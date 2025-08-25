Ancelotti no citó a Neymar a la selección de Brasil y abrió el debate: “Si quiere explicaciones, tiene mi número”

Brasil ya está clasificado para el próximo Mundial (Photo by Daniel DUARTE / AFP)

La ausencia de Neymar en la lista de convocados de la selección de Brasil para las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha marcado el anuncio realizado por la Confederación Brasileña de Fútbol. El seleccionador Carlo Ancelotti optó por dejar fuera al emblemático número 10 debido a “cuestiones físicas”, en una etapa en la que el equipo ya cuenta con la clasificación asegurada y el foco se traslada a la preparación para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina presentada por Ancelotti combina la experiencia de figuras consolidadas en Europa con la incorporación de jóvenes talentos que atraviesan un gran momento. Entre los nombres más destacados figuran Vinicius, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá y el prometedor Estêvão.

El entrenador explicó que estos encuentros servirán para ajustar el funcionamiento colectivo y evaluar alternativas de cara a la conformación definitiva del plantel que disputará el Mundial. “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección. Los que no están han trabajado muy bien en la primera convocatoria y lo quiero agradecer". detalló el técnico.

La decisión de no incluir a Neymar, que lleva dos años sin vestir la casaca de su país, responde a la intención de priorizar su recuperación y asegurar que llegue en óptimas condiciones a la máxima competencia internacional. Ancelotti subrayó que el delantero del Santos es una pieza fundamental, pero que en esta etapa resulta más relevante observar a otros futbolistas y ampliar el abanico de opciones disponibles. "Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, explico Ancelotti. Aunque, al encontrarse el punta con continuidad en los últimos partidos, se abrió el debate en Brasil.

La lista de convocados por Ancelotti

Otra ausencia relevante es la de Rodrygo, quien tampoco fue convocado pese a su reciente actuación destacada con el Real Madrid. El seleccionador justificó su exclusión al señalar la importancia del estado físico: “A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”. Además, aclaró que no ha mantenido conversaciones recientes con el jugador y dejó abierta la posibilidad de contacto directo: “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”.

En cuanto a las novedades, Ancelotti remarcó la necesidad de mantener una base estable de futbolistas, complementada por incorporaciones que puedan aportar en el futuro. “El grupo debe tener una base fija de jugadores que son muy importantes y a partir de ahí sí he podido rodear de otros que pueden ser importantes en el futuro”, afirmó. La convocatoria no incluyó a los jugadores del Real Madrid que no realizaron una pretemporada habitual tras el Mundial de Clubes, pero sí contará con la presencia del culé Raphinha, quien encabezará una ofensiva renovada.

Entre los debutantes sobresale Kaio Jorge, máximo goleador del Brasileirao y delantero del Cruzeiro. Sobre su inclusión, el entrenador expresó: “Él está haciendo muchos goles, es muy joven pero ya tiene experiencia. Por lo que está haciendo en este momento se merece estar”. De este modo, la selección brasileña encara los compromisos ante Chile y Bolivia con una plantilla que combina jerarquía, juventud y la mirada puesta en el desafío mundialista.

En tercer lugar de la clasificación con 25 puntos y con un puesto asegurado en el Mundial, la selección brasileña recibirá a Chile el 4 de septiembre a las 21:30 (hora de Brasilia) en el Estadio Maracaná. Luego la Verdeamarela visitará a Bolivia el 9 de septiembre a las 20:30 (hora de Brasilia) en El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia, ubicada a 4.000 metros de altitud.

LISTA DE CONVOCADOS COMPLETA DE BRASIL

Arqueros

Allison (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Centrales

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Laterales

Wesley (Roma)

Vanderson (Mónaco)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Douglas Santos (Zenit)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

João Pedro (Chelsea)