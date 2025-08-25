Deportes

Ancelotti no citó a Neymar a la selección de Brasil y abrió el debate: “Si quiere explicaciones, tiene mi número”

El DT dejó afuera al delantero y a Rodrygo para la próxima doble fecha de la clasificación para el Mundial 2026. Las razones

Guardar
Brasil ya está clasificado para
Brasil ya está clasificado para el próximo Mundial (Photo by Daniel DUARTE / AFP)

La ausencia de Neymar en la lista de convocados de la selección de Brasil para las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha marcado el anuncio realizado por la Confederación Brasileña de Fútbol. El seleccionador Carlo Ancelotti optó por dejar fuera al emblemático número 10 debido a “cuestiones físicas”, en una etapa en la que el equipo ya cuenta con la clasificación asegurada y el foco se traslada a la preparación para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina presentada por Ancelotti combina la experiencia de figuras consolidadas en Europa con la incorporación de jóvenes talentos que atraviesan un gran momento. Entre los nombres más destacados figuran Vinicius, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá y el prometedor Estêvão.

El entrenador explicó que estos encuentros servirán para ajustar el funcionamiento colectivo y evaluar alternativas de cara a la conformación definitiva del plantel que disputará el Mundial. “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección. Los que no están han trabajado muy bien en la primera convocatoria y lo quiero agradecer". detalló el técnico.

La decisión de no incluir a Neymar, que lleva dos años sin vestir la casaca de su país, responde a la intención de priorizar su recuperación y asegurar que llegue en óptimas condiciones a la máxima competencia internacional. Ancelotti subrayó que el delantero del Santos es una pieza fundamental, pero que en esta etapa resulta más relevante observar a otros futbolistas y ampliar el abanico de opciones disponibles. "Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, explico Ancelotti. Aunque, al encontrarse el punta con continuidad en los últimos partidos, se abrió el debate en Brasil.

La lista de convocados por
La lista de convocados por Ancelotti

Otra ausencia relevante es la de Rodrygo, quien tampoco fue convocado pese a su reciente actuación destacada con el Real Madrid. El seleccionador justificó su exclusión al señalar la importancia del estado físico: “A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”. Además, aclaró que no ha mantenido conversaciones recientes con el jugador y dejó abierta la posibilidad de contacto directo: “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”.

En cuanto a las novedades, Ancelotti remarcó la necesidad de mantener una base estable de futbolistas, complementada por incorporaciones que puedan aportar en el futuro. “El grupo debe tener una base fija de jugadores que son muy importantes y a partir de ahí sí he podido rodear de otros que pueden ser importantes en el futuro”, afirmó. La convocatoria no incluyó a los jugadores del Real Madrid que no realizaron una pretemporada habitual tras el Mundial de Clubes, pero sí contará con la presencia del culé Raphinha, quien encabezará una ofensiva renovada.

Entre los debutantes sobresale Kaio Jorge, máximo goleador del Brasileirao y delantero del Cruzeiro. Sobre su inclusión, el entrenador expresó: “Él está haciendo muchos goles, es muy joven pero ya tiene experiencia. Por lo que está haciendo en este momento se merece estar”. De este modo, la selección brasileña encara los compromisos ante Chile y Bolivia con una plantilla que combina jerarquía, juventud y la mirada puesta en el desafío mundialista.

En tercer lugar de la clasificación con 25 puntos y con un puesto asegurado en el Mundial, la selección brasileña recibirá a Chile el 4 de septiembre a las 21:30 (hora de Brasilia) en el Estadio Maracaná. Luego la Verdeamarela visitará a Bolivia el 9 de septiembre a las 20:30 (hora de Brasilia) en El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia, ubicada a 4.000 metros de altitud.

LISTA DE CONVOCADOS COMPLETA DE BRASIL

Arqueros

  • Allison (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Centrales

  • Gabriel Magalhaes (Arsenal)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Alexsandro (Lille)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Laterales

  • Wesley (Roma)
  • Vanderson (Mónaco)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Mónaco)
  • Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)
  • João Pedro (Chelsea)

Temas Relacionados

Selección de BrasilCarlo AncelottiNeymarEliminatorias Sudamericanasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en Europa por la desaparición de un nadador en plena competencia: “Entró al mar, pero nunca salió”

Nikolai Svechnikov, de 30 años, comenzó este domingo la 37ª Carrera Intercontinental de Natación del Bósforo, pero nunca emergió

Conmoción en Europa por la

La polémica bandera que desató un escándalo en la Premier League y provocó una investigación

Los hinchas del Crystal Palace desplegaron una pancarta contra el dueño del Nottingham Forest. La historia detrás del conflicto

La polémica bandera que desató

Con el impulso del triunfo ante los All Blacks, Los Pumas preparan una gira maratónica por Australia, Sudáfrica e Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby ya se enfoca en los partidos clave en Oceanía, África y Europa, en el marco del Rugby Championship

Con el impulso del triunfo

La explosión de Rodrygo al ser reemplazado por Xabi Alonso en el Real Madrid: la revelación de la lectura de labios

El brasileño completó 63 minutos en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo y evidenció su malestar cuando fue sustituido

La explosión de Rodrygo al

Tiene 17 años, lo señalan como el próximo Bolt, bajó los 10 segundos en los 100 metros, pero la marca quedó inválida: la razón

Gout Gout sigue dando de qué hablar en cada presentación, pero su último gran paso no quedará en los libros

Tiene 17 años, lo señalan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo varía el impacto de

Cómo varía el impacto de la diabetes en mujeres y hombres, según científicos

Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

Récord de alcoholemia en Misiones: tuvo un accidente, llegaron para asistirlo y dio 4,26 gramos de alcohol en sangre

La declaración completa de García Furfaro: una teoría conspirativa y acusaciones a un ex empleado

Chile suspendió la importación de pollos desde la Argentina por la detección de un caso de gripe aviar

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Nicaragua: murió un

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

TELESHOW
L-Gante habló del incendio en

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”