar al público

“CEO millonario”: descubrieron al espectador

Lo que no se vio de la pelea en la derrota del Inter Miami: agresión de Busquets y el mensaje de una figura de Seattle tras ganarle a Messi

El equipo del astro rosarino cayó 3-0 en la final de la Leagues Cup. Tras el encuentro, se produjo un cruce entre los jugadores

Lo que no se vio

El encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala en el GP de Países Bajos de Fórmula 1: regalo especial y un consejo

El piloto argentino y el futbolista campeón del mundo compartieron un momento exclusivo entre charlas, obsequios y mensajes de aliento

El encuentro entre Franco Colapinto

Boca Juniors remodeló otro sector de la Bombonera y allana el camino para la ampliación final

Continúan las obras en el Alberto J. Armando: se renovaron los palcos de la Platea Media y otros sectores en las inmediaciones de la cancha

Boca Juniors remodeló otro sector

Colapinto respondió en pista a los dichos de Briatore: por qué suma méritos para seguir como titular en la F1 en 2026

El piloto argentino acarició su primer punto con Alpine y se lució en Países Bajos. Cambió críticas por elogios y otra vez fue mejor que Pierre Gasly

Colapinto respondió en pista a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron al jefe de Seguridad

Procesaron al jefe de Seguridad de Nordelta por haber ayudado a escapar a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina

No alcanza con dormir bien: descubren que la fatiga podría asociarse a procesos biológicos y no solo a la falta de descanso

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

Pensiones por discapacidad: un estudio alerta sobre bajas incorrectas e ineficiencias en el sistema

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

INFOBAE AMÉRICA
El desesperado pedido de las

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”